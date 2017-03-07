Куда жаловаться на дороги
Чиновники ответили на претензии к качеству ремонта дорог
Теперь фото ям и колдобин можно выставлять не только в соцсетях, но и на сайте администрации Пскова.
Городские власти обещают, если состояние поврежденного участка действительно очень плохое, он попадет в перечень срочного противоаварийного ямочного ремонта.
– Ситуация с ямочностью на дорогах города в этом году серьезнее, чем в прошлые годы, поэтому и реакция соответствующих служб на сложившуюся ситуацию должна быть эффективной и продуктивной, – сказал начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров. – Наши ежедневные мониторинги (в рамках контракта по содержанию), обращения жителей в СМИ, обследование дорог ГИБДД с составлением актов, замечания общественников – все это мы учитываем при проведении противоаварийного ямочного ремонта.
Онлайн-приемная заявок, по словам городских властей, позволит упорядочить обращения и создаст единую базу. Поступившая на сайт заявка с точным адресом и фотографией поврежденного участка дороги мгновенно отобразится на компьютере специалиста в УГХ. Далее ее оценят и отправят в перечень участков для срочного противоаварийного ямочного ремонта, который выполняют подрядные организации.
В апреле из поступивших заявок на сайте откроют рейтинговое народное голосование за те дороги Пскова, на которых в этом сезоне пройдет полноценный ремонт.
Обращения принимают на официальном портале администрации города Пскова в разделе «Приемная…Обращения по УДС». Псковичу обещают прислать ответ о принятых мерах в 30-дневный срок.
Состоянием псковских дорог озаботилась и городская прокуратура. 6 марта ее сотрудники вышли с проверкой. Проверив 60 км дорог в Пскове, они обнаружили 21 яму.
На претензии к качеству работ в УГХ ответили следующее.
Допустимо выполнять работы по ямочному ремонту асфальтобетоном при любых температурах, так как основная цель ремонта – обеспечение безопасности движения. Технологии за последние годы не изменились и заключаются в следующем:
Весной, с момента наступления теплой и устойчивой погоды, приступают к устранению мелких повреждений (выбоин и трещин). Работу организуют так, чтобы основные объемы были выполнены в возможно сжатые сроки. В зависимости от имеющихся средств ремонт выбоин осуществляют разными способами.
1. Традиционный способ
Обрубка кромок выбоин с приданием им прямолинейного очертания (используются фрезерные машины, дисковые пилы, перфораторы), очистка от асфальтобетонного лома и грязи, подгрунтовка дна и кромок выбоин, заполнение ремонтным материалом и уплотнение. В качестве ремонтного материала преимущественно используют асфальтобетонные смеси.
В условиях повышенной влажности выбоины перед подгрунтовкой просушивают сжатым воздухом (горячим или холодным), в том числе используя и инфракрасные горелки.
2. Инъекционный метод
При нем обрубку кромок можно не производить. Выбоину очищают струей сжатого воздуха или методом всасывания, подгрунтовку – подогретой до 60-75 °C эмульсией, заполнение – черненным в процессе инъектирования щебнем. Поверхность «пломбы» присыпают белым щебнем слоем в одну щебенку. Движение открывают через 10-15 минут. Работы выполняют при температуре воздуха не ниже +5 °C как на сухом, так и на влажном покрытии.
3. Способ «обратной пропитки»
Подготовительные работы традиционным методом, после чего – заливка выбоины вязким, нагретым до 160 °C битумом и подача в нее необработанного щебня естественной влажности. При соприкосновении холодного влажного щебня с горячим битумом происходит пенообразование последнего с обволакиванием щебня. Уплотняют пломбу ручной мототрамбовкой.
4. Ремонт с применением холодных смесей
Промывка выбоины водой, заделка ее смесью из увлажненного минерального материала и жидкого органического вяжущего (гудрона или разжиженного битума) и уплотнение. Смесь можно заготавливать впрок с приготовлением в обычных асфальтобетонных установках, дооборудованных системой подачи и дозировки воды. Работы можно выполнять и при температурах до -10 °C.
Ликвидация аварийной ямочности проводится силами компаний: ООО «Ситиинвестгрупп» – Запсковье, ООО «УДС Псков» – Центр, ООО «Технодор» – Завеличье.
Городские власти обещают, если состояние поврежденного участка действительно очень плохое, он попадет в перечень срочного противоаварийного ямочного ремонта.
– Ситуация с ямочностью на дорогах города в этом году серьезнее, чем в прошлые годы, поэтому и реакция соответствующих служб на сложившуюся ситуацию должна быть эффективной и продуктивной, – сказал начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров. – Наши ежедневные мониторинги (в рамках контракта по содержанию), обращения жителей в СМИ, обследование дорог ГИБДД с составлением актов, замечания общественников – все это мы учитываем при проведении противоаварийного ямочного ремонта.
Адреса аварийного ямочного ремонта (с указанием микрорайона, улицы), запланированного и выполненного на сегодняшний день, можно найти на нашем сайте.
Онлайн-приемная заявок, по словам городских властей, позволит упорядочить обращения и создаст единую базу. Поступившая на сайт заявка с точным адресом и фотографией поврежденного участка дороги мгновенно отобразится на компьютере специалиста в УГХ. Далее ее оценят и отправят в перечень участков для срочного противоаварийного ямочного ремонта, который выполняют подрядные организации.
В апреле из поступивших заявок на сайте откроют рейтинговое народное голосование за те дороги Пскова, на которых в этом сезоне пройдет полноценный ремонт.
Срок устранения на улицах с автобусным движением – сутки, без автобусного движения – до 5 суток.
Обращения принимают на официальном портале администрации города Пскова в разделе «Приемная…Обращения по УДС». Псковичу обещают прислать ответ о принятых мерах в 30-дневный срок.
Состоянием псковских дорог озаботилась и городская прокуратура. 6 марта ее сотрудники вышли с проверкой. Проверив 60 км дорог в Пскове, они обнаружили 21 яму.
Какие ямы залатают в первую очередь – список ЗДЕСЬ.
Официально о требованиях к ямочному ремонтуНесмотря на то что ямочный ремонт дорог в Пскове начался, претензии горожан не утихают. То технологии нарушены, то на месте нет ни ответственных по участкам, ни документов на смеси. Акты об объемах работ на месте не составляются, якобы не замеряется, что и сколько сделано.
На претензии к качеству работ в УГХ ответили следующее.
Допустимо выполнять работы по ямочному ремонту асфальтобетоном при любых температурах, так как основная цель ремонта – обеспечение безопасности движения. Технологии за последние годы не изменились и заключаются в следующем:
Весной, с момента наступления теплой и устойчивой погоды, приступают к устранению мелких повреждений (выбоин и трещин). Работу организуют так, чтобы основные объемы были выполнены в возможно сжатые сроки. В зависимости от имеющихся средств ремонт выбоин осуществляют разными способами.
1. Традиционный способ
Обрубка кромок выбоин с приданием им прямолинейного очертания (используются фрезерные машины, дисковые пилы, перфораторы), очистка от асфальтобетонного лома и грязи, подгрунтовка дна и кромок выбоин, заполнение ремонтным материалом и уплотнение. В качестве ремонтного материала преимущественно используют асфальтобетонные смеси.
В условиях повышенной влажности выбоины перед подгрунтовкой просушивают сжатым воздухом (горячим или холодным), в том числе используя и инфракрасные горелки.
2. Инъекционный метод
При нем обрубку кромок можно не производить. Выбоину очищают струей сжатого воздуха или методом всасывания, подгрунтовку – подогретой до 60-75 °C эмульсией, заполнение – черненным в процессе инъектирования щебнем. Поверхность «пломбы» присыпают белым щебнем слоем в одну щебенку. Движение открывают через 10-15 минут. Работы выполняют при температуре воздуха не ниже +5 °C как на сухом, так и на влажном покрытии.
3. Способ «обратной пропитки»
Подготовительные работы традиционным методом, после чего – заливка выбоины вязким, нагретым до 160 °C битумом и подача в нее необработанного щебня естественной влажности. При соприкосновении холодного влажного щебня с горячим битумом происходит пенообразование последнего с обволакиванием щебня. Уплотняют пломбу ручной мототрамбовкой.
4. Ремонт с применением холодных смесей
Промывка выбоины водой, заделка ее смесью из увлажненного минерального материала и жидкого органического вяжущего (гудрона или разжиженного битума) и уплотнение. Смесь можно заготавливать впрок с приготовлением в обычных асфальтобетонных установках, дооборудованных системой подачи и дозировки воды. Работы можно выполнять и при температурах до -10 °C.
Больше фото ямочного ремонта и проблемных участков – в разделе «Фоторепортажи».
КстатиЗа первый день работы сервиса по сбору жалоб от населения пришло 7 обращений. В тот же день они были отданы в работу.
Ликвидация аварийной ямочности проводится силами компаний: ООО «Ситиинвестгрупп» – Запсковье, ООО «УДС Псков» – Центр, ООО «Технодор» – Завеличье.
Наталья Баранова Автор фото: Андрей Степанов
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