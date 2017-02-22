Майор Федюнин: Всех солдат вернул родителям живыми
Он выносил тело погибшего друга с места гибели 6-й роты
К 23 Февраля в печати, на телевидении традиционно появляются материалы о героях в погонах. Обычно в псковской журналистике такие статьи пишут женщины, то есть люди, от армии далекие. Особенность сегодняшнего материала в «Псковской правде» еще и в том, что он посвящен сразу двум датам – Дню защитника Отечества и годовщине гибели бойцов 6-й роты.
Всего 40-летний Николай Федюнин провел в командировках в Чечне 16,5 месяца, то есть почти полтора года. За это время не потерял ни одного вверенного ему государством бойца, а было это в те времена, когда в горячие точки посылали и срочников. Все они вернулись домой к родителям живыми. Только друг Николая Александр Рязанцев, с которым они вместе начинали службу в Пскове, оказался среди погибших бойцов 6-й роты. Его снял снайпер боевиков. С поля боя Николай выносил друга на руках.
– Служить в Псков мы приехали вместе, никого не знали, как тут было не подружиться? – говорит Федюнин.
– Город меня поразил двумя вещами: бесплатными телефонными автоматами и обилием зелени, – вспоминает наш герой первые дни в городе, ставшем для него родным.
Заветный номерок, при звонке на который замирает сердце, у молоденького лейтенанта в Пскове появился быстро. Помогло как раз обилие зелени. Шел со службы через Ботанический сад. Говорит, был уставшим. Но увидел красивую девушку. «Принял решение познакомиться», – по-военному четко отмечает Николай первую встречу с теперь уже своей супругой Варварой.
Так же четко он помнит и дату знакомства с Псковом и 76-й дивизией – 13 мая 99-го. Не прошло и года, как последовала первая командировка в Чечню, на территории которой необходимо было восстановить конституционный строй и удержать целостность страны.
В задачу лейтенанта Федюнина входила арткорректировка, обеспечение огневой поддержки операциям пехоты и разведки. При его непосредственном участии вычищали горы, возвращая в те места мир.
– Допустим, артиллерия находится здесь, а боевики вот тут, – буквально на пальцах объясняет Николай Федюнин, чем именно ему приходилось заниматься. – Нужно вычислить координаты противника и передать их для ведения огня.
Основной целью для себя ставил сохранение жизней тех, кто воевал с ним плечом к плечу.
– Там меняется отношение к жизни, – считает наш герой. – Понимаешь, как ценны честность, порядочность, сплоченность. Я научился разбираться в людях, понимать, чего и от кого можно ожидать.
Командировки в Чечню научили Николая разбираться в людях, что вылилось в поворот в профессии.
Рязанцеву присвоено звание Героя России. Позже в его биографии напишут: «29 февраля 2000 года гвардии лейтенант Рязанцев в составе 6-й роты осуществлял выход для занятия выгодного рубежа на господствующих высотах. На высоте 776.0 завязался бой, в ходе которого офицер действовал смело и решительно, проявляя при этом мужество и героизм. Он оказывал помощь в корректировке огня командиру батареи капитану Романову, одновременно прикрывая его и ведя огонь из стрелкового оружия. Утром 1 марта находился в рядах обороняющихся и вел прицельный огонь из автомата, пока его не сразила вражеская пуля. Лично уничтожил 15 бандитов».
На месте гибели 6-й роты Николай Федюнин оказался одним из первых.
– Я знал, – говорит Николай, – что на высоте, занятой 6-й ротой, идет бой, мои товарищи обеспечивали его артподдержку. После боя мы собирали погибших, а потом пять дней стояли на высоте, пока все данные документально не зафиксировали.
После первой командировки Николай награжден медалью «За отвагу».
– Наградных документов я не видел, так что не знаю, за что именно ее присвоили, – скромничает наш герой.
Во второй командировке Николай Федюнин уже был командиром минометного взвода.
– Мы отвечаем за солдат перед собой и перед родителями, вверившими нам своих детей, – повторяет собеседник свою мысль. – Не количеством погибших надо добывать победу, а умением. Я в командировках четче осознал ценность человеческой жизни.
Во второй командировке в Чечню с бойцами вверенного подразделения. В первую поездку было не до фотографий.
Династию продолжит сын Николая Петя. Мальчику пока 7 лет, но он уже мечтает пойти по стопам отца и стать… нет, не военным. Петр собирается стать психологом.
Всего 40-летний Николай Федюнин провел в командировках в Чечне 16,5 месяца, то есть почти полтора года. За это время не потерял ни одного вверенного ему государством бойца, а было это в те времена, когда в горячие точки посылали и срочников. Все они вернулись домой к родителям живыми. Только друг Николая Александр Рязанцев, с которым они вместе начинали службу в Пскове, оказался среди погибших бойцов 6-й роты. Его снял снайпер боевиков. С поля боя Николай выносил друга на руках.
– Служить в Псков мы приехали вместе, никого не знали, как тут было не подружиться? – говорит Федюнин.
Считал своихФедюнин окончил училище в Коломне, а в детстве поездил по большой советской стране, жил на Урале, в Казахстане. Он представитель династии военных. Дед – артиллерист, отец – представитель химических войск. Несмотря на это, юноше была предоставлена свобода выбора профессии. Он и выбрал: продолжать династию. Пошел по стопам деда. Выпускника Коломенского артиллерийского училища распределили в Псков.
– Город меня поразил двумя вещами: бесплатными телефонными автоматами и обилием зелени, – вспоминает наш герой первые дни в городе, ставшем для него родным.
Заветный номерок, при звонке на который замирает сердце, у молоденького лейтенанта в Пскове появился быстро. Помогло как раз обилие зелени. Шел со службы через Ботанический сад. Говорит, был уставшим. Но увидел красивую девушку. «Принял решение познакомиться», – по-военному четко отмечает Николай первую встречу с теперь уже своей супругой Варварой.
Так же четко он помнит и дату знакомства с Псковом и 76-й дивизией – 13 мая 99-го. Не прошло и года, как последовала первая командировка в Чечню, на территории которой необходимо было восстановить конституционный строй и удержать целостность страны.
В задачу лейтенанта Федюнина входила арткорректировка, обеспечение огневой поддержки операциям пехоты и разведки. При его непосредственном участии вычищали горы, возвращая в те места мир.
– Допустим, артиллерия находится здесь, а боевики вот тут, – буквально на пальцах объясняет Николай Федюнин, чем именно ему приходилось заниматься. – Нужно вычислить координаты противника и передать их для ведения огня.
Основной целью для себя ставил сохранение жизней тех, кто воевал с ним плечом к плечу.
– Там меняется отношение к жизни, – считает наш герой. – Понимаешь, как ценны честность, порядочность, сплоченность. Я научился разбираться в людях, понимать, чего и от кого можно ожидать.
Командировки в Чечню научили Николая разбираться в людях, что вылилось в поворот в профессии.
Отвечаем перед собойВ первой командировке Федюнин исполнял обязанности командира взвода управления батареи, в составе которой служил вместе с Рязанцевым. После прибытия основного командира остался служить под его началом, а Рязанцев убыл на выполнение боевого задания в расположение 6-й роты. Живым друга Николай больше не видел.
Рязанцеву присвоено звание Героя России. Позже в его биографии напишут: «29 февраля 2000 года гвардии лейтенант Рязанцев в составе 6-й роты осуществлял выход для занятия выгодного рубежа на господствующих высотах. На высоте 776.0 завязался бой, в ходе которого офицер действовал смело и решительно, проявляя при этом мужество и героизм. Он оказывал помощь в корректировке огня командиру батареи капитану Романову, одновременно прикрывая его и ведя огонь из стрелкового оружия. Утром 1 марта находился в рядах обороняющихся и вел прицельный огонь из автомата, пока его не сразила вражеская пуля. Лично уничтожил 15 бандитов».
На месте гибели 6-й роты Николай Федюнин оказался одним из первых.
– Я знал, – говорит Николай, – что на высоте, занятой 6-й ротой, идет бой, мои товарищи обеспечивали его артподдержку. После боя мы собирали погибших, а потом пять дней стояли на высоте, пока все данные документально не зафиксировали.
После первой командировки Николай награжден медалью «За отвагу».
– Наградных документов я не видел, так что не знаю, за что именно ее присвоили, – скромничает наш герой.
Во второй командировке Николай Федюнин уже был командиром минометного взвода.
– Мы отвечаем за солдат перед собой и перед родителями, вверившими нам своих детей, – повторяет собеседник свою мысль. – Не количеством погибших надо добывать победу, а умением. Я в командировках четче осознал ценность человеческой жизни.
Во второй командировке в Чечню с бойцами вверенного подразделения. В первую поездку было не до фотографий.
ОторвалиВнимательное отношение к каждому бойцу привело к тому, что Федюнина отправили учиться на психолога в Москву. На протяжении нескольких лет он в 234-м полку возглавлял службу психологической помощи. Наиболее частая проблема, которую приходилось решать, – адаптация новых бойцов, связанная с распределением социальных ролей в новом коллективе. В работе помогала комната психологической разгрузки, где бойцы могли пообщаться с психологом, применить ароматерапию да и просто отдохнуть в мягких креслах под звуки приятной музыки.
В ходе сокращений, проведенных в армии бывшим министром обороны Сердюковым, Николай Федюнин в чине майора в 2010 году был отправлен в отставку. Несколько лет проработал в руководстве регионального управления службы судебных приставов, но решил, что пора расти профессионально. Сейчас Николай – помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Псковской области (по кадрам). На новой работе пригождается полученное на войне умение быстро оценивать людей. Для беседы с корреспондентом «Псковской правды» пришлось оторваться от дел. День как раз был приемный, и кабинет кадровика осаждали желающие попасть на службу в Следственное управление.
Династию продолжит сын Николая Петя. Мальчику пока 7 лет, но он уже мечтает пойти по стопам отца и стать… нет, не военным. Петр собирается стать психологом.
Из первых уст– С Днем защитника Отечества! – поздравляет Николай. – Желаю всем здоровья, душевного равновесия, веры в себя и веры в будущее нашей страны!
КстатиВ прошлом году родители бойцов 6-й роты впервые побывали на месте их гибели в Чечне. 2 марта этого года туда вновь отправится делегация Псковской области во главе с губернатором Андреем Турчаком для установки каменного креста.
Юлия Шарипова Автор фото: Андрей Степанов
Комментарии: 1
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Комментарии
Летучая мышь
22 Февраля 2017 - 10:24
Всех защитников Отечества - с наступающим праздником! Герою статьи - самые добрые пожелания!
В начале статьи немного царапнуло: "женщины, то есть люди, от армии далекие". Между прочим, в нашей армии и женщины служат, и многие из них достойно)) Так что не стОит заниматься гендерной дискриминацией)) А в целом - спасибо за статью о замечательном, достойном человеке! Побольше бы таких!
В начале статьи немного царапнуло: "женщины, то есть люди, от армии далекие". Между прочим, в нашей армии и женщины служат, и многие из них достойно)) Так что не стОит заниматься гендерной дискриминацией)) А в целом - спасибо за статью о замечательном, достойном человеке! Побольше бы таких!
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