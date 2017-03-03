Галина Григорьевна: Я всю неделю после статьи заснуть не могла
Учитель с 42-летним стажем возмущена: «Давайте и от врачей тоже откажемся. Сами будем детей лечить, сами себя лечить»
Совсем недавно в свет вышла статья «Чему не учат в школе». На примере одной семьи мы рассказали, как молодые родители забирают детей из образовательных учреждений и сами организуют учебный процесс. Огромное количество откликов пришло на статью. Одни звонили, другие писали комментарии на сайт, третьи приходили в редакцию лично.
– Дети должны ходить в школу, а мамы – на работу. Все остальное – ерунда. Это ненормально, когда детей неработающие мамы запихивают с утра в машину и целый день возят по кружкам, – позвонила в редакцию в первый же день выхода газеты псковичка. – Очень внимательно прочитали текст вместе с дочерью. Она тоже со мной согласна.
А вот какое письмо принесла в редакцию учитель начальных классов с 42-летним стажем Галина Григорьевна.
«Меня очень возмутила статья «Чему не учат в школе». Это же уму непостижимо! «Весь день заниматься в любимых кружках и лишь оставшееся время посвятить школе».
Испокон веков школа учит только хорошему: читать, грамотно писать, изучать законы физики, математики и т. д. Разве может любой родитель все это дать ребенку? Для этого нужно родителям не работать, а полностью время отдавать ребенку. В давние времена готовили в домашних условиях ребенка к обучению в лицеях, семинариях и т. д. Этим занимались гувернантки.
В статье меня возмутила фраза: «Между делом – выполнение небольших заданий по школьным предметам, чаще самостоятельно и не дома». Учеба – это сейчас главный труд. Это – его работа. Согласно этому изложению, ребенок уже учится тому, что ему можно все, кроме учебы. Все эти кружки нужно и можно только после учебных занятий посещать. Вот он и привыкает: «не хочу и не буду…» Так будет и тогда, когда он вырастет. «Всего понемногу, а настоящего нет…».
А о поборах в школе… Это совсем не так. Я имею стаж работы в школе 42 года. Никаких поборов нет. Если вы хотите в лицей или в гимназию – это ваше дело. В общеобразовательных школах учат не хуже, а даже, я бы сказала, лучше. Нужно, значит, занимаются дополнительно без всякой платы. Лишь бы было желание ребенка и родителей.
Или вот еще: «Лева знает, что в школу надо ходить каждый день, а он хочет каждый день ходить на любимые кружки». Да что же это такое?
Да, я согласна, что школьные уроки музыки, ИЗО можно заменить уроками русского языка, внеклассного чтения и т. д. А вести эти уроки, если их не отменять, должны хорошие специалисты. Не ставить «3» ребенку, у которого нет музыкального слуха.
Оставлять ребенка одного на целый день нельзя. Он еще не умеет все контролировать. Видеоуроки – это не то. Слово учителя – вот основное восприятие. А нанимать няню – не выход.
Галина, Григорьевна, Псков»
– Дети должны ходить в школу, а мамы – на работу. Все остальное – ерунда. Это ненормально, когда детей неработающие мамы запихивают с утра в машину и целый день возят по кружкам, – позвонила в редакцию в первый же день выхода газеты псковичка. – Очень внимательно прочитали текст вместе с дочерью. Она тоже со мной согласна.
А вот какое письмо принесла в редакцию учитель начальных классов с 42-летним стажем Галина Григорьевна.
«Меня очень возмутила статья «Чему не учат в школе». Это же уму непостижимо! «Весь день заниматься в любимых кружках и лишь оставшееся время посвятить школе».
Испокон веков школа учит только хорошему: читать, грамотно писать, изучать законы физики, математики и т. д. Разве может любой родитель все это дать ребенку? Для этого нужно родителям не работать, а полностью время отдавать ребенку. В давние времена готовили в домашних условиях ребенка к обучению в лицеях, семинариях и т. д. Этим занимались гувернантки.
В статье меня возмутила фраза: «Между делом – выполнение небольших заданий по школьным предметам, чаще самостоятельно и не дома». Учеба – это сейчас главный труд. Это – его работа. Согласно этому изложению, ребенок уже учится тому, что ему можно все, кроме учебы. Все эти кружки нужно и можно только после учебных занятий посещать. Вот он и привыкает: «не хочу и не буду…» Так будет и тогда, когда он вырастет. «Всего понемногу, а настоящего нет…».
А о поборах в школе… Это совсем не так. Я имею стаж работы в школе 42 года. Никаких поборов нет. Если вы хотите в лицей или в гимназию – это ваше дело. В общеобразовательных школах учат не хуже, а даже, я бы сказала, лучше. Нужно, значит, занимаются дополнительно без всякой платы. Лишь бы было желание ребенка и родителей.
Или вот еще: «Лева знает, что в школу надо ходить каждый день, а он хочет каждый день ходить на любимые кружки». Да что же это такое?
Да, я согласна, что школьные уроки музыки, ИЗО можно заменить уроками русского языка, внеклассного чтения и т. д. А вести эти уроки, если их не отменять, должны хорошие специалисты. Не ставить «3» ребенку, у которого нет музыкального слуха.
Оставлять ребенка одного на целый день нельзя. Он еще не умеет все контролировать. Видеоуроки – это не то. Слово учителя – вот основное восприятие. А нанимать няню – не выход.
Галина, Григорьевна, Псков»
Автор фото: Андрей Степанов
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
03 Марта 2017
- В праздничные дни изменится режим работы кассы псковского театра02.03, 18:00
- Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам02.03, 14:21
- Опубликована мартовская афиша псковского драмтеатра01.03, 14:28
- Ежедневно по картам «Мир» совершается более 100 тысяч операций01.03, 11:18
- Псковские боксеры стали победителями и призерами на двух соревнованиях28.02, 12:54
- Россельхозбанк и КАМАЗ улучшили условия партнерской программы28.02, 12:29
- На проекты и реставрацию в Псковской области выделили деньги28.02, 12:02
- Начался судебный процесс над бандой, ограбившей «Почту России»28.02, 11:28
- Пскович о памятнике афганцам: «Идея хорошая, но орёл не нужен»28.02, 11:07
- Проезд в автобусе дорожает с наступлением весны28.02, 10:58
- Пенсионный возраст для чиновников поднимут постепенно28.02, 10:47
- Вышел в свет второй том издания «Герои спорта Псковщины»28.02, 10:34
- Размер пособия на погребение увеличили28.02, 09:59
- Автобус № 18 отменили28.02, 09:40
- Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области27.02, 17:20
- Задолженность потребителей Псковской области за природный газ составила около 850 млн рублей27.02, 15:14
- «Менеджеры, пора закатать рукава!» - новые профессиональные тренды Пскова27.02, 14:52
- Мужской хор Альберта Мишина выступит в псковском БКЗ27.02, 14:39
- Псковский филиал Россельхозбанка увеличил продажи монет из драгметаллов27.02, 10:19
- Итоги Масленицы подведут в пресс-центре «Псковской правды»27.02, 08:00
Лидеры обсуждений
- 10 вопросов об электронной системе оплаты проезда в Пскове (ВИДЕО)
- «Псковская правда» собирает вопросы для руководителя Псковского филиала Почты России
- Чиновников накажут за ОДН
- Опочка: Нам придется отказаться от света в подъезде
- Платежи за ОДН сократятся в несколько раз
- Резонанс: Странному поведению бабушки нашлось объяснение
- Семейное образование: Чему не учат в школе
- Первый надземный
- Псковичам предлагают пройти опрос о роли музеев в их жизни
- Знай наших. Школьница из Струг Красных покорила жюри в проекте НТВ
Фото
В Чечне открыли Поклонный крест в честь десантников 6-й ротыПыталовская Голландия. Из одной луковицы вырос процветающий бизнесЛучше фитнеса. Псковичи увлеклись бадминтономСостоялась первая репетиция «Позвольте вам выйти вон!»Весь фото архив
Видео
Отборочный этап WorldSkills Russia проходит в ПсковеРоскомнадзор призывает беречь персональные данные Поздравления с 23 февраля от актеров псковского театраПсковичам показали принцип работы электронного билетаВесь видео архив