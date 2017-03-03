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Галина Григорьевна: Я всю неделю после статьи заснуть не могла

03 Марта 2017 - 09:18
Главная → Заметки → Общество
Учитель с 42-летним стажем возмущена: «Давайте и от врачей тоже откажемся. Сами будем детей лечить, сами себя лечить»
Совсем недавно в свет вышла статья «Чему не учат в школе». На примере одной семьи мы рассказали, как молодые родители забирают детей из образовательных учреждений и сами организуют учебный процесс. Огромное количество откликов пришло на статью. Одни звонили, другие писали комментарии на сайт, третьи приходили в редакцию лично.   

– Дети должны ходить в школу, а мамы – на работу. Все остальное – ерунда. Это ненормально, когда детей неработающие мамы запихивают с утра в машину и целый день возят по кружкам, – позвонила в редакцию в первый же день выхода газеты псковичка. – Очень внимательно прочитали текст вместе с дочерью. Она тоже со мной согласна.

А вот какое письмо принесла в редакцию учитель начальных классов с 42-летним стажем Галина Григорьевна

«Меня очень возмутила статья «Чему не учат в школе». Это же уму непостижимо! «Весь день заниматься в любимых кружках и лишь оставшееся время посвятить школе». 

Испокон веков школа учит только хорошему: читать, грамотно писать, изучать законы физики, математики и т. д. Разве может любой родитель все это дать ребенку? Для этого нужно родителям не работать, а полностью время отдавать ребенку. В давние времена готовили в домашних условиях ребенка к обучению в лицеях, семинариях и т. д. Этим занимались гувернантки. 

В статье меня возмутила фраза: «Между делом – выполнение небольших заданий по школьным предметам, чаще самостоятельно и не дома». Учеба – это сейчас главный труд. Это – его работа. Согласно этому изложению, ребенок уже учится тому, что ему можно все, кроме учебы. Все эти кружки нужно и можно только после учебных занятий посещать. Вот он и привыкает: «не хочу и не буду…» Так будет и тогда, когда он вырастет. «Всего понемногу, а настоящего нет…». 

А о поборах в школе… Это совсем не так. Я имею стаж работы в школе 42 года. Никаких поборов нет. Если вы хотите в лицей или в гимназию – это ваше дело. В общеобразовательных школах учат не хуже, а даже, я бы сказала, лучше. Нужно, значит, занимаются дополнительно без всякой платы. Лишь бы было желание ребенка и родителей.

Или вот еще: «Лева знает, что в школу надо ходить каждый день, а он хочет каждый день ходить на любимые кружки». Да что же это такое?

Да, я согласна, что школьные уроки музыки, ИЗО можно заменить уроками русского языка, внеклассного чтения и т. д. А вести эти уроки, если их не отменять, должны хорошие специалисты. Не ставить «3» ребенку, у которого нет музыкального слуха. 

Оставлять ребенка одного на целый день нельзя. Он еще не умеет все контролировать. Видеоуроки – это не то. Слово учителя – вот основное восприятие. А нанимать няню – не выход. 

Галина, Григорьевна, Псков»
Автор фото: Андрей Степанов

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