Тёщу накормили, чучело сожгли. Псковичи попрощались с зимой
В Пскове почти 40 тысяч человек попрощались с зимой
По предварительным данным, во время праздника «Гуляй, Масленица!» в Пскове было испечено и съедено почти 8 тонн блинов, торговые ряды протянулись почти на километр! И хотя еще зима задавала тон празднику, щедро засыпая гостей снегом, всего в нем приняли участие почти 40 тысяч человек (для сравнения, в прошлом году было на четверть меньше – 30 тысяч).
Об этом и других итогах Масленицы рассказал в пресс-центре газеты «Псковская правда» директор муниципального предприятия «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев.
По его словам, для проведения ярмарки Северо-Западный ЦСМ организовал почти 200 торговых точек. В праздничной торговле участвовали ремесленники и мастера народных промыслов, рестораторы и организаторы точек общественного питания, «купцы с товарами» из Пскова и области, гости из Курска, Вологды, Великого Новгорода, Жуковска (Московская область), а также партнеры из ближнего зарубежья – Эстонии, Латвии и Белоруссии.
– Если бы горожане признали, что им это интересно, то администрация пошла бы навстречу. Но катание на лошадях в местах массового скопления людей всегда травмоопасно. Как показывает практика других городов, есть возможность организовать эти аттракционы даже в центре города, – уточнил Валерий Анатольевич. – Но при этом должны быть какие-то правила. Отведено конкретное место. Пока у нас негатива больше, чем позитива…
Ну и какая Масленица без блинного аукциона? В этом году средства от него были направлены в фонд Опочецкой школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Первые благотворительные блины испекли глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников.
– Меня пригласили принять участие в блинном поединке, – объяснил Валерий Тюменцев. – Тренировался на Масленичной неделе. Испек с творогом, поскольку за здоровый образ жизни. Знаю, что мой блин купили за полторы тысячи рублей. Все деньги пойдут в благотворительный фонд «Поможем детям всей Земли».
Интересно, что ремесленники не только просили помощи в проведении мастер-классов по продвижению и организации торговли, дополнительной рекламе, но и сами высказали немало интересных предложений. Например, одно из них было связано с освоением новых торговых точек. Организаторы ярмарки услышали «глас народа» и впервые в этом году задействовали улицу Советскую. Одна из интерактивных площадок разместилась у парковки банка ВТБ. Новшеством этого года стало также увеличение времени для торговли до 18 часов.
На ярмарке провели конкурс на «Лучшее оформление торгового места», «Лучший костюм» и наградили участника в номинации «Start UP». Лучшим жюри признало оформление торгового места «Ресторанной компанией» и столовой «Расстегай». Награды за лучший костюм получили «Ресторан «Бавария» (Граф in) и «Маэстро» (ИП Кольцова). Победителям за 1-е место вручили сертификат на бесплатное участие в одной из следующих ярмарок и бесплатную аренду зала, за 2-е место – те же услуги будут предоставлены с 50-процентной скидкой. За успешный старт на городских ярмарках специальным сертификатом награжден Псковский кооперативный техникум.
Гости ярмарки могли не только сами приобщиться к празднику, но и подарить его воспитанникам детского дома. Впервые в рамках Масленицы провели благотворительную лотерею. Благотворительные пожертвования псковичей и гостей города составили более 9 тысяч рублей. Все средства Северо-Западный ЦСМ передаст в Красногородский детский дом для приобретения подарков воспитанникам.
Эстонская сторона к такому сотрудничеству готова, пугают соседей только возможные проблемы с прохождением таможенной границы. Но и здесь можно найти различные варианты решения проблемы.
В планах организаторов закольцевать на Масленицу также праздничное пространство: освободить от палаток сам Детский парк, а основные потоки переместить на улицу Советскую и Октябрьский проспект.
Предполагается, что Октябрьская площадь станет более комфортной для гостей Масленицы. По периметру площади разместятся точки общепита с посадочными местами, чтобы можно было отдохнуть, подкрепится, одновременно наблюдая за представлением.
Окончательные итоги псковской Масленицы будут подведены чуть позже. Во всяком случае, организаторы честно признают: в преддверии Ганзейских дней еще есть над чем поработать.
Об этом и других итогах Масленицы рассказал в пресс-центре газеты «Псковская правда» директор муниципального предприятия «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев.
По его словам, для проведения ярмарки Северо-Западный ЦСМ организовал почти 200 торговых точек. В праздничной торговле участвовали ремесленники и мастера народных промыслов, рестораторы и организаторы точек общественного питания, «купцы с товарами» из Пскова и области, гости из Курска, Вологды, Великого Новгорода, Жуковска (Московская область), а также партнеры из ближнего зарубежья – Эстонии, Латвии и Белоруссии.
Без лошадейВ этом году Масленица прошла без традиционных катаний на лошадях. Напомним, городская администрация всерьез взялась за легализацию этой услуги и запретила появление лошадей в центре города.
– Если бы горожане признали, что им это интересно, то администрация пошла бы навстречу. Но катание на лошадях в местах массового скопления людей всегда травмоопасно. Как показывает практика других городов, есть возможность организовать эти аттракционы даже в центре города, – уточнил Валерий Анатольевич. – Но при этом должны быть какие-то правила. Отведено конкретное место. Пока у нас негатива больше, чем позитива…
Аукцион блиновСамым строгим образом организаторы подошли к допуску на ярмарку точек общепита. Обязательными условиями были наличие специального оборудования, ассортимент продукции – русская кухня (баранки, блины и так далее). В итоге блинами гостей праздника кормили одновременно в 20 палатках, и все равно стояли очереди!
Ну и какая Масленица без блинного аукциона? В этом году средства от него были направлены в фонд Опочецкой школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Первые благотворительные блины испекли глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников.
– Меня пригласили принять участие в блинном поединке, – объяснил Валерий Тюменцев. – Тренировался на Масленичной неделе. Испек с творогом, поскольку за здоровый образ жизни. Знаю, что мой блин купили за полторы тысячи рублей. Все деньги пойдут в благотворительный фонд «Поможем детям всей Земли».
Помогли медовикамВпервые накануне ярмарки Северо-Западный ЦСМ провел опрос, чтобы выяснить, какая именно помощь необходима ремесленникам и мастерам народных промыслов. Узнали, что медовикам, например, нужна помощь в брендировании своей продукции. Чтобы не просто обычную банку с медом продавать, а обязательно снабдить ее наклейкой, с адресом или контактами, составом.
Интересно, что ремесленники не только просили помощи в проведении мастер-классов по продвижению и организации торговли, дополнительной рекламе, но и сами высказали немало интересных предложений. Например, одно из них было связано с освоением новых торговых точек. Организаторы ярмарки услышали «глас народа» и впервые в этом году задействовали улицу Советскую. Одна из интерактивных площадок разместилась у парковки банка ВТБ. Новшеством этого года стало также увеличение времени для торговли до 18 часов.
На ярмарке провели конкурс на «Лучшее оформление торгового места», «Лучший костюм» и наградили участника в номинации «Start UP». Лучшим жюри признало оформление торгового места «Ресторанной компанией» и столовой «Расстегай». Награды за лучший костюм получили «Ресторан «Бавария» (Граф in) и «Маэстро» (ИП Кольцова). Победителям за 1-е место вручили сертификат на бесплатное участие в одной из следующих ярмарок и бесплатную аренду зала, за 2-е место – те же услуги будут предоставлены с 50-процентной скидкой. За успешный старт на городских ярмарках специальным сертификатом награжден Псковский кооперативный техникум.
Гости ярмарки могли не только сами приобщиться к празднику, но и подарить его воспитанникам детского дома. Впервые в рамках Масленицы провели благотворительную лотерею. Благотворительные пожертвования псковичей и гостей города составили более 9 тысяч рублей. Все средства Северо-Западный ЦСМ передаст в Красногородский детский дом для приобретения подарков воспитанникам.
Планы на 2018 годКак рассказал Валерий Тюменцев, недавно псковская делегация ездила в Эстонию, где встречалась с предпринимателями и ремесленниками. Речь шла об обмене делегациями. Власти Пскова хотят видеть мастеров из Прибалтики на наших праздниках, чтобы псковичи могли познакомиться с талантами наших соседей. В свою очередь, псковские мастера и мастерицы смогли бы поехать для обмена опытом в Прибалтику.
Эстонская сторона к такому сотрудничеству готова, пугают соседей только возможные проблемы с прохождением таможенной границы. Но и здесь можно найти различные варианты решения проблемы.
В планах организаторов закольцевать на Масленицу также праздничное пространство: освободить от палаток сам Детский парк, а основные потоки переместить на улицу Советскую и Октябрьский проспект.
Предполагается, что Октябрьская площадь станет более комфортной для гостей Масленицы. По периметру площади разместятся точки общепита с посадочными местами, чтобы можно было отдохнуть, подкрепится, одновременно наблюдая за представлением.
Окончательные итоги псковской Масленицы будут подведены чуть позже. Во всяком случае, организаторы честно признают: в преддверии Ганзейских дней еще есть над чем поработать.
Ольга Григорьева Автор фото: Сергей Герасимов
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