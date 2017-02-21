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Сложности перехода

21 Февраля 2017 - 10:01
Главная → Заметки → Общество
В регионе стартовала кампания, призванная примирить пешеходов с водителями, научить их видеть, слышать и понимать друг друга
Не секрет, водители и пешеходы ведут себя по отношению друг к другу некорректно. Люди за рулем не всегда пропускают на пешеходных переходах тех, кто идет пешком. Пешеходы же иногда выбегают на проезжую часть, даже не поворачивая головы в сторону идущего транспорта. Обе стороны игнорируют друг друга, в результате – аварии, трагедии. Не зря название новой социальной акции ГИБДД – «Сложности перехода» наталкивает на мысль о «трудностях перевода».
 

Нет контакта

– Я своей семье всегда объясняю, что нужно, переходя проезжую часть, в первую очередь установить визуальный контакт с водителем, – объяснил в пресс-центре «Псковской правды» начальник областной ГИБДД Анатолий Ефимов, анонсируя акцию, которая продлится до 1 марта. – Вы подошли к дороге, а водитель отвлекся, либо по телефону говорит, либо отвернулся в этот момент. Не надо начинать переходить дорогу, не убедившись в том, что вас заметили. Особенно хочу обратить внимание на это подростков, у которых в ушах – наушники, а на голове – капюшон. За обстановкой вокруг они не следят. Контакт водителя и пешехода не возникает – отсюда ДТП. 
 

В 2016 году под колеса авто в Псковской области попали 284 человека, 24 пешехода погибло (из них 4 ребенка) 274 участника этих двусторонних ЧП получили ранения. Наезды на пешеходов – это четверть от всех ДТП региона. С участием детей зарегистрировано 115 ДТП.


Знакомству школьников с правилами поведения на дороге посвящена еще одна новация ГИБДД – «Шагающий автобус». Суть акции в том, что дети вместе с педагогом (роль учителя также может выполнять какой-то известный человек: политик, общественный деятель и т. д.) идут по безопасному маршруту от школы до дома и от дома до школы. Взрослые объясняют по пути правила, показывают, где в этом конкретном месте можно пересекать улицу, а где ни в коем случае нельзя. 
 

Светофоры, 3d-зебры и ограждения 

Что делается для того, чтобы на переходах гибло меньше людей.

– «Трехмерные» зебры

Летом в Пскове появились пешеходные переходы в 3D, которые визуально увеличивают горизонтальную разметку на несколько сантиметров. Зебра в 3D выполняет функцию «лежачих полицейских», которые не везде можно установить. Однако на перекрестке Текстильная – Труда такой переход не смог предотвратить наезды на пешеходов. Поэтому было приято решение об установке там светофора.

– Сама по себе зебра в 3D – идея хорошая, в Пскове вызывает сомнение лишь то, как это было исполнено. Над этим еще надо работать, – Уточнил Николай Мельков, активист движения «Убитые дороги». 

– Светофоры

На территории Пскова зарегистрировано 119 тысяч транспортных средств. При определенном количестве машин на всей этой улице светофоры должны быть на каждом перекрестке. Однако увеличение светофорных объектов создаст проблемы самим водителям – возможно появление заторов. 

– Ограждения

Во многих местах устанавливаются ограждения, чтобы люди не имели возможности выходить на проезжую часть, а направлялись к пешеходному переходу. В Пскове планируется поставить еще 30-40 ограждений. Конкретные адреса обсуждаются с общественными организациями. 

– Горизонтальная разметка из пластика

По мнению ГИБДД, на центральные улицы города необходимо нанести пластиковую горизонтальную разметку, так как разметка, нанесенная краской, менее долговечна. 

 – Главное – безопасность, так как в ночное время водители прежде всего ориентируются на разметку, – отметил Анатолий Ефимов. 

– Видеокамеры

Количество камер на перекрестках Пскова увеличат. Давно доказано, что это весьма эффективная мера в борьбе с нарушениями. Сейчас в Пскове работает 5-6 передвижных камер. Эти «передвижки» будут фиксировать нарушения, в том числе такие, как проезд на запрещающий сигнал светофора и непропуск пешехода. 

– Светоотражающие элементы

Светоотражатель делает пешехода более заметным в темноте.

– Такой элемент должен быть и у взрослых, и у детей. Только тогда мы можем говорить о безопасности пешеходов, – сказал Анатолий Ефимов.
 

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