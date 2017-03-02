Статистика Псковской области: как мы живём
Представляя оперативные итоги прошедшего года, замруководителя Псковстата Светлана Синюк отметила улучшение ситуации по основным показателям, рост промышленного производства, замедление роста потребительских цен и введение ряда социально значимых объектов, в числе которых онкоцентр и спортивный комплекс «Олимп».
– 2017 год начался позитивно. Увеличилось производство птицы на убой, яиц, молока, – добавила Светлана Синюк. – Увеличился объем работ в строительстве, оборот розничной торговли.
Больше производить мы стали рыбы, мяса и продуктов их переработки, а также сливочного масла, теплых курток и газет. Уменьшилось производство сыра, хлеба и оконных блоков.
Больше других массовых культур в Псковской области выращивают картофеля. За год производство зерна и овощей незначительно упало, а вот картофель только наращивает темпы.
На протяжении ряда лет производство мяса росло с ростом поголовья свиней на юге области, но вот уже два года наблюдается незначительный спад. Производство яиц растет год от года, а молока – стабилизовалось, несмотря на снижение поголовья дойных коров.
Строить стали на четверть меньше. Строят активнее в городе, но село отстает совсем не намного, и в сельской местности, что логично, индивидуальное строительство превалирует над многоквартирными домами.
Более половины введенного жилья в прошлом году и три четверти в январе нынешнего приходится на «столичную» часть региона – Псков и Псковский район.
За прошлый год использовано 27 млрд 266,4 млн рублей инвестиций в основной капитал - это 93 % к уровню предыдущего года. Охотнее всего инвесторы вкладываются в строительство, сельское хозяйство и обрабатывающее производство, менее охотно – в добычу полезных ископаемых, финансовую деятельность и гостиничный сектор.
Прирост цен по сравнению с предшествующим годом замедлился в 2,8 раза.
Яблоки – самый подорожавший съедобный товар прошлого года. Зато многие другие фрукты и овощи существенно подешевели.
В абсолютных цифрах доходы жителей Псковской области выросли и упали в реальном выражении (то есть в пересчете на количество материальных благ, которые можно приобрести на этот уровень дохода).
Выше среднеобластного размера зарплаты в прошлом году были у сотрудников ресурсоснабжающи
Число умерших в 1,6 раза превысило число родившихся. Естественная убыль сохраняется, но медленно и верно снижается.
За год снизилось число браков и увеличилось количество разводов. Распадается более половины браков.
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