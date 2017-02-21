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Дорожная карта за сто рублей. Стоимость проезда в автобусе увеличится с 1 марта

21 Февраля 2017 - 09:46
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В городском транспорте повышается стоимость проезда и вводится два тарифных плана
- Постановление о повышении стоимости в Пскове подписано в пятницу, 17 февраля, и должно вступить в силу в течение 10 дней со дня его опубликования. Но чтобы избежать путаницы, решили ввести повышение проезда не в последний день февраля, а с 1 марта. Это будет удобно и для людей, и для предприятия, - сообщил первый  заместитель председателя комитета по транспорту Псковской области Игорь Сильченков.

Цена проезда напрямую связана с другим ноу-хау «Псковпассажиравтотранса» – введением электронной оплаты проезда. Предприятие уже приобрело 5 тысяч электронных карт, которые в ближайшее время будут продаваться в автобусах и в кассах предприятия на ул. Рокоссовского и Леона Поземского. Для обладателей электронных карт разовая поездка в автобусе будет стоить 22 рубля, за наличные – на рубль дороже,  23 рубля. Таким образом, в городском транспорте будет действовать два тарифных плана.

Цена единой транспортной карты  -  100 рублей. В стоимость планируется включить две поездки.

- Карты на складе, готовы к реализации. Уже заключен договор о пополнении карты с платежным сервисом QIWI. Вторым партнером будет Сбербанк, - сообщил гендиректор ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт.

Срок действия карты ограничен техническими возможностями самой карты. Также будет работать Центр техподдержки, куда могут обращаться и кондукторы, если возникают проблемы с валидатором, и пассажиры – если карта не читается. Карту можно будет заменить – проблем не должно быть. 

- Вопрос о проездных прорабатывается. Сейчас мы решаем вопросы, чтобы у наших льготников, школьников, студентов появились электронные проездные. Основываясь на практике других городов, мы можем говорить о том, что впоследствии будут другие какие-то карты на определенное количество поездок, бонусные программы. Наша задача -  ввести пластиковые карты и постепенно вытеснить устаревшие методы оплаты проезда, - отметил Игорь Сильченков. 

- Проект разбит на несколько этапов. Переговоры с соцзащитой мы уже начали. Карты для льготников будут персонифицированы. Проездные останутся, но это будут карты несколько другого вида, с другими тарифными планами. В настоящее время у нас нет статистики по проездным - сколько в среднем пассажир совершает поездок. Поэтому мы делаем два тарифных плана. Но в последующем их будет несколько, и, разрабатывая их, мы будем исходить из количества потребляемой услуги.

Внедрение электронной оплаты проезда происходит постепенно. В середине февраля у кондукторов появились валидаторы.

- От новшеств у всех впечатления: и у пассажиров, и у кондукторов, и у руководства, - отметил руководитель предприятия. -  Есть и технические сбои. Но на сегодняшний день наши технические специалистов сами проезжают в автобусах и смотрят – удобно или неудобно пассажирам и работникам предприятия. Замечания есть. Все учатся, в том числе и мы. 

- Администрация области вводит эту систему через предприятие – именно для удобства пассажиров, - добавил Игорь Сильченков. - Например, есть мысли, чтобы в дальнейшем по этой карте можно было проехать в других городах области, где также будет вводиться система электронной оплаты проезда.
 

Цифры

Ежемесячно «Псковпассажиравтотранс» продает 26 тысяч проездных билетов. Из них 10 тысяч – общегражданские, остальные – школьные и студенческие. 
 

Кстати

Другой удобной новинкой для пассажиров станет приложение для смартфона, с помощью которого можно будет увидеть, в какой точке находится автобус на том или ином маршруте.
 

Важно

Параллельно с возможностью оплатить поездку единой транспортной картой или наличными в городском транспорте по-прежнему будут действовать «бумажные» проездные, в том числе льготные, школьные и студенческие. 
 

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