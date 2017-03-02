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Статистика Псковской области: как мы живём

02 Марта 2017 - 10:24
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Сколько человек живёт в регионе и кто из них зарабатывает больше всех, какие товары сильнее подешевелии, сколько заключенных браков удалось сохранить
Псковстат огласил оперативные итоги прошлого года. Прожитые 12 месяцев представлены в объективных цифрах, отражающихся на жизни каждого жителя региона.

Представляя оперативные итоги прошедшего года, замруководителя Псковстата Светлана Синюк отметила улучшение ситуации по основным показателям, рост промышленного производства, замедление роста потребительских цен и введение ряда социально значимых объектов, в числе которых онкоцентр и спортивный комплекс «Олимп». 

–  2017 год начался позитивно. Увеличилось производство птицы на убой, яиц, молока, – добавила Светлана Синюк. – Увеличился объем работ в строительстве, оборот розничной торговли.

Больше производить мы стали рыбы, мяса и продуктов их переработки, а также сливочного масла, теплых курток и газет. Уменьшилось производство сыра, хлеба и оконных блоков.

Больше других массовых культур в Псковской области выращивают картофеля. За год производство зерна и овощей незначительно упало, а вот картофель только наращивает темпы.



На протяжении ряда лет производство мяса росло с ростом поголовья свиней на юге области, но вот уже два года наблюдается незначительный спад. Производство яиц растет год от года, а молока – стабилизовалось, несмотря на снижение поголовья дойных коров.

Строить стали на четверть меньше. Строят активнее в городе, но село отстает совсем не намного, и в сельской местности, что логично, индивидуальное строительство превалирует над многоквартирными домами.

Более половины введенного жилья в прошлом году и три четверти в январе нынешнего приходится на «столичную» часть региона – Псков и Псковский район.

За прошлый год использовано 27 млрд 266,4 млн рублей инвестиций в основной капитал - это 93 % к уровню предыдущего года. Охотнее всего инвесторы вкладываются в строительство, сельское хозяйство и обрабатывающее производство, менее охотно – в добычу полезных ископаемых, финансовую деятельность и гостиничный сектор.


Прирост цен по сравнению с предшествующим годом замедлился в 2,8 раза.

Яблоки – самый подорожавший съедобный товар прошлого года. Зато многие другие фрукты и овощи существенно подешевели.



В абсолютных цифрах доходы жителей Псковской области выросли и упали в реальном выражении (то есть в пересчете на количество материальных благ, которые можно приобрести на этот уровень дохода).

Выше среднеобластного размера зарплаты в прошлом году были у сотрудников ресурсоснабжающих организаций, работников транспорта, связистов, финансистов, чиновников, военных и занимающихся социальным страхованием. Самый дешевый труд в рыбоводстве.

Число умерших в 1,6 раза превысило число родившихся. Естественная убыль сохраняется, но медленно и верно снижается.



За год снизилось число браков и увеличилось количество разводов. Распадается более половины браков.
 


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