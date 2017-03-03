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Резонанс. В погоне за мнимой безопасностью

03 Марта 2017 - 09:13
Главная → Заметки → Общество
Не все читатели согласны, что первый надземный переход в Пскове – хорошая идея
На прошлой неделе мы опубликовали материал «Первый надземный». В нем мы рассказали, что около 16-й школы в Пскове на Ленинградском шоссе появился первый надземный пешеходный переход. Несколько лет назад в этом месте произошла трагедия: школьницу сбила машина. Девочка получила серьезную черепно-мозговую травму

Эта тема не оставила равнодушными наших читателей. Свои комментарии они оставляли под статьей на нашем сайте. Больше фото перехода вы найдете в разделе «Фоторепортажи».
 
– Подземные переходы появляются на улицах наших городов в погоне за мнимой безопасностью. В теории разведение пешеходных и транспортных потоков в разные уровни должно повысить безопасность. На практике происходит ровно обратное: из-за неудобства подземных и надземных переходов люди перебегают дорогу поверху, что ведет к росту ДТП. Гаишники злятся, когда им говорят об этом расхождении теории и практики, так как это не по уставу. Подземные переходы очень нравятся чиновникам: ведь можно отчитаться, что работа по увеличению безопасности дорожного движения  проведена. Фактическое положение дел же никого не волнует.

Установка надземного перехода противоречит ГОСТу. Ситуация с риском перехода трассы школьниками уже была урегулирована установкой светофора «по требованию», этой меры оказалось достаточно для значительного улучшения статистики ДТП в районе школы № 16. Вопрос строительства надземного перехода выносился на обсуждение ранее (публичные слушания 18.02.2014), жители района высказались против.
 
– Рано или поздно ребенок заленится карабкаться на третий этаж и сиганет через дорогу. Это природа человеческая – срезать, искать кратчайшие маршруты, торопиться. Кто водит машину – хотя бы раз ускорялся, видя впереди мигающий зеленый светофор. Конечно же, имея веские причины и считая, что убедился в безопасности маневра. Каждый пешеход хоть раз пересекал не очень оживленную дорогу, где удобно, а не где нарисована зебра. Конечно же, тоже с мыслью о том, что он убедился в безопасности такого перехода. Дети в этом смысле ничем не отличаются, они тоже будут бегать через дорогу.

И если светофор, который был на месте этого перехода, был сделан достаточно удобно, был оборудован быстрореагирующей кнопкой и при пользовании им время почти не терялось, то переход провоцирует – забей на меня, беги так! И ведь кто-то побежит обязательно.
 
– А кто-нибудь попробовал проехать на инвалидной коляске вверх и вниз? Один ужас, а вокруг когда будет порядок? Асфальт, урны? Когда дождь, грязь непролазная.

Строители клали асфальт в снег и дождь, а сейчас все поплыло.
 
Автор фото: Андрей Степанов

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