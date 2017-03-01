Знай наших. Школьница из Струг Красных покорила жюри в проекте НТВ
Десятиклассница Арина Павлова прошла во второй тур вокального конкурса «Ты супер!»
Арина живет в приемной семье. В детстве из-за частых болезней приемная мама отдала девочку в музыкальную школу, чтобы игра на флейте помогла ей подлечить легкие.
С 8 лет Арина занимается вокалом, окончила музыкальную школу по классу флейты. Нынешний конкурс для Арины далеко не первый. Как рассказала ее приемная мама Марина Павлова, Арина уже принимала участие в областных и российских музыкальных конкурсах.
Арина очень талантливый человек.
До пяти лет Арина росла в Печорском детском доме. До четырнадцати, пока не получила паспорт, носила другую фамилию. Арина настолько любит своих приемных родителей, что решила стать Павловой, как они.
– Наши старшие дети выросли, но мы с мужем решили, что снова хотим воспитывать маленьких, – рассказывает Марина Павлова. – 30 декабря 2005 года поехали в детский дом. Увидела я Арину – и сердце екнуло: моя дочка!
Павловы ехали за одним ребенком, а вернулись с двумя. Рядом с пятилетней Ариной все время крутился маленький мальчик, прямо не на шаг от нее не отходил.
– Саше тогда и трех лет не было, – вспоминает Марина Николаевна. – Не смогла я пройти мимо его больших грустных глаз.
Саша с Ариной не родственники, но стали братом и сестрой благодаря приемным родителям.
Сейчас Саша показывает большие спортивные успехи. Несколько раз становился победителем и призером районных и областных соревнований по лыжным гонкам.
– Это необыкновенные, очень душевные люди! Прекрасная семья! – говорит руководитель первичного отделения российского движения школьников Стругокрасненской средней школы Елена Александрова. – После детского дома дети были необщительные, зажатые, с кучей комплексов. Но благодаря стараниям родителей они демонстрируют удивительный взлет!
– Нам позвонили из областной опеки и предложили поучаствовать в конкурсе «Ты супер!», – рассказывает Марина Николаевна. – В декабре прошлого года отправили заявку.
«Ты супер!» – проект телеканала НТВ, в котором талантливые дети, оказавшиеся без попечения биологических родителей, получают шанс заявить о себе и показать свои вокальные способности всей стране.
Участники конкурса – воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии. Талантливые ребята в возрасте от 7 до 18 лет демонстрируют свои вокальные способности профессиональному жюри и миллионам зрителей, получают возможность поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами.
Марина Николаевна собирается ехать к дочке на съемки второго тура в начале марта.
– Сейчас Арина усиленно репетирует, – говорит Марина Павлова. – Она по натуре оптимистка, всегда в хорошем настроении. Есть все предпосылки для успешного выступления, но даже если она не пройдет в следующий тур, это будет грандиозная школы и незабываемый опыт, а впечатления точно останутся на всю жизнь.
Выступление Арины Павловой можно будет увидеть в эфире телеканала НТВ 4 марта.
– Приоткрою тайну, Арина выступила очень хорошо, – говорит Елена Александрова. – Обязательно посмотрите, точно получите положительные эмоции!
С 8 лет Арина занимается вокалом, окончила музыкальную школу по классу флейты. Нынешний конкурс для Арины далеко не первый. Как рассказала ее приемная мама Марина Павлова, Арина уже принимала участие в областных и российских музыкальных конкурсах.
Арина очень талантливый человек.
До пяти лет Арина росла в Печорском детском доме. До четырнадцати, пока не получила паспорт, носила другую фамилию. Арина настолько любит своих приемных родителей, что решила стать Павловой, как они.
– Наши старшие дети выросли, но мы с мужем решили, что снова хотим воспитывать маленьких, – рассказывает Марина Павлова. – 30 декабря 2005 года поехали в детский дом. Увидела я Арину – и сердце екнуло: моя дочка!
Голосовать за Арину Павлову можно на сайте передачи.
Павловы ехали за одним ребенком, а вернулись с двумя. Рядом с пятилетней Ариной все время крутился маленький мальчик, прямо не на шаг от нее не отходил.
– Саше тогда и трех лет не было, – вспоминает Марина Николаевна. – Не смогла я пройти мимо его больших грустных глаз.
Саша с Ариной не родственники, но стали братом и сестрой благодаря приемным родителям.
Сейчас Саша показывает большие спортивные успехи. Несколько раз становился победителем и призером районных и областных соревнований по лыжным гонкам.
– Это необыкновенные, очень душевные люди! Прекрасная семья! – говорит руководитель первичного отделения российского движения школьников Стругокрасненской средней школы Елена Александрова. – После детского дома дети были необщительные, зажатые, с кучей комплексов. Но благодаря стараниям родителей они демонстрируют удивительный взлет!
– Нам позвонили из областной опеки и предложили поучаствовать в конкурсе «Ты супер!», – рассказывает Марина Николаевна. – В декабре прошлого года отправили заявку.
«Ты супер!» – проект телеканала НТВ, в котором талантливые дети, оказавшиеся без попечения биологических родителей, получают шанс заявить о себе и показать свои вокальные способности всей стране.
Участники конкурса – воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии. Талантливые ребята в возрасте от 7 до 18 лет демонстрируют свои вокальные способности профессиональному жюри и миллионам зрителей, получают возможность поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами.
Сейчас Арина вместе с другими участниками конкурса живет в 80 километрах от Москвы на базе отдыха. Там конкурсанты репетируют, учатся (школу никто не отменял), ездят на экскурсии.
Марина Николаевна собирается ехать к дочке на съемки второго тура в начале марта.
– Сейчас Арина усиленно репетирует, – говорит Марина Павлова. – Она по натуре оптимистка, всегда в хорошем настроении. Есть все предпосылки для успешного выступления, но даже если она не пройдет в следующий тур, это будет грандиозная школы и незабываемый опыт, а впечатления точно останутся на всю жизнь.
Выступление Арины Павловой можно будет увидеть в эфире телеканала НТВ 4 марта.
– Приоткрою тайну, Арина выступила очень хорошо, – говорит Елена Александрова. – Обязательно посмотрите, точно получите положительные эмоции!
Летом 2016 года Арина съездила в детский лагерь искусств «Артист» в Москвае по сертификату на путевку, который она получила в Санкт-Петербурге на международном конкурсе «Джазовая карусель».
КстатиАрина Павлова –солистка детского вокального образцово-художественного коллектива «M&M’s».
Комментарии: 2
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Комментарии
катерина
01 Марта 2017 - 12:35
спасибо за статью..какие же душевные люди живут рядом с нами!
Александр
01 Марта 2017 - 14:59
Спаси Вас Бог! Люди добрые
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