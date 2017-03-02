В пыталовской деревне фермер выращивает тюльпаны 17 сортов. Цветы раскупают еще до праздников

Особое отношение



Гиацинты тоже пользуются спросом.

В хозяйстве есть также пасека, овцы и птицы.

Подарок подруги



До продажи тюльпаны хранят в холодильнике при температуре 1-2 градуса, здесь они еще подрастают и набирают цвет.

Людмила покупает все сорта тюльпанов исключительно в Голландии. Семена тоже старается брать за границей. Говорит, что если на пачке обещана всхожесть 95 %, то так оно и будет, что далеко не всегда бывает у российских производителей.

Дело в удовольствие



На подходе уже рассада овощей.





Сейчас в хозяйствве две большие отапливаемые теплицы.

Справка

За окном еще лежит снег, а в крестьянско-фермерском хозяйстве, что в деревне Станские Пыталовского района, Людмилы Десятик давно царит весна. 25 000 тюльпанов 17 сортов были здесь выращены в этом году. Вот где феерия красок! Ярко-красные, нежно-розовые, насыщенные желтые, светло-фиолетовые… Весенние цветы радуют глаз и хозяйки, и приезжающих покупателей. За три года, что Людмила занимается их выращиванием, объемы выросли в разы. А началось все с 300 луковиц.– Жаль, вы пораньше на пару деньков не приехали – тут такая красота была! А это так, остатки, – хозяйка встречает нас в теплице. – Мы на этой неделе последние цветы уберем. Вы в апреле к нам приезжайте, каких только цветов и расцветок не увидите.После серого февральского пейзажа глаза радуются ярким краскам. Тюльпаны все как на подбор – стройные, крепенькие, красивые. Хоть сейчас на продажу, но в фермерском хозяйстве Людмилы Десятик идут несколько другим путем.Когда приходит время, цветы извлекают из грунта вместе с луковицами и по 10-20 штук заворачивают в бумагу. После чего помещают в подвал или холодильник, где при температуре воздуха 1-2 градуса они еще подрастают и добирают цвет. А уж потом можно и продавать.– Кто-то просит уже срезанные цветы, а кто-то покупает прямо с луковицей. В последнем случае луковицу можно будет посадить, и в следующем году тюльпан снова зацветет. Сама я повторно луковицу не использую. Мне на это времени не хватает, ведь там свои тонкости. Мне проще купить у поставщика.Чтобы цветы зацвели точно к праздникам, в хозяйстве их высадили до 8 октября. Ящики, в каждом из которых по 50 луковиц, поместили в подвал, в котором поддерживали определенную влажность и температуру 9 градусов.– Как только я понимаю, что цветы укоренились, мы снижаем температуру воздуха до 2 градусов, а в конце января ящики переносим в теплицу. К 14 февраля зацветает первая партия, к 8 марта – вторая.Как только выемка тюльпанов завершена, Людмила уезжает на несколько дней в Голландию на выставку цветов. На ней она присматривает и выбирает новые сорта, узнает и открывает что-то новое для себя.Тюльпаны в хозяйстве выращивают уже три года. Как-то подруга подарила Людмиле 300 луковиц и предложила попробовать вырастить. Она попробовала, и получилось. На следующий год было выращено уже 6000 тюльпанов, а в этом – 25 000 (!).– В прошлом году мы сами занимались реализацией. В Пыталовском районе многие нас знают, поэтому обращаются. Кто-то сам нас находит, где-то и я объявления даю. В этом году уже работаем на опт.Людмила рассказывает, что учиться всему пришлось самой – много читала, ездила в Москву для общения со знающими людьми, перенимала опыт.– Конечно, не все сразу получилось так, как хотелось. Но мы все ошибки разбирали, чтобы избежать их в дальнейшем. Многое узнала уже в процессе. Открытием для меня было огромное число заболеваний у тюльпанов, причем о многих ничего не известно.Выйти на большие объемы помог и грант администрации области на развитие и обустройство фермы.Год назад в рамках областной программы поддержки начинающих фермеров Людмила Десятик получила 1 млн 100 тыс. рублей. На эти средства была куплена вторая отапливаемая теплица, холодильное оборудование, где хранятся цветы до продажи, установлен газовый котел. Людмила признается, что если бы не средства гранта, возведение теплицы пришлось бы отложить на неопределенное время, потому что дорого.– Знаю, что претендентов на грант было много и отбор был жесткий. Мы довольно быстро составили бизнес-план, потому что точно знали, что нам надо. В конкурсе поучаствовали и средства получили.В хозяйстве Людмиле помогают члены ее семьи. Муж в свободное от основной работы время охотно полет, поливает, сажает. Все тонкости дела отлично знают и дочь с зятем, которые в свое время бросили городскую жизнь и переехали в деревню.Здесь стараются справляться исключительно своими силами – теплицу собирали по инструкции самостоятельно, сами забетонировали дорожки в ней, необходимые сварочные работы тоже выполнили без посторонней помощи.– Дети очень помогают. Если бы не они, то я, может быть, и не решилась подавать документы на грант. А так они отвечают за отчетность. Я с документами совершенно не умею работать, я работаю исключительно с цветами.В самый разгар сезона на помощь из Пскова приезжает и невестка. А бывает, что все равно людей не хватает, и тогда Людмила нанимает работников.Выращивание тюльпанов далеко не единственное направление деятельности хозяйства. Людмила всегда любила возиться в огороде. Выращивание овощей, зелени, цветов доставляло и доставляет ей огромное удовольствие. Так со временем и переросло любимое занятие в прибыльное дело. Как только сезон тюльпанов будет закрыт, их место в теплице займет рассада помидоров, огурцов, перцев и всевозможных цветов.– Знаете, я по образованию учитель начальных классов, правда, по специальности ой как давно не работаю. Овощи и цветы всегда растила больше для себя, а потом люди стали просить. Я объемы увеличила, но и этого оказалось мало. Теперь вот грант получили, но уже понимаю, что и этой теплицы для всех задумок не хватает. Если дети поддержат, то будем и дальше развиваться.Грантовая поддержка фермеров в Псковской области осуществляется с 2012 года. За четыре года гранты получили 63 начинающих фермера и 12 семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составил более 128 млн рублей, которые были выделены из регионального и федерального бюджетов.