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8 вопросов о поверке счётчиков на воду

21 Февраля 2017 - 13:18
Главная → Заметки → Общество
Что это такое, зачем нужно и как сделать
Горводоканал просит псковичей обратить особое внимание на сроки поверки индивидуальных приборов учета.
 

1. Я уже потратился на установку счетчика, почему я должен проводить еще и поверку?

Поверка подтверждает, что ваш счетчик правильно учитывает израсходованные кубометры. Ошибочный счет может быть и не в пользу потребителя. Существует постановление правительства «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Один из его пунктов гласит, что потребитель обязан проводить поверки счетчиков в сроки, установленные технической документацией.
 

2. Что будет, если не поверить счетчик вовремя?

Квитанции начнут выставлять на основании среднемесячных показаний потребления. Программа, выполняющая начисления, произведет перерасчет автоматически. 
 

3. Как понять, что пора поверять счетчик?

Срок поверки указан в паспорте на счетчик. Многие из тех, у кого срок поверки подходит к концу или уже вышел, получили соответствующее напоминание в квитанциях на оплату холодной воды. 
 

4. Где поверить счетчик?

Поверкой индивидуальных приборов учета занимаются специализированные организации, включая и сам Горводоканал. Подробности можно узнать в диспетчерской службе своей управляющей компании. Номер телефона – в квитанции на оплату коммунальных услуг.

 

5. Обязательно ли демонтировать счетчик для поверки? 

Существует два варианта: 

1 вариант – поверка счетчиков в специализированной лаборатории (любой аккредитованной организации). Для этого необходимо демонтировать (снять) счетчик и самим принести его. В этом случае средняя стоимость поверки одного счетчика будет около 300 рублей. 

2 вариант – поверка счетчиков без демонтажа на месте их эксплуатации (в квартире). Средняя стоимость поверки одного счетчика без демонтажа в полтора раза больше – около 450 руб.   
 

6. В каком случае в поверке прибора может быть отказано? 

При наличии следующих дефектов водосчетчик подлежит замене: отпотевание стекла; неравномерность или отсутствие вращения; наличие воды в счетном механизме; каплеобразование в корпусе; наличие отверстий в корпусе прибора. 
 

7. Какой документ я получу по итогам поверки?

Вам будет выдано свидетельство о поверке (при  положительном результате) или извещение о непригодности (в случае, если погрешность счетчика превышает допускаемые значения).   
 

8. Как рассказать водоканалу о проведенной поверке?

• Приехать с документами лично на ул. Советской Армии, 49-а.
• Отправить копии обычной почтой.
• Отправить копии на электронную почту office@vdkpskov.ru.
• Отправить факсом на номер 79-20-05 или 79-20-34.
• Оставить копию поверки в своей управляющей компании под подпись. 

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