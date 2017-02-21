Анастасия Берген: Мои тюльпаны похожи на леденцы
21 Февраля 2017 - 11:37Главная → Заметки → Общество → Ярмарка «ART-ель»
При помощи эпоксидной смолы мастер дарит цветам вторую жизнь
И она оказывается значительно длиннее первой. Анастасия делает украшения из природных материалов – цветов, других растений, дерева.
– Я начала заниматься украшениями три с половиной года назад, – рассказывает Анастасия. – Я пробовала работать с полимерной глиной, с натуральными камнями и просто собирала украшения. Но мне не приносило это особого удовольствия. А когда я познакомилась с эпоксидной смолой, то поняла, что это точно мое.
– Я долгое время училась с ней работать, эпоксидка вредничала, цветы не поддавались заливке, но я не сдавалась, – продолжает Анастасия. – Теперь я очень счастлива, что могу создавать украшения из настоящих цветов. От многих людей я слышу, что убиваю цветы и как мне их не жаль. Но я отвечаю всегда и всем, что увековечиваю цветы. Я дарю им жизнь на много лет. Сохраняю их природную красоту и цвет. Я очень люблю цветы и растения и не хочу, чтобы они радовали меня неделю. Я хочу любоваться ими вечно.
Анастасия делает авторские украшения – серьги, кулоны, кольца, браслеты. Ее работы уезжают в Москву, Петербург, Новгород, Новосибирск и даже Испанию.
– Год назад я полюбила до невозможности тюльпаны, – продолжает Анастасия. – Они такие красивые!
После того как я с ними поработаю, они становятся яркими, как леденцы. Их хочется съесть.
В будущем Анастасия планирует заняться предметами интерьера и изготавливать при помощи эпоксидной смолы декоративные вазы и игрушки.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
– Я начала заниматься украшениями три с половиной года назад, – рассказывает Анастасия. – Я пробовала работать с полимерной глиной, с натуральными камнями и просто собирала украшения. Но мне не приносило это особого удовольствия. А когда я познакомилась с эпоксидной смолой, то поняла, что это точно мое.
Эпоксидная смола является разновидностью синтетических смол. Она появилась в пятидесятые годы прошлого века и сразу получила большую популярность благодаря универсальным потребительским свойствам. Применяется для изготовления стеклопластиковых изделий в строительстве, электронной промышленности, дизайнерских работах, домашнем хозяйстве.
– Я долгое время училась с ней работать, эпоксидка вредничала, цветы не поддавались заливке, но я не сдавалась, – продолжает Анастасия. – Теперь я очень счастлива, что могу создавать украшения из настоящих цветов. От многих людей я слышу, что убиваю цветы и как мне их не жаль. Но я отвечаю всегда и всем, что увековечиваю цветы. Я дарю им жизнь на много лет. Сохраняю их природную красоту и цвет. Я очень люблю цветы и растения и не хочу, чтобы они радовали меня неделю. Я хочу любоваться ими вечно.
Анастасия делает авторские украшения – серьги, кулоны, кольца, браслеты. Ее работы уезжают в Москву, Петербург, Новгород, Новосибирск и даже Испанию.
– Год назад я полюбила до невозможности тюльпаны, – продолжает Анастасия. – Они такие красивые!
После того как я с ними поработаю, они становятся яркими, как леденцы. Их хочется съесть.
В будущем Анастасия планирует заняться предметами интерьера и изготавливать при помощи эпоксидной смолы декоративные вазы и игрушки.
СправкаНапомним, что 4 и 5 марта с 12 до 19 часов в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2) пройдет весенняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Ярмарка расположится на первом и на втором этажах комплекса. Приходите за подарками, творческими идеями и весенним настроением! Вход свободный.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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