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Бухенвальдский набат

17 Февраля 2017 - 10:40
Главная → Заметки → Общество
Архивисты знакомят псковских школьников с воспоминаниями бывшего узника концлагеря
«...По прибытии в Бухенвальд нас повели в баню, отобрали всю одежду, все вещи, оставили только обувь, сбрили волосы, дали номера и старое, очень мятое, но не залатанное белье, гражданскую одежду... На одежде на груди с левой стороны нашивался красный треугольник (это означало политический), в середине буква «Р» (значит русский). Здесь же указывался номер...». Отрывки из воспоминаний бывшего узника лагеря смерти Бухенвальд старшеклассники псковской школы № 20 слушают очень внимательно. «Вернувшийся из ада» – это еще один урок истории по архивным документам, который проводят для школьников сотрудники отделения страхового фонда и аудиовизуальных документов Госархива.

Образовательный проект, участником которого в прошлом году стала и «Псковская правда», претворяют в жизнь сразу несколько ведомств:  Госархив, управление образования региона, областная соцзащита и Академия УФСИН. На предыдущих занятиях школьникам рассказывали о тяжелой жизни псковичей в период немецкой оккупации и о том, как возникло и действовало на территории Псковской и Ленинградской областей партизанское движение. 

– В этот раз мы рассказываем еще об одной страшной странице истории Великой Отечественной войны – о деятельности фашистских концентрационных лагерей. Свой рассказ мы построили на основе документов Тавадзе Еремея Мириановича, участника Великой Отечественной войны, узника концлагеря Бухенвальд, – говорит  начальник отделения страхового фонда и аудиовизуальных документов Государственного архива Псковской области Татьяна Соколова. – Старшеклассники, конечно, слышали о концлагерях. Но наш рассказ – это новое для них. У ребят всегда много вопросов. Такие уроки им интересны. 

Когда звучит Бухенвальдский набат, школьники слушают его стоя. Это минута молчания по погибшим узникам лагерей смерти. И конечно, важная часть урока – знакомство с архивным фондом – копиями фотографий и исторических документов.

– Документы Еремея Мириановича Тавадзе, участника Великой Отечественной войны и узника Бухенвальда, нам в 2015 году передала его дочь – Галина Еремеевна Голышева. После ознакомления с ними было принято решение ходатайствовать о включении этих документов в состав Архивного фонда РФ, потому что они имеют историческое значение, – отмечает Татьяна Соколова.
 

О чем же могут поведать пожелтевшие от времени фотографии и документы? 


Это копия персональной карточки политического заключенного концентрационного лагеря Бухенвальд, составленной на Алексея Литвинова (Еремея Мириановича Тавадзе). 

В карточке – не только биографические данные, но и подробное описание заключенного: рост, телосложение, форма лица, цвет глаз, описание носа, рта, ушей, зубов, волос, особые приметы.

По прибытии в концлагерь Еремея Тавадзе определили в команду Штейнбрук таскать на спине камни и загружать их в вагонетки. СС-конвой был озверевший и заставлял все выполнять бегом. «Поместили нас в барак на 3-ярусные нары, где вши и блохи беспрерывно ползали по всему телу и лицу...» – вспоминает бывший узник.


Военный билет Е.М. Тавадзе, выданный военкоматом Аджарской ССР 15 ноября 1948 года. В билете содержатся личные и военно-учетные данные.


На фотографии – молодой человек в военной фуражке. Это младший политрук Еремей Тавадзе. Фото сделано еще накануне войны в феврале 1941 года. 

Начало войны застало Еремея Тавадзе в Грузии, и уже в первые дни войны он уходит на фронт в дивизию, которая обороняла Северный Кавказ. В сентябре 1942 года в бою за Нальчик он получает ранение и попадает в плен. Дальше – лагеря военнопленных в Георгиевске, в Ростове-на-Дону, в Запорожье, в Вознесенске, побег с фальшивыми документами на имя Алексея Литвинова, которые ему сделали подпольщики.  И снова арест, допросы и путь в товарном поезде до станции «Бухенвальд».
Первым, что ему бросилось в глаза, были «...страшного вида в полосатых одеждах мужские фигуры, в полосатых беретах, с надписями «KLB», еще ничего не говорящие нам, кроме мистической неприятной догадки...».


Паспорт Е.М. Тавадзе, выданный Русским комитетом лагеря Бухенвальд 24 апреля 1945 года. В паспорте содержится информация на немецком и английском языках: биографические данные, номер заключенного во время нахождения в лагере Бухенвальд, отпечаток пальца владельца паспорта.


Справка, выданная Е.М. Тавадзе антифашистской военно-политической организацией «Русский комитет лагеря Бухенвальд» 24 апреля 1945 года. В ней подтверждается факт участия Е.М. Тавадзе в деятельности организации в качестве заместителя командира роты по политической части.

Находясь в лагере, Еремей Мирианович был твердо убежден, что фашисты проиграют войну, и вместе с другими заключенными участвовал в подготовке вооруженного восстания. По мере приближения союзных войск к Берлину комендатура лагеря через каждые 3-4 дня отправляла куда-то до 300 заключенных. 11 апреля 1945 года все, будто по интуиции, поняли, что этот день – последний день Бухенвальда. К 15 часам прочли воззвание антифашистского комитета о восстании, в результате которого заключенные перехватили власть и были освобождены.

 «...Мощное «ура» встревожило все вокруг... Крик, шум, но порядок, бесчисленная толпа бегом направлялась к Браму. Послышалась стрельба, но не по заключенным, наверное, в воздух. Еще минута – и заключенные появились на самом верху Брама, сбрасывая вниз СС-штандарт со свастикой. Снова «ура», послышались «Марсельеза», «Варшавянка», «Интернационал». Многие плакали», – так вспоминал этот день Еремей Тавадзе.  


Временный вещевой аттестат, выданный младшему политруку Е.М. Тавадзе на складе  воинской части № 36860. 28 ноября 1945 года. 


Приглашение на заседание Партийной комиссии при Главном Политуправлении Вооруженных Сил СССР, на котором решался вопрос о восстановлении Е.М. Тавадзе в членах КПСС после нахождения в немецком плену. 9 июня 1950 года.

– Поскольку Еремей Мирианович был узником концлагеря, его исключили из партии. Но, по словам его дочери, он сам написал письмо Сталину с просьбой восстановить его в партии. И его пригласили на Парткомиссию в Москву. В 1950 году  восстановили в партии, – поясняет Татьяна Соколова. – Благодаря этому он смог участвовать в составе советской делегации в мероприятиях, посвященных освобождению узников Бухенвальда, и вести работу по сохранению памяти о тех людях, которые погибли в лагере смерти.
 

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