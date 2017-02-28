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В Пскове чествовали приёмные семьи

28 Февраля 2017 - 09:00
Главная → Заметки → Общество
27 февраля прошёл традиционный губернаторский приём
Губернатор Псковской области Андрей Турчак встретился с семьями, где воспитывают приемных детей. На прием приехали 15 семей из разных районов Псковской области, многие из них – многодетные. 

– Я знаю, насколько это нелегкий труд – заниматься своими детьми, и эти же тепло и любовь вы даете детям, которых приняли в семьи. Огромное спасибо за то, что вы дарите счастье, – сказал Андрей Турчак. – Это очень нужный и полезный обществу труд. И матери у нас – богоматери, но и отцов не надо забывать. Отцы – это столпы, фундамент нашей семьи. 

Приемная мама Наталья Афанаськова от имени принимающих семей поблагодарила организаторов встречи и губернатора за теплые слова, а также тех людей, которые оказывают поддержку приемным родителям, органам опеки. Она пожелала государству мира и экономической стабильности. 

– Если будет экономическая стабильность в государстве, наши семьи будут пополняться, – сказала она.
 

С каждым годом детей в детских домах становится все меньше.
 

Важно

• В прошлом году на семейные формы устройства в регионе передали 359 ребят. Из них 218 детей передали на безвозмездную форму опеки, 109 детей попали на воспитание в приемные семьи и 32 ребенка усыновили российские граждане.

• Большая часть усыновленных детей остается на Псковщине. Из других городов в наши органы опеки чаще всего обращаются жители Москвы и Петербурга.

• По итогам 2016 года на воспитании в принимающих семьях находятся 2063 ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в 643 приемных семьях воспитывают 1085 детей, в 770 опекунских семьях воспитывают 978 детей.

• Сейчас в Псковской области остались 340 детей, которые еще ждут родителей.

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