Как партизанский обоз фронт «прорвал»
5 марта 1942 года в осажденный фашистами Ленинград вышел первый продовольственный обоз
7 марта на дедовичской земле вспоминают об одной из героических страниц военной истории. Исполнилось 75 лет со дня отправки первого продовольственного обоза в осажденный фашистскими войсками Ленинград.
Это был удивительный пример силы русского духа. Обоз состоял из 161 подводы. Партизаны, сами никогда не евшие досыта, отправили голодающим ленинградцам 28 тонн муки и более чем 14 тонн других продуктов: зерно, мясо, горох, мед и масло. В сборе продовольствия принимали участие жители Дедовичского, Белебелковского и Ашевского районов.
По пути следования отряда к обозу примыкали новые санные подводы, и при подходе к линии фронта их насчитывалось уже 223. Обоз двигался только ночью. Днем лошадей и сани прятали в лесах.
Линию фронта обоз переходил между деревнями Жемчугово и Каменка через шоссе Старая Русса – Холм. Как выяснила разведка, немецких заграждений и отрядов здесь не было. И хотя фашисты могли нагрянуть в любую минуту, обоз с соблюдением всех мер предосторожности перешел линию фронта и вышел в расположение частей 8-й гвардейской дивизии имени Панфилова.
Даже сегодня невозможно без слез читать воспоминания бойца Алексея Жердева: «...вдруг на «ничейной» земле показались... крестьянские сани, запряженные лошадьми. Они мчались к нашим окопам. А мы не верили своим глазам. Ведь не танки – обоз прорывал фронт!»
В самый страшный период блокады продукты спасли многих ленинградцев.
На железнодорожной станции Черный Дор продукты были погружены в железнодорожные вагоны. Позже был опасный переход по льду Ладожского озера на лошадях. Продовольственный обоз из «партизанского края» прибыл в блокадный Ленинград 29 марта 1942 года. 42 тонны продуктов спасли очень многих ленинградцев в самый страшный период блокады…
Позже жителям Псковской и Новгородской областей удалось снарядить еще 110 подвод.
В сентябре 1942 года «партизанский край» прекратил свое существование. Фашисты стерли с лица земли деревни и людей, которые там жили.
– Я была подпольщицей, – рассказала 88-летная Анастасия Гавриловна Егорова. – Жила в деревне в 4 километрах от Дедовичей. Мне с подругами дали задание собрать для обоза кто что сможет: крупу, муку, вязаные варежки и носки. Люди без колебаний отдавали голодающим ленинградцам последнее. Ночью за собранными продуктами и вещами из леса приходили партизаны. Однако нашелся предатель.
По его доносу была расстреляна Катя – девушка из нашей деревни. Все продукты фашисты отобрали и увезли с собой. На вторые сутки после происшедшего я ушла к партизанам. Одновременно со мной в партизанский отряд ушли, наверное, еще семеро. Опасаясь расправы, через день покинули деревню и мои родители… А в феврале 1943 года произошел бой, в котором меня ранили. Ранение оказалось серьезным, и при первой возможности меня переправили из партизанского отряда на Большую землю. Лечили в госпитале в городе Осташкове…
После окончания войны Анастасия Гавриловна вернулась на родную дедовичскую землю. Тринадцать лет проработала в школе учителем русского языка и литературы. По праздникам она с гордостью надевает орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова, медаль «Ветеран труда», медали к юбилею Победы.
– Я всю жизнь трудилась: в школе, райкоме и исполкоме, – продолжает рассказ наша удивительная собеседница. – Да и сейчас скучать некогда. Надо родным помогать. У меня трое детей, пятеро внуков и семеро правнуков!
Это был удивительный пример силы русского духа. Обоз состоял из 161 подводы. Партизаны, сами никогда не евшие досыта, отправили голодающим ленинградцам 28 тонн муки и более чем 14 тонн других продуктов: зерно, мясо, горох, мед и масло. В сборе продовольствия принимали участие жители Дедовичского, Белебелковского и Ашевского районов.
Через две линии обороныНачальником обоза назначили Федора Ефимовича Потапова, который заведовал снабжением партизанских отрядов Дедовичского района. Среди ездовых было 30 женщин. Перед партизанами стояла почти невыполнимая задача – прорваться через две укрепленные линии обороны врага: сначала через ту, которую фашисты создали вокруг «партизанского края», затем через главную – фронтовую.
По пути следования отряда к обозу примыкали новые санные подводы, и при подходе к линии фронта их насчитывалось уже 223. Обоз двигался только ночью. Днем лошадей и сани прятали в лесах.
Линию фронта обоз переходил между деревнями Жемчугово и Каменка через шоссе Старая Русса – Холм. Как выяснила разведка, немецких заграждений и отрядов здесь не было. И хотя фашисты могли нагрянуть в любую минуту, обоз с соблюдением всех мер предосторожности перешел линию фронта и вышел в расположение частей 8-й гвардейской дивизии имени Панфилова.
Даже сегодня невозможно без слез читать воспоминания бойца Алексея Жердева: «...вдруг на «ничейной» земле показались... крестьянские сани, запряженные лошадьми. Они мчались к нашим окопам. А мы не верили своим глазам. Ведь не танки – обоз прорывал фронт!»
В самый страшный период блокады продукты спасли многих ленинградцев.
Генералы тоже плачутКогда Федор Ефимович Потапов рассказал командиру дивизии Чистякову о том, как в глубоком тылу партизаны и колхозники собирали продукты для ленинградцев, то даже повидавший разное на своем веку генерал заплакал…
На железнодорожной станции Черный Дор продукты были погружены в железнодорожные вагоны. Позже был опасный переход по льду Ладожского озера на лошадях. Продовольственный обоз из «партизанского края» прибыл в блокадный Ленинград 29 марта 1942 года. 42 тонны продуктов спасли очень многих ленинградцев в самый страшный период блокады…
Позже жителям Псковской и Новгородской областей удалось снарядить еще 110 подвод.
В сентябре 1942 года «партизанский край» прекратил свое существование. Фашисты стерли с лица земли деревни и людей, которые там жили.
Дедовичская подпольщицаСчитается, что все герои, которые участвовали в переброске продовольственного обоза в Ленинград, погибли. Однако «Псковской правде» удалось разыскать непосредственную участницу тех далеких событий.
– Я была подпольщицей, – рассказала 88-летная Анастасия Гавриловна Егорова. – Жила в деревне в 4 километрах от Дедовичей. Мне с подругами дали задание собрать для обоза кто что сможет: крупу, муку, вязаные варежки и носки. Люди без колебаний отдавали голодающим ленинградцам последнее. Ночью за собранными продуктами и вещами из леса приходили партизаны. Однако нашелся предатель.
По его доносу была расстреляна Катя – девушка из нашей деревни. Все продукты фашисты отобрали и увезли с собой. На вторые сутки после происшедшего я ушла к партизанам. Одновременно со мной в партизанский отряд ушли, наверное, еще семеро. Опасаясь расправы, через день покинули деревню и мои родители… А в феврале 1943 года произошел бой, в котором меня ранили. Ранение оказалось серьезным, и при первой возможности меня переправили из партизанского отряда на Большую землю. Лечили в госпитале в городе Осташкове…
После окончания войны Анастасия Гавриловна вернулась на родную дедовичскую землю. Тринадцать лет проработала в школе учителем русского языка и литературы. По праздникам она с гордостью надевает орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова, медаль «Ветеран труда», медали к юбилею Победы.
– Я всю жизнь трудилась: в школе, райкоме и исполкоме, – продолжает рассказ наша удивительная собеседница. – Да и сейчас скучать некогда. Надо родным помогать. У меня трое детей, пятеро внуков и семеро правнуков!
Комментарии: 4
Комментарии
Светланка
07 Марта 2017 - 15:03
Вечная память безымянным псковитянам, приближавшим разгром врага в тылу.
Анонимный
07 Марта 2017 - 15:03
Вечная благодарность жителям уничтоженных фашистами деревень, тех которых никогда уже не будет на картах России.
псковитянка
07 Марта 2017 - 15:06
Губернатору области необходимо построить музей памяти о героическом ПАРТИЗАНСКОМ подвиге мирного населения псковщины и новгорода в Дедовичах -центре ополчения ВОВ, как сделали в Брянске.
Николай
07 Марта 2017 - 17:39
В Брянске действительно сооружен достойный мемориал памяти партизан.Там не забыты и псковские партизаны. А у нас - один камень с табличкой рядом с площадью Победы в Пскове.
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