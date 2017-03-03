Начальник областной соцзащиты рассказал о поездке в Чечню, где установили памятник погибшим псковским десантникам

В составе официальной делегации Чечню посетили губернатор Псковской области Андрей Турчак, глава Пскова Иван Цецерский, депутат Госдумы Александр Козловский, член Совета Федерации Александр Борисов, командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец.

В день гибели 6-й роты, 1 марта, родители бойцов собрались со всей страны в Пскове, где состоялась их встреча с командующим ВДВ Андреем Сердюковым. На следующее утро, спецборт Минобороны доставил родителей и официальную делегацию Псковской области с аэродрома в Острове в Грозный. На высоте 776, где погибли десантники в неравной схватке с террористами, установили поклонный крест . Одним из организаторов поездки стал начальник Управления соцзащиты Псковской области. По горячим следам он поделился с «Псковской правдой» своими впечатлениями.- Я отвечал за весь протокол «от» и «до». Все прошло очень достойно, практически идеально. Чеченцы все провели на высоком уровне. 95% участников поездки до этого никогда не были в Чечне. В составе делегации находились 79 родственников погибших, приехавших, в том числе, из таких далеких от Пскова регионов как Ставрополь и Астрахань. Были дети, уже совершеннолетние, погибших. И одна бабушка 28-го года рождения из Ленинградской области. Она ветеран, участник Великой Отечественной войны. Я перед поездкой несколько раз ее спрашивал, точно ли она хочет поехать. Она выдержала все достойно! Как стюард, я к ней несколько раз подходил: «Ну как, Лидия Петровна?» - «Отлично, сыночек!»- Серпантином поднялись в горы, видели высоты, на которых стояли наши войска в годы войны. В составе делегации были люди, которые воевали. Я задал вопрос, сколько процентов территории было охвачено войной. Мне ответили, что 85%. Считайте, что война была везде.- Мы были в резиденции Кадырова, общались очень просто, на доступном языке, как мы с тобой сейчас говорим. В аппарате главы республики работают одни мужчины, как и в СМИ, которые освещали эту встречу. Когда сидели в узком кругу с руководителями ведомств Чеченской Республики, я выразил мнение, что об этой встрече надо говорить и говорить во всех СМИ. Не каждый губернатор возьмет на себя такую ответственность. Считаю, Андрей Анатольевич сделал героический поступок. Дай бог здоровья нашему губернатору, благодаря его усилиям мы так продвинулись. Мы собой взяли настоятеля храма Александра Невского отца Олега (Тэора), он освятил этот крест. А Чечня – мусульманская территория, христиан там только 2%. Это сложный момент. Однако все было сделано от души, никто не в обиде.Мне в девять вечера звонили из аппарата президента, мы были на постоянной связи. Я рассказал, что все прошло успешно. Считаю, что все было идеально.- Требований по внешнему виду не было. Наши женщины спрашивали, как ехать. Я задал этот вопрос чеченской стороне. «Как хотят, пусть так и приезжают» - вот, что мне ответили.- В этом году исполняется 17 лет со дня трагедии. Думаю, в следующий раз мы в Чечню отправимся к 20-летию. Сам Кадыров обещал, что это место благоустроят.Теперь надо, чтобы сами чеченцы приехали в Псков. Нужно понимать, что парни, которые там погибли, они погибли, в том числе, и за Чечню.

От первого лица

В Грозном есть улица имени 84-х псковских десантников.

Справка «ПП»

Кстати

, глава Чеченской Республики:- В такие минуты истинные герои проявляют чудеса самоотверженности, мужества и отваги. Пример такого доблестного служения России — офицеры и солдаты 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. Вся страна знает подвиг героев-десантников, которые вступили в схватку с превосходящими по численности боевиками. Они до конца выполнили свой долг, защитив нашу страну, наш народ от террористов. Их подвиг навсегда вписан в историю России. Их имена навечно останутся в нашей памяти. Международные террористы выбрали Чеченскую республику площадкой для своих преступлений не по вине чеченского народа. Ваши дети, отцы, братья отстояли целостность нашего государства. Нам приятно, что вы все приехали сюда. Это для вас и для нас святое место.Поклонный крест, установленный в память о павших воинах, весит 10 тонн. Его высота 2,6 метра. Знак изготовлен из темно-серого гранита цвета псковского камня. На кресте выбита надпись «Ника», что означает «победа», а в основании — «Памяти павшим». Автор скульптуры — художник Александр Стройло.Губернатор Псковской области Андрей Турчак и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров договорились о проведении в Великих Луках товарищеского турнира по боксу. Также Псковщину посетит чеченский ансамбль танца «Вайнах».