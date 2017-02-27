Наш постоянный читатель и автор Анатолий Головков – о несуществующем ордене

Историография звезды

Съезд кавалеров Георгиевского креста

Ордену быть

Справка «ПП»

Сегодня мы тихо дожили до того, что самый массовый солдатский и младшего комсостава орден забыт и исключен из перечня государственных наград. Фронтовики надевают его 9 Мая – этот несуществующий орден. За орден обидно, за фронтовиков обидно, за отца обидно. Первый орден за войну у него был – Красная Звезда. За славное прошлое нашей Родины обидно, за Великий Русский народ обидно.Из всех орденов, полученных моим отцом-артиллеристом за годы войны, мне почему-то больше всего нравится этот истинно военный орден.Самый массовый орден был утвержден в апреле 1930 года. Этой наградой отмечались большие заслуги в деле обороны СССР как в военное, так и в мирное время. Его могли получить не только советские военные, но и иностранные граждане, а также воинские части, корабли.Первым награжденным 13 мая 1930 года за операцию против китайских войск на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) стал легендарный красный маршал Василий Блюхер. Всего за годы войны кавалеров ордена было более 2 млн 860 тыс. человек.Но с 1991 г. награждение орденом прекратилось. Почему?Давайте взглянем на этот символ немного под другим углом. Пятиконечная звезда издревле была важным религиозным и идеологическим символом. Ее изображения найдены во всех местах возникновения первых цивилизаций – от Палестины до Японии. Первые изображения пятиконечной звезды на глине были обнаружены в древнем шумерском городе Урук. Популярным символом звезда стала в Древнем Египте и в древнем Вавилоне.Таким образом, этот символ – один из самых универсальных на нашей планете. Леонардо да Винчи сравнивал пятиконечную звезду с изображением человека с распростертыми руками и широко расставленными ногами, то есть гений итальянского Возрождения видел в звезде символ человека как венца природы. Пифагор считал, что пятиконечная звезда олицетворяет собой пять элементов, из которых сотворен мир – воду, огонь, воздух, землю и эфир.Звезду пяти лучей почитают главные мировые религии. Так, в христианстве пятиконечная звезда символизирует пять ран Иисуса Христа (терновый венок на голове и раны от гвоздей на руках и ногах при распятии). Римский император Константин, основатель Константинополя, сделавший христианство официальной религией Римской империи, считал, что именно пятиконечная звезда указала ему путь к христианству.Пятиконечная звезда издавна служила символом славы государственной и воинской. Красные звезды красовались на родовом гербе отца-основателя США Джорджа Вашингтона. Некоторые исследователи полагают, что именно поэтому пятиконечные звезды появились на государственном флаге США. Рыцари короля Артура, согласно преданиям, использовали в качестве герба золотую пятиконечную звезду на красном фоне, а пять лучей символизировали пять основных рыцарских добродетелей – благородство, вежливость, целомудрие, отвагу и благочестие.Что касается вооруженных сил, то красная пятиконечная звезда появилась во времена Великой французской революции (1789-1794). Пятиконечные звездочки как знак воинского чина помещали на головных уборах, эполетах, погонах. Пятиконечные звезды сегодня присутствуют в государственных и военных наградах многих стран мира. Высшая военная награда США – Медаль Почета – представляет собой пятиконечную звезду.Национальные политики из Прибалтийских стран, Чехии, Венгрии и Польши попытались добиться запрета коммунистических символов (в том числе красной звезды) на уровне ЕС. Однако на уровне Евросоюза такое решение относительно символов коммунизма принято не было, в том числе и потому, что в некоторых странах ЕС красная звезда и по сей день является символом борьбы против фашизма в годы Второй мировой войны.Этот съезд георгиевских кавалеров – ветеранов Первой мировой войны прошел в блокадном Ленинграде в 1942 году в доме Красной армии. Идея провести съезд георгиевских кавалеров принадлежала командующему Ленинградским фронтом генералу Говорову. Как-то в октябре 1942 г. Говоров, объезжая войска, в одной из дивизий 42-й армии услышал весьма неожиданный вопрос: а можно ли ветеранам Первой мировой, награжденным Георгиевским крестом и медалями, носить заслуженные награды? «А много ли у вас в соединении таких солдат? – спросил командующий. – Да почти в каждом батальоне имеются». Говоров поделился услышанным с членом Военного совета Ждановым. Запросили в ЦК, получили добро. Всего в войсках награжденных самой почитаемой солдатской наградой – Георгиевским крестом и Георгиевской медалью – набиралось около 600 человек. На съезд прибыло более 200 седых бойцов, младшему из которых было 43, а старшему – 60. На съезде присутствовал писатель – подполковник Н.С. Тихонов, кавалер ордена Святого Георгия IV степени.А теперь ордена Великой Отечественной можно купить на базаре. Тот, кто торгует орденами, на мой взгляд, продает дьяволу нашу душу, нашу великую историю, нашу Святую Русь.Люди со звездой на пилотке, на фуражке, на груди отстояли Москву, пленили 300-тысячную армию Паулюса и самого фельдмаршала, со звездами на погонах водрузили знамя над Рейхстагом, освободив от фашизма 11 стран. Они достойны памяти. К этому взывает и память 8 погибших на Псковской земле, посвятивших свои подвиги: и Александра Матросова, и лейтенантов-летчиков, совершивших тараны, Харитонова, Здоровцева, Жукова, и капитана Михайлова, направившего горящий самолет на колонну танков, и младшего лейтенанта Байкова, ценою своей жизни подорвавшего железнодорожный мост через Великую.Я думаю, что Дума нового созыва, которая под свои знамена собрала элиту нашей страны, примет мудрое решение: ордену Красной Звезды быть! Надо запомнить на всю оставшуюся жизнь, что именно советский солдат спас мир ценою своей жизни. Их осталось не так много. Им осталось не так много! И надо сделать так, чтобы хотя бы остаток жизни они провели как Победители!Награда изготовлялась из серебра. При общем весе ордена в 33 г масса драгметалла составляла 27 г. Орденом могли награждать и несколько раз: 5 человек имели даже 6 орденов, 15 человек – 5 орденов, 150 – 4 ордена и более 1000 человек – 3 ордена. Среди трех орденоносцев была и Адель Литвиненко, ушла на фронт в 14 лет и к 17 годам заслужила три ордена Красной Звезды. Сначала была санинструктором, затем разведчицей. После войны восстанавливала Донбасс и удостоилась звания Героя Социалистического Труда. Вот тебе и слабый пол.