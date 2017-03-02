Под Пыталовом появилась своя Голландия
В пыталовской деревне фермер выращивает тюльпаны 17 сортов. Цветы раскупают еще до праздников
За окном еще лежит снег, а в крестьянско-фермерском хозяйстве, что в деревне Станские Пыталовского района, Людмилы Десятик давно царит весна. 25 000 тюльпанов 17 сортов были здесь выращены в этом году. Вот где феерия красок! Ярко-красные, нежно-розовые, насыщенные желтые, светло-фиолетовые… Весенние цветы радуют глаз и хозяйки, и приезжающих покупателей. За три года, что Людмила занимается их выращиванием, объемы выросли в разы. А началось все с 300 луковиц.
После серого февральского пейзажа глаза радуются ярким краскам. Тюльпаны все как на подбор – стройные, крепенькие, красивые. Хоть сейчас на продажу, но в фермерском хозяйстве Людмилы Десятик идут несколько другим путем.
Гиацинты тоже пользуются спросом.
Когда приходит время, цветы извлекают из грунта вместе с луковицами и по 10-20 штук заворачивают в бумагу. После чего помещают в подвал или холодильник, где при температуре воздуха 1-2 градуса они еще подрастают и добирают цвет. А уж потом можно и продавать.
– Кто-то просит уже срезанные цветы, а кто-то покупает прямо с луковицей. В последнем случае луковицу можно будет посадить, и в следующем году тюльпан снова зацветет. Сама я повторно луковицу не использую. Мне на это времени не хватает, ведь там свои тонкости. Мне проще купить у поставщика.
Чтобы цветы зацвели точно к праздникам, в хозяйстве их высадили до 8 октября. Ящики, в каждом из которых по 50 луковиц, поместили в подвал, в котором поддерживали определенную влажность и температуру 9 градусов.
– Как только я понимаю, что цветы укоренились, мы снижаем температуру воздуха до 2 градусов, а в конце января ящики переносим в теплицу. К 14 февраля зацветает первая партия, к 8 марта – вторая.
Как только выемка тюльпанов завершена, Людмила уезжает на несколько дней в Голландию на выставку цветов. На ней она присматривает и выбирает новые сорта, узнает и открывает что-то новое для себя.
– В прошлом году мы сами занимались реализацией. В Пыталовском районе многие нас знают, поэтому обращаются. Кто-то сам нас находит, где-то и я объявления даю. В этом году уже работаем на опт.
Людмила рассказывает, что учиться всему пришлось самой – много читала, ездила в Москву для общения со знающими людьми, перенимала опыт.
– Конечно, не все сразу получилось так, как хотелось. Но мы все ошибки разбирали, чтобы избежать их в дальнейшем. Многое узнала уже в процессе. Открытием для меня было огромное число заболеваний у тюльпанов, причем о многих ничего не известно.
До продажи тюльпаны хранят в холодильнике при температуре 1-2 градуса, здесь они еще подрастают и набирают цвет.
Выйти на большие объемы помог и грант администрации области на развитие и обустройство фермы.
Год назад в рамках областной программы поддержки начинающих фермеров Людмила Десятик получила 1 млн 100 тыс. рублей. На эти средства была куплена вторая отапливаемая теплица, холодильное оборудование, где хранятся цветы до продажи, установлен газовый котел. Людмила признается, что если бы не средства гранта, возведение теплицы пришлось бы отложить на неопределенное время, потому что дорого.
– Знаю, что претендентов на грант было много и отбор был жесткий. Мы довольно быстро составили бизнес-план, потому что точно знали, что нам надо. В конкурсе поучаствовали и средства получили.
Здесь стараются справляться исключительно своими силами – теплицу собирали по инструкции самостоятельно, сами забетонировали дорожки в ней, необходимые сварочные работы тоже выполнили без посторонней помощи.
– Дети очень помогают. Если бы не они, то я, может быть, и не решилась подавать документы на грант. А так они отвечают за отчетность. Я с документами совершенно не умею работать, я работаю исключительно с цветами.
На подходе уже рассада овощей.
В самый разгар сезона на помощь из Пскова приезжает и невестка. А бывает, что все равно людей не хватает, и тогда Людмила нанимает работников.
Выращивание тюльпанов далеко не единственное направление деятельности хозяйства. Людмила всегда любила возиться в огороде. Выращивание овощей, зелени, цветов доставляло и доставляет ей огромное удовольствие. Так со временем и переросло любимое занятие в прибыльное дело. Как только сезон тюльпанов будет закрыт, их место в теплице займет рассада помидоров, огурцов, перцев и всевозможных цветов.
– Знаете, я по образованию учитель начальных классов, правда, по специальности ой как давно не работаю. Овощи и цветы всегда растила больше для себя, а потом люди стали просить. Я объемы увеличила, но и этого оказалось мало. Теперь вот грант получили, но уже понимаю, что и этой теплицы для всех задумок не хватает. Если дети поддержат, то будем и дальше развиваться.
Сейчас в хозяйствве две большие отапливаемые теплицы.
Особое отношение– Жаль, вы пораньше на пару деньков не приехали – тут такая красота была! А это так, остатки, – хозяйка встречает нас в теплице. – Мы на этой неделе последние цветы уберем. Вы в апреле к нам приезжайте, каких только цветов и расцветок не увидите.
После серого февральского пейзажа глаза радуются ярким краскам. Тюльпаны все как на подбор – стройные, крепенькие, красивые. Хоть сейчас на продажу, но в фермерском хозяйстве Людмилы Десятик идут несколько другим путем.
Гиацинты тоже пользуются спросом.
Когда приходит время, цветы извлекают из грунта вместе с луковицами и по 10-20 штук заворачивают в бумагу. После чего помещают в подвал или холодильник, где при температуре воздуха 1-2 градуса они еще подрастают и добирают цвет. А уж потом можно и продавать.
– Кто-то просит уже срезанные цветы, а кто-то покупает прямо с луковицей. В последнем случае луковицу можно будет посадить, и в следующем году тюльпан снова зацветет. Сама я повторно луковицу не использую. Мне на это времени не хватает, ведь там свои тонкости. Мне проще купить у поставщика.
Чтобы цветы зацвели точно к праздникам, в хозяйстве их высадили до 8 октября. Ящики, в каждом из которых по 50 луковиц, поместили в подвал, в котором поддерживали определенную влажность и температуру 9 градусов.
– Как только я понимаю, что цветы укоренились, мы снижаем температуру воздуха до 2 градусов, а в конце января ящики переносим в теплицу. К 14 февраля зацветает первая партия, к 8 марта – вторая.
Как только выемка тюльпанов завершена, Людмила уезжает на несколько дней в Голландию на выставку цветов. На ней она присматривает и выбирает новые сорта, узнает и открывает что-то новое для себя.
В хозяйстве есть также пасека, овцы и птицы.
Подарок подругиТюльпаны в хозяйстве выращивают уже три года. Как-то подруга подарила Людмиле 300 луковиц и предложила попробовать вырастить. Она попробовала, и получилось. На следующий год было выращено уже 6000 тюльпанов, а в этом – 25 000 (!).
– В прошлом году мы сами занимались реализацией. В Пыталовском районе многие нас знают, поэтому обращаются. Кто-то сам нас находит, где-то и я объявления даю. В этом году уже работаем на опт.
Людмила рассказывает, что учиться всему пришлось самой – много читала, ездила в Москву для общения со знающими людьми, перенимала опыт.
– Конечно, не все сразу получилось так, как хотелось. Но мы все ошибки разбирали, чтобы избежать их в дальнейшем. Многое узнала уже в процессе. Открытием для меня было огромное число заболеваний у тюльпанов, причем о многих ничего не известно.
До продажи тюльпаны хранят в холодильнике при температуре 1-2 градуса, здесь они еще подрастают и набирают цвет.
Выйти на большие объемы помог и грант администрации области на развитие и обустройство фермы.
Год назад в рамках областной программы поддержки начинающих фермеров Людмила Десятик получила 1 млн 100 тыс. рублей. На эти средства была куплена вторая отапливаемая теплица, холодильное оборудование, где хранятся цветы до продажи, установлен газовый котел. Людмила признается, что если бы не средства гранта, возведение теплицы пришлось бы отложить на неопределенное время, потому что дорого.
– Знаю, что претендентов на грант было много и отбор был жесткий. Мы довольно быстро составили бизнес-план, потому что точно знали, что нам надо. В конкурсе поучаствовали и средства получили.
Людмила покупает все сорта тюльпанов исключительно в Голландии. Семена тоже старается брать за границей. Говорит, что если на пачке обещана всхожесть 95 %, то так оно и будет, что далеко не всегда бывает у российских производителей.
Дело в удовольствиеВ хозяйстве Людмиле помогают члены ее семьи. Муж в свободное от основной работы время охотно полет, поливает, сажает. Все тонкости дела отлично знают и дочь с зятем, которые в свое время бросили городскую жизнь и переехали в деревню.
Здесь стараются справляться исключительно своими силами – теплицу собирали по инструкции самостоятельно, сами забетонировали дорожки в ней, необходимые сварочные работы тоже выполнили без посторонней помощи.
– Дети очень помогают. Если бы не они, то я, может быть, и не решилась подавать документы на грант. А так они отвечают за отчетность. Я с документами совершенно не умею работать, я работаю исключительно с цветами.
На подходе уже рассада овощей.
В самый разгар сезона на помощь из Пскова приезжает и невестка. А бывает, что все равно людей не хватает, и тогда Людмила нанимает работников.
Выращивание тюльпанов далеко не единственное направление деятельности хозяйства. Людмила всегда любила возиться в огороде. Выращивание овощей, зелени, цветов доставляло и доставляет ей огромное удовольствие. Так со временем и переросло любимое занятие в прибыльное дело. Как только сезон тюльпанов будет закрыт, их место в теплице займет рассада помидоров, огурцов, перцев и всевозможных цветов.
– Знаете, я по образованию учитель начальных классов, правда, по специальности ой как давно не работаю. Овощи и цветы всегда растила больше для себя, а потом люди стали просить. Я объемы увеличила, но и этого оказалось мало. Теперь вот грант получили, но уже понимаю, что и этой теплицы для всех задумок не хватает. Если дети поддержат, то будем и дальше развиваться.
Сейчас в хозяйствве две большие отапливаемые теплицы.
СправкаГрантовая поддержка фермеров в Псковской области осуществляется с 2012 года. За четыре года гранты получили 63 начинающих фермера и 12 семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составил более 128 млн рублей, которые были выделены из регионального и федерального бюджетов.
Ольга Нефедова Автор фото: Сергей Васильев
Комментарии: 2
Комментарии
светлана
02 Марта 2017 - 10:17
Доброе утро!!!! Если можно номер телефона Людмилы) Цена тюльпанов для родных)
8 9212170228 мой телефон
Сама жила в Пыталово д. заходы
8 9212170228 мой телефон
Сама жила в Пыталово д. заходы
Пскович
02 Марта 2017 - 12:31
а сколько стоит 1 м3 газа.
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
02 Марта 2017
- Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам14:21
- Опубликована мартовская афиша псковского драмтеатра01.03, 14:28
- Ежедневно по картам «Мир» совершается более 100 тысяч операций01.03, 11:18
- Псковские боксеры стали победителями и призерами на двух соревнованиях28.02, 12:54
- Россельхозбанк и КАМАЗ улучшили условия партнерской программы28.02, 12:29
- На проекты и реставрацию в Псковской области выделили деньги28.02, 12:02
- Начался судебный процесс над бандой, ограбившей «Почту России»28.02, 11:28
- Пскович о памятнике афганцам: «Идея хорошая, но орёл не нужен»28.02, 11:07
- Проезд в автобусе дорожает с наступлением весны28.02, 10:58
- Пенсионный возраст для чиновников поднимут постепенно28.02, 10:47
- Вышел в свет второй том издания «Герои спорта Псковщины»28.02, 10:34
- Размер пособия на погребение увеличили28.02, 09:59
- Автобус № 18 отменили28.02, 09:40
- Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области27.02, 17:20
- Задолженность потребителей Псковской области за природный газ составила около 850 млн рублей27.02, 15:14
- «Менеджеры, пора закатать рукава!» - новые профессиональные тренды Пскова27.02, 14:52
- Мужской хор Альберта Мишина выступит в псковском БКЗ27.02, 14:39
- Псковский филиал Россельхозбанка увеличил продажи монет из драгметаллов27.02, 10:19
- Итоги Масленицы подведут в пресс-центре «Псковской правды»27.02, 08:00
- МЧС выпустило инструкцию по сжиганию чучела Масленицы26.02, 09:12
Лидеры обсуждений
- «Псковская правда» собирает вопросы для Армена Мнацаканяна
- 10 вопросов об электронной системе оплаты проезда в Пскове (ВИДЕО)
- «Псковская правда» собирает вопросы для руководителя Псковского филиала Почты России
- Опочка: Нам придется отказаться от света в подъезде
- Чиновников накажут за ОДН
- Платежи за ОДН сократятся в несколько раз
- Резонанс: Странному поведению бабушки нашлось объяснение
- Семейное образование: Чему не учат в школе
- Первый надземный
- «Фальшивый купон»: Кромешная Россия (РЕЦЕНЗИЯ НА СПЕКТАКЛЬ)
Фото
Пыталовская Голландия. Из одной луковицы вырос процветающий бизнесЛучше фитнеса. Псковичи увлеклись бадминтономСостоялась первая репетиция «Позвольте вам выйти вон!»Юрий Демьяненко вручил награды молодым учёнымВесь фото архив
Видео
Отборочный этап WorldSkills Russia проходит в ПсковеРоскомнадзор призывает беречь персональные данные Поздравления с 23 февраля от актеров псковского театраПсковичам показали принцип работы электронного билетаВесь видео архив