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Заветная статуэтка. Народные герои Псковщины получили свои награды
17 Февраля 2017 - 21:23Главная → Заметки → Общество → Народное признание – 2016
Озвучены итоги самого важного события в общественной жизни региона – вручение премии «Народное признание 2016»
17 февраля в Пскове были определены победители уже 7-й общественной премии Псковской области «Народное признание». По сложившейся традиции церемония награждения прошла на сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина.
Эта премия, учрежденная в 2010 году Псковским агентством информации, телеканалом «Телеком» и госуправлением по информационной политике и связям с общественностью администрации Псковской области, изначально задумывалась как народный проект, как награда от всех жителей Псковской области за общественно значимые достижения.
В отличие от других премий достижений региона, век которых оказался недолог (вероятно, из-за того, что многие номинации в них были «коммерческими», а победа определялась оплатой по прайс-листу), премия «Народное признание» сохранилась в кризис, потому что не зависела от платежеспособности тех, кто предпочитает покупать себе звания. Она оказалась подлинно народной: номинантов выдвигают обычные граждане, учреждения и организации, не исключается вариант и самовыдвижения. Победителей же определяют не учредители премии, не власть и не бизнес-сообщество, а обычные граждане — участники народного голосования.
Победители по номинациям:
Наша марка – Компания «Столбушинский продукт»;
Сервис – Многофункциональный центр Псковской области;
Лидер – Депутат Псковского областного Собрания Сергей Быков;
Рекорд – Мотогонщик Олег Каранин;
Защита – Заместитель командира взвода ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову капитан полиции Артур Ляш, инспектор ДПС лейтенант полиции Рабиль Мехтиев и сотрудник межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» сержант полиции Андрей Ульянов;
Поступок – Военнослужащий Псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Григорий Паникаровский;
Талант – Центр хип-хоп творчества «Хоть отбавляй!»;
Призвание – Главный врач ЛПУ «Санаторий «Хилово» Евгений Дудченко;
Инициатива – Общественное движение «СВОЁ!»;
Событие – Чемпионат по ралли «Трофей Александра Невского»;
Открытие – Бассейн «Четыре сезона» в Порхове.
Эта премия, учрежденная в 2010 году Псковским агентством информации, телеканалом «Телеком» и госуправлением по информационной политике и связям с общественностью администрации Псковской области, изначально задумывалась как народный проект, как награда от всех жителей Псковской области за общественно значимые достижения.
С каждым годом проект рос, развивался. За годы проведения премии ее обладателями в разных номинациях стали около ста человек и организаций, участие приняли более 600. И сейчас статуэтка «Народное признание» стала безусловным символом широкой народной поддержки ее обладателя.
С 2013 года организатором премии является «Медиа-холдинг Псковской области», куда, помимо Псковского агентства информации, входят газета «Псковская правда», псковские выпуски «Комсомольской правды» и «Аргументов и фактов», а также радио «7 небо» и «Дача».
Как проходило голосование
Процесс определения победителей «Народного признания» занимает каждый год целых 5 месяцев.
Выдвижение претендентов на получение премии за 2016 год началось в октябре и продолжалось до Нового года. Затем стартовал первый тур голосования, в котором определились тройки лидеров в 11 номинациях:
«Открытие» — в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;
«Наша марка» — номинация, в которой могут быть представлены местные предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;
«Сервис» — номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;
«Сервис» — номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;
«Лидер» — в этой номинации борются за победу руководители предприятий, организаций и учреждений, представители бизнес-элиты Псковской области;
«Рекорд» — специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;
«Защита» — номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;
«Поступок» — в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;
«Талант» — номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал ее признание;
«Призвание» — номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в нее душу;
«Инициатива» — в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;
«Событие» — номинация, в которой отмечаются наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.
В феврале стартовал 2-й тур, в котором состязались уже только тройки лидеров. После этого к голосованию приступили 12 членов экспертного жюри — известные политики и общественные деятели, обладатели премии «Народное признание» за прошлые годы. Как и в прошлом году, голос члена жюри равен 3% от общего количества голосов, поступивших за всех претендентов в номинации во время второго тура голосования. Таким образом, жюри не может изменить ситуацию, когда один из претендентов однозначно побеждает по результатам выбора граждан, но добавляет голосованию беспристрастности и объективности.
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