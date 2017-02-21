8 вопросов о поверке счётчиков на воду
Что это такое, зачем нужно и как сделать
Горводоканал просит псковичей обратить особое внимание на сроки поверки индивидуальных приборов учета.
1 вариант – поверка счетчиков в специализированной лаборатории (любой аккредитованной организации). Для этого необходимо демонтировать (снять) счетчик и самим принести его. В этом случае средняя стоимость поверки одного счетчика будет около 300 рублей.
2 вариант – поверка счетчиков без демонтажа на месте их эксплуатации (в квартире). Средняя стоимость поверки одного счетчика без демонтажа в полтора раза больше – около 450 руб.
• Отправить копии обычной почтой.
• Отправить копии на электронную почту office@vdkpskov.ru.
• Отправить факсом на номер 79-20-05 или 79-20-34.
• Оставить копию поверки в своей управляющей компании под подпись.
1. Я уже потратился на установку счетчика, почему я должен проводить еще и поверку?Поверка подтверждает, что ваш счетчик правильно учитывает израсходованные кубометры. Ошибочный счет может быть и не в пользу потребителя. Существует постановление правительства «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Один из его пунктов гласит, что потребитель обязан проводить поверки счетчиков в сроки, установленные технической документацией.
2. Что будет, если не поверить счетчик вовремя?Квитанции начнут выставлять на основании среднемесячных показаний потребления. Программа, выполняющая начисления, произведет перерасчет автоматически.
3. Как понять, что пора поверять счетчик?Срок поверки указан в паспорте на счетчик. Многие из тех, у кого срок поверки подходит к концу или уже вышел, получили соответствующее напоминание в квитанциях на оплату холодной воды.
4. Где поверить счетчик?Поверкой индивидуальных приборов учета занимаются специализированные организации, включая и сам Горводоканал. Подробности можно узнать в диспетчерской службе своей управляющей компании. Номер телефона – в квитанции на оплату коммунальных услуг.
5. Обязательно ли демонтировать счетчик для поверки?Существует два варианта:
1 вариант – поверка счетчиков в специализированной лаборатории (любой аккредитованной организации). Для этого необходимо демонтировать (снять) счетчик и самим принести его. В этом случае средняя стоимость поверки одного счетчика будет около 300 рублей.
2 вариант – поверка счетчиков без демонтажа на месте их эксплуатации (в квартире). Средняя стоимость поверки одного счетчика без демонтажа в полтора раза больше – около 450 руб.
6. В каком случае в поверке прибора может быть отказано?При наличии следующих дефектов водосчетчик подлежит замене: отпотевание стекла; неравномерность или отсутствие вращения; наличие воды в счетном механизме; каплеобразование в корпусе; наличие отверстий в корпусе прибора.
7. Какой документ я получу по итогам поверки?Вам будет выдано свидетельство о поверке (при положительном результате) или извещение о непригодности (в случае, если погрешность счетчика превышает допускаемые значения).
8. Как рассказать водоканалу о проведенной поверке?• Приехать с документами лично на ул. Советской Армии, 49-а.
• Отправить копии обычной почтой.
• Отправить копии на электронную почту office@vdkpskov.ru.
• Отправить факсом на номер 79-20-05 или 79-20-34.
• Оставить копию поверки в своей управляющей компании под подпись.
Комментарии: 0
Ранее в разделе
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
21 Февраля 2017
- Историю Печерского монастыря покажут в новом музее12:01
- В 2017 Россельхозбанк продолжит увеличивать объемы поддержки малого бизнеса11:54
- Молодые повара посоревнуются за путевку в Якутию11:44
- Игры, танцы и угощения ждут самых маленьких гостей в Областном театре кукол11:18
- О премьере спектакля «Позвольте вам выйти вон!» сообщили псковичам11:15
- Псковские борцы сразились за право представлять область в Калининграде и Воркуте11:11
- Мирожский монастырь – приоритет для включения в Список ЮНЕСКО11:08
- Два новых пригородных маршрута откроются в Псковской области11:07
- Французских школьников посвятили в скобари10:59
- Новый проект приказа о нормативах ОДН обсудят в Пскове 22 февраля10:35
- Субсидии на жилье, сертификаты и квартиры получат молодые семьи, ветераны, инвалиды и сироты10:13
- Погибшим в Афганистане установят «Скалу памяти»09:49
- Третий том книги «Солдаты Победы» посвятили Великим Лукам09:22
- Коллективы филармонии и театра подготовили для псковичей особую афишу20.02, 13:52
- Псковичи выбрали эмблему для перинатального центра20.02, 11:24
- Острович снял с карты знакомого 40 тысяч рублей20.02, 10:48
- Великолучанина обманули в интернете при покупке кроссовок20.02, 10:38
- Премьера фильма Алексея Денисова «Александр Невский. Между Востоком и Западом» состоится 20 февраля19.02, 19:13
- Псковские абитуриенты могут претендовать на одно из 50 мест в Академии Следственного комитета19.02, 11:05
- Платежи за ОДН сократятся в несколько раз19.02, 10:38
Лидеры обсуждений
- Оплата за проезд в автобусах станет электронной (ВИДЕО)
- 10 вопросов об электронной системе оплаты проезда в Пскове (ВИДЕО)
- «Псковская правда» собирает вопросы для руководителя Псковского филиала Почты России
- Олег Брячак пропал
- Опочка: Нам придется отказаться от света в подъезде
- «Псковская правда» собирает вопросы для Армена Мнацаканяна
- Псковичам расскажут о зарплате и условиях службы по контракту в 2017 году
- Псковичам ответят на вопросы по онкологии
- Алина Герман: Людям, которые приносят мне кофе, не нужно высшее образование (ЭКСКЛЮЗИВ)
- Шоковые квитанции. Вице-губернатор Кузнецов объяснил, как будем платить за январь
Фото
Юрий Демьяненко вручил награды молодым учёнымФуршет для участников премии «Народное признание»Церемония вручения премии «Народное признание»До начала церемонии вручения премии «Народное признание»Весь фото архив
Видео
Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаВесь видео архив