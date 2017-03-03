В особо крупном размере
По заявлениям обманутых покупателей квартир в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел
По заявлениям обманутых покупателей квартир у ООО «Строй-СА» - субподрядчика по возведению домов в жилом комплексе «Европа», застройщиком которого выступал холдинг ПИК, в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел. Об этом сообщил на заседании общественного совета при УМВД по Псковской области руководитель управления Юрий Инстранкин.
Уголовные дела возбуждены в отношении неустановленного лица по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Пострадавшие лишились денег, заключив и оплатив предварительные договоры переуступки прав и договоры займа (по такой схеме им предлагалось приобрести недвижимость в новом жилом комплексе) не с застройщиком - компанией, входящей в холдинг ПИК, а с одним из подрядчиков - ООО «Строй-СА».
Ранее администрация Псковской области взяла под контроль ситуацию с обманутыми покупателями квартир в жилом комплексе «Европа». 7 февраля губернатор Псковской области Андрей Турчак обсудил этот вопрос с членами президиума Координационного совета по правопорядку. В результате администрация области направила в следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области заявление за подписью вице-губернатора - руководителя аппарата администрации Максима Жаворонкова по признакам мошеннических действий в отношении граждан для проверки изложенных в нем фактов и решения вопроса о возбуждении уголовного дела. С подобным заявлением также обратился представитель компании застройщика, депутат Псковского областного Собрания Ян Лузин.
В то же время Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа». Квартира № 79 в доме № 2 на улице Венской, которая фигурирует в истории с десятками обманутых покупателей жилья, пытавшихся приобрести недвижимость через субподрядчика ООО «Строй-СА», была зарегистрирована псковским управлением Россреестра на нового собственника, несмотря на судебное определение о вступлении в силу обеспечительных мер на запрет регистрационных действий с указанным помещением.
Именно эту квартиру у «Строй-СА» покупала печерянка Ирина Кириллова, которая и предала огласке скандальную историю обманутых покупателей. Она же стала неофициальным координатором пострадавших, по ее заявлению было возбуждено уголовное дело в отношении пока не установленного лица, и ее гражданский иск к субподрядчику-продавцу стал первым в череде аналогичных, которые начал 21 февраля рассматривать Псковский городской суд.
Свой иск в суд женщина подала 31 января, и уже 1 февраля получила из суда на руки определение о вступлении в силу запрошенных ею обеспечительных мер. Между тем накануне, на первом судебном заседании, женщине стало известно, что оспариваемая квартира 15 февраля была зарегистрирована на юрлицо. В связи с этим Ирина Кириллова подала жалобу в прокуратуру Псковской области.
Уголовные дела возбуждены в отношении неустановленного лица по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Пострадавшие лишились денег, заключив и оплатив предварительные договоры переуступки прав и договоры займа (по такой схеме им предлагалось приобрести недвижимость в новом жилом комплексе) не с застройщиком - компанией, входящей в холдинг ПИК, а с одним из подрядчиков - ООО «Строй-СА».
Ранее администрация Псковской области взяла под контроль ситуацию с обманутыми покупателями квартир в жилом комплексе «Европа». 7 февраля губернатор Псковской области Андрей Турчак обсудил этот вопрос с членами президиума Координационного совета по правопорядку. В результате администрация области направила в следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области заявление за подписью вице-губернатора - руководителя аппарата администрации Максима Жаворонкова по признакам мошеннических действий в отношении граждан для проверки изложенных в нем фактов и решения вопроса о возбуждении уголовного дела. С подобным заявлением также обратился представитель компании застройщика, депутат Псковского областного Собрания Ян Лузин.
В то же время Росреестр зарегистрировал на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа». Квартира № 79 в доме № 2 на улице Венской, которая фигурирует в истории с десятками обманутых покупателей жилья, пытавшихся приобрести недвижимость через субподрядчика ООО «Строй-СА», была зарегистрирована псковским управлением Россреестра на нового собственника, несмотря на судебное определение о вступлении в силу обеспечительных мер на запрет регистрационных действий с указанным помещением.
Именно эту квартиру у «Строй-СА» покупала печерянка Ирина Кириллова, которая и предала огласке скандальную историю обманутых покупателей. Она же стала неофициальным координатором пострадавших, по ее заявлению было возбуждено уголовное дело в отношении пока не установленного лица, и ее гражданский иск к субподрядчику-продавцу стал первым в череде аналогичных, которые начал 21 февраля рассматривать Псковский городской суд.
Свой иск в суд женщина подала 31 января, и уже 1 февраля получила из суда на руки определение о вступлении в силу запрошенных ею обеспечительных мер. Между тем накануне, на первом судебном заседании, женщине стало известно, что оспариваемая квартира 15 февраля была зарегистрирована на юрлицо. В связи с этим Ирина Кириллова подала жалобу в прокуратуру Псковской области.
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