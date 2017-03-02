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ОДН дали отсрочку до конца марта

02 Марта 2017 - 10:11
Главная → Заметки → Общество → Управдом
​В Пскове обсудили новые нормативы на общедомовые нужды. Считать по ним планируют начать в конце марта
Напомним, старый приказ, на основании которого плата за ОДН выросла в несколько раз, отменили в связи с протестом прокуратуры.

Полностью проект приказа называется так: «Об утверждении нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме». Его  обсудили  на заседании Общественного совета при Госкомитете Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В дискуссии  приняли участие представители управляющих компаний, собственники жилья в Пскове и районах Псковской области.

Новый приказ основан на применении расчетного метода, что, как уверяют чиновники, позволит существенно снизить нашу плату за общедомовые нужды.

- В представленном к обсуждению проекте приказа заметно снижение нормативов, - сказал руководитель Госкомитета  по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. -  Так, в пятиэтажном многоквартирном доме с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением при применении расчетного метода норматив потребления холодной воды будет 0,034 куб. метра в месяц на кв. метр общей площади. В отмененном приказе подобный норматив был равен 0,223. В аналогичном случае норматив холодной воды в проекте приказа равен 0,034 куб. метра. А ранее он был 0,124. 

Однако Андрей Агапов заметил, что новый приказ вводит еще и норматив на отведение сточных вод.
Это требование федерального закона. 

Проект нового приказа собственники, которые пришли на слушания, восприняли очень настороженно. Некоторые указали на пробелы в действующем законодательстве. 

К примеру, жительница дома на Сиреневом бульваре напомнила, что в Пскове есть несколько домов, где горячее водоснабжение организовано через систему отопления, на которой не стоит счетчик. Кроме того, вода в систему отопления поступает более горячей, чем в краны, поэтому расходуется меньше, и в этом случае нельзя применять стандартные нормативы и коэффициенты. 

Председатель общественного совета при областном госкомитете по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов пообещал разобраться с этой ситуацией. 

Также Алексей Кириллов заметил, что в приказе не учтена категория энергоэффективных домов, где потребление коммунальных ресурсов, в частности горячей воды и электричества, значительно ниже, чем в остальных.

- Если по холодной воде нормативы еще можно принять, то что касается электроэнергии, они явно завышены. Когда в 3-этажном доме в подъезде горит одна лампочка, нет ни лифтов, ни насосов в подвалах, но собственники должны платить по 150 - 170 рублей в месяц, я не могу этого объяснить, - сказала заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская.  

- Мы будем разъяснять собственникам, чтобы они платили на основании показаний общедомовых приборов учета, - сказал Андрей Агапов. – Но эта плата будет ограничиваться нормативами. Есть соответствующее разъяснение Минстроя от 14 февраля 2017 года. 

Общественное обсуждение нового документа продлится до 3 марта. С проектом приказа можно ознакомиться на сайте Госкомитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В Госкомитет также можно направлять и свои предложения. 

 

Пока не вступил в силу новый приказ, за общедомовые нужды мы будем платить так же,  как в декабре 2016 года. В тех домах, где нет счетчиков, ОДН начислять не будут. За январь обещают сделать перерасчет. 


Комментарии: 3
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Комментарии

светлана
02 Марта 2017 - 11:53
почему в квитанции ООО УК " Жилсервис" 2 вида электроэнергии= эл-во МОП и эл.эн.на СОИ. Итого 150 рублей + 445.24 коп= 595 р24 коп. А за свет в квартире я плачу чуть больше 400 рублей, имея 3 телевизора,компьютер,холодильник, микроволновку.
Это как -нормально!!!!!
Анонимный
02 Марта 2017 - 15:38
Как же хочется стабильности и порядка! Почему получая очередную квитанцию люди испытывают страх?!Кругом кручу верчу запутать хочу! Когда мы сможем верить нашим чиновникам? Мы должны помогать друг другу пережить этот кризис,а мы как овцы с волками боремся...Зачем?
Анонимный
02 Марта 2017 - 20:15
до сих пор приказ не отменен! не нужно врать!
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