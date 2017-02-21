Дорожная карта за сто рублей. Стоимость проезда в автобусе увеличится с 1 марта
В городском транспорте повышается стоимость проезда и вводится два тарифных плана
- Постановление о повышении стоимости в Пскове подписано в пятницу, 17 февраля, и должно вступить в силу в течение 10 дней со дня его опубликования. Но чтобы избежать путаницы, решили ввести повышение проезда не в последний день февраля, а с 1 марта. Это будет удобно и для людей, и для предприятия, - сообщил первый заместитель председателя комитета по транспорту Псковской области Игорь Сильченков.
Цена проезда напрямую связана с другим ноу-хау «Псковпассажиравтотранса» – введением электронной оплаты проезда. Предприятие уже приобрело 5 тысяч электронных карт, которые в ближайшее время будут продаваться в автобусах и в кассах предприятия на ул. Рокоссовского и Леона Поземского. Для обладателей электронных карт разовая поездка в автобусе будет стоить 22 рубля, за наличные – на рубль дороже, 23 рубля. Таким образом, в городском транспорте будет действовать два тарифных плана.
Цена единой транспортной карты - 100 рублей. В стоимость планируется включить две поездки.
- Карты на складе, готовы к реализации. Уже заключен договор о пополнении карты с платежным сервисом QIWI. Вторым партнером будет Сбербанк, - сообщил гендиректор ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт.
Срок действия карты ограничен техническими возможностями самой карты. Также будет работать Центр техподдержки, куда могут обращаться и кондукторы, если возникают проблемы с валидатором, и пассажиры – если карта не читается. Карту можно будет заменить – проблем не должно быть.
- Вопрос о проездных прорабатывается. Сейчас мы решаем вопросы, чтобы у наших льготников, школьников, студентов появились электронные проездные. Основываясь на практике других городов, мы можем говорить о том, что впоследствии будут другие какие-то карты на определенное количество поездок, бонусные программы. Наша задача - ввести пластиковые карты и постепенно вытеснить устаревшие методы оплаты проезда, - отметил Игорь Сильченков.
- Проект разбит на несколько этапов. Переговоры с соцзащитой мы уже начали. Карты для льготников будут персонифицированы. Проездные останутся, но это будут карты несколько другого вида, с другими тарифными планами. В настоящее время у нас нет статистики по проездным - сколько в среднем пассажир совершает поездок. Поэтому мы делаем два тарифных плана. Но в последующем их будет несколько, и, разрабатывая их, мы будем исходить из количества потребляемой услуги.
Внедрение электронной оплаты проезда происходит постепенно. В середине февраля у кондукторов появились валидаторы.
- От новшеств у всех впечатления: и у пассажиров, и у кондукторов, и у руководства, - отметил руководитель предприятия. - Есть и технические сбои. Но на сегодняшний день наши технические специалистов сами проезжают в автобусах и смотрят – удобно или неудобно пассажирам и работникам предприятия. Замечания есть. Все учатся, в том числе и мы.
- Администрация области вводит эту систему через предприятие – именно для удобства пассажиров, - добавил Игорь Сильченков. - Например, есть мысли, чтобы в дальнейшем по этой карте можно было проехать в других городах области, где также будет вводиться система электронной оплаты проезда.
Цена проезда напрямую связана с другим ноу-хау «Псковпассажиравтотранса» – введением электронной оплаты проезда. Предприятие уже приобрело 5 тысяч электронных карт, которые в ближайшее время будут продаваться в автобусах и в кассах предприятия на ул. Рокоссовского и Леона Поземского. Для обладателей электронных карт разовая поездка в автобусе будет стоить 22 рубля, за наличные – на рубль дороже, 23 рубля. Таким образом, в городском транспорте будет действовать два тарифных плана.
Цена единой транспортной карты - 100 рублей. В стоимость планируется включить две поездки.
- Карты на складе, готовы к реализации. Уже заключен договор о пополнении карты с платежным сервисом QIWI. Вторым партнером будет Сбербанк, - сообщил гендиректор ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт.
Срок действия карты ограничен техническими возможностями самой карты. Также будет работать Центр техподдержки, куда могут обращаться и кондукторы, если возникают проблемы с валидатором, и пассажиры – если карта не читается. Карту можно будет заменить – проблем не должно быть.
- Вопрос о проездных прорабатывается. Сейчас мы решаем вопросы, чтобы у наших льготников, школьников, студентов появились электронные проездные. Основываясь на практике других городов, мы можем говорить о том, что впоследствии будут другие какие-то карты на определенное количество поездок, бонусные программы. Наша задача - ввести пластиковые карты и постепенно вытеснить устаревшие методы оплаты проезда, - отметил Игорь Сильченков.
- Проект разбит на несколько этапов. Переговоры с соцзащитой мы уже начали. Карты для льготников будут персонифицированы. Проездные останутся, но это будут карты несколько другого вида, с другими тарифными планами. В настоящее время у нас нет статистики по проездным - сколько в среднем пассажир совершает поездок. Поэтому мы делаем два тарифных плана. Но в последующем их будет несколько, и, разрабатывая их, мы будем исходить из количества потребляемой услуги.
Внедрение электронной оплаты проезда происходит постепенно. В середине февраля у кондукторов появились валидаторы.
- От новшеств у всех впечатления: и у пассажиров, и у кондукторов, и у руководства, - отметил руководитель предприятия. - Есть и технические сбои. Но на сегодняшний день наши технические специалистов сами проезжают в автобусах и смотрят – удобно или неудобно пассажирам и работникам предприятия. Замечания есть. Все учатся, в том числе и мы.
- Администрация области вводит эту систему через предприятие – именно для удобства пассажиров, - добавил Игорь Сильченков. - Например, есть мысли, чтобы в дальнейшем по этой карте можно было проехать в других городах области, где также будет вводиться система электронной оплаты проезда.
ЦифрыЕжемесячно «Псковпассажиравтотранс» продает 26 тысяч проездных билетов. Из них 10 тысяч – общегражданские, остальные – школьные и студенческие.
КстатиДругой удобной новинкой для пассажиров станет приложение для смартфона, с помощью которого можно будет увидеть, в какой точке находится автобус на том или ином маршруте.
ВажноПараллельно с возможностью оплатить поездку единой транспортной картой или наличными в городском транспорте по-прежнему будут действовать «бумажные» проездные, в том числе льготные, школьные и студенческие.
Светлана Синцова Автор фото: Андрей Степанов
Комментарии: 0
Ранее в разделе
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
21 Февраля 2017
- Историю Печерского монастыря покажут в новом музее12:01
- В 2017 Россельхозбанк продолжит увеличивать объемы поддержки малого бизнеса11:54
- Молодые повара посоревнуются за путевку в Якутию11:44
- Игры, танцы и угощения ждут самых маленьких гостей в Областном театре кукол11:18
- О премьере спектакля «Позвольте вам выйти вон!» сообщили псковичам11:15
- Псковские борцы сразились за право представлять область в Калининграде и Воркуте11:11
- Мирожский монастырь – приоритет для включения в Список ЮНЕСКО11:08
- Два новых пригородных маршрута откроются в Псковской области11:07
- Французских школьников посвятили в скобари10:59
- Новый проект приказа о нормативах ОДН обсудят в Пскове 22 февраля10:35
- Субсидии на жилье, сертификаты и квартиры получат молодые семьи, ветераны, инвалиды и сироты10:13
- Погибшим в Афганистане установят «Скалу памяти»09:49
- Третий том книги «Солдаты Победы» посвятили Великим Лукам09:22
- Коллективы филармонии и театра подготовили для псковичей особую афишу20.02, 13:52
- Псковичи выбрали эмблему для перинатального центра20.02, 11:24
- Острович снял с карты знакомого 40 тысяч рублей20.02, 10:48
- Великолучанина обманули в интернете при покупке кроссовок20.02, 10:38
- Премьера фильма Алексея Денисова «Александр Невский. Между Востоком и Западом» состоится 20 февраля19.02, 19:13
- Псковские абитуриенты могут претендовать на одно из 50 мест в Академии Следственного комитета19.02, 11:05
- Платежи за ОДН сократятся в несколько раз19.02, 10:38
Лидеры обсуждений
- Оплата за проезд в автобусах станет электронной (ВИДЕО)
- 10 вопросов об электронной системе оплаты проезда в Пскове (ВИДЕО)
- «Псковская правда» собирает вопросы для руководителя Псковского филиала Почты России
- Олег Брячак пропал
- Опочка: Нам придется отказаться от света в подъезде
- «Псковская правда» собирает вопросы для Армена Мнацаканяна
- Псковичам расскажут о зарплате и условиях службы по контракту в 2017 году
- Псковичам ответят на вопросы по онкологии
- Алина Герман: Людям, которые приносят мне кофе, не нужно высшее образование (ЭКСКЛЮЗИВ)
- Шоковые квитанции. Вице-губернатор Кузнецов объяснил, как будем платить за январь
Фото
Юрий Демьяненко вручил награды молодым учёнымФуршет для участников премии «Народное признание»Церемония вручения премии «Народное признание»До начала церемонии вручения премии «Народное признание»Весь фото архив
Видео
Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаВесь видео архив