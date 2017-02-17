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Первый надземный
Около 16-й школы построили первый в Пскове надземный пешеходный переход.
Четыре года назад третьеклассницу Дашу на Ленинградском шоссе на нерегулируемом пешеходном переходе сбил таксист.
Девочка получила черепно-мозговую травму и пять дней провела в реанимации.
Потом был долгий период восстановления. Сейчас Даша на индивидуальном обучении. Она живет с неоперабельной кистой мозга, и врачи не дают никаких прогнозов.
- Нам сказали ждать и молиться, - мама Даши Анна Разживина не может сдержать слез. – Мы уже всех врачей прошли, и в Москву ездили, и в Питер.
У Анны еще двое младших детей. В этом году сын Даниил пошел в первый класс.
После аварии Анна Разживина обратилась к губернатору Псковской области Андрею Турчаку с просьбой решить проблему безопасности учеников 16-й школы. Из-за федерально
- Губернатор мне сразу пообещал, что дети будут в безопасности, - рассказывает Анна.
Установить светофор в этом месте было невозможно сразу по нескольким причинам: федеральная трасса, большой поток машин, уклон дороги, близкое расположение к ж/д переезду.
Стройка длилась почти полтора года. В декабре 2016 года строительство первого в Пскове надземного пешеходного перехода закончили.
- Перед самым новым годом, как только переход сдали в эксплуатацию, мы сводили детей туда на экскурсию, - говорит директор школы №16 Светлана Данилова. – Все рассказали, показали, предупредили, чтобы не вздумали развлекаться граффити!
Недавно, правда, появилась надпись мелом «Настя + Саша» и сердце. Влюбленных виновников быстро нашли и надпись заставили стереть.
Директор школы Светлана Данилова уверена, двух камер видеонаблюдения (на входе-выходе) недостаточно.
- Для безопасности детей необходимы камеры по всей длине перехода. И обязательно должен быть знак «Внимание, камера!», - говорит она. – Это обезопасит детей от неадекватных взрослых. В темное время суток ходить одному по переходу страшно.
Проблема
Увы, дети беспечны, и вместо того, чтобы тратить время на подъем и спуск по лестницам, выбирают просто перебежать дорогу. Дорога по переходу занимает около трех минут.
- Мне, конечно, спускаться и подниматься тяжеловато, все-таки возраст, а так очень удобно, - говорит Серафима Михайловна, встречающая внука-первокласс
Другие родители настроены еще более оптимистично.
- Очень хорошо, что переход появился, - говорит мама первоклассницы Юлии Ольга Богданова. – Мне не страшно будет ребенка одного в школу отпускать. Пока я дочку встречаю и провожаю, но со второго класса, я думаю, она будет ходить в школу сама.
Просьба
- На остановке «Лопатино» тоже нерегулируемый пешеходный переход, и обязательно нужен светофор для детского сада! – продолжает мама, благодаря которой возле школы появился этот переход. – Я вожу туда своего третьего малыша. В прошлом году там сбили воспитательницу.
Пешеходный переход построили из композитных материалов, его длина составляет 21 м, ширина 3 м. Он оснащен камерами видеонаблюдения, фотофиксацией, датчиками движения для ночного освещения. Для подъема и спуска предусмотрены лестничные сходы. Для людей с ограниченными возможностями и мам с колясками сделали пандусы.
Кстати
Рядом с 16-й школой закончили строительство еще одного объекта – шумозащитного экрана. Неподалеку от школы расположен еще один социально значимый объект – псковская межрайонная больница. Экологические замеры выявили там нарушения еще несколько лет назад.
Больше фото перехода – в разделе «Фоторепортажи».
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