Как изменилась жизнь в Псковской области за последние восемь лет
Юбилей Изборска
1150-летию Изборска (2012 г.) придали государственный статус, приурочив его к началу становления русской государственности. Из федерального бюджета выделили 330 млн рублей. На «Народный дом» – комплекс Псковского драмтеатра направили половину – 1,1 млрд рублей, на реставрацию Изборской крепости – 360 млн рублей, на реставрацию трех изборских храмов – от 9 до 13 млн рублей на каждый, на реконструкции усадеб: Белянина (37,2 млн рублей), Анисимова и Шведова (67,2 и 32,2 млн рублей), провели археологические работы 2000 квадратных метров, восстановили Никольский захаб.
Создание ПсковГУ
Вуз создавался при поддержке областной администрации. Слияние двух вузов позволило совершить прорыв в сфере образовательных услуг. В 2012 году в Пскове был реализован федеральный проект «500 бассейнов – вузам России». Бассейн ПсковГУ был построен в рекордно короткие сроки (потратили 132 млн рублей, из них 64 млн – федеральные средства, 29 млн – внебюджетные средства университета, 39 млн – средства региона). В университете открыли поликлинику, отремонтировали аудитории, начали обучение новым специальностям и т.д.
Финансирование медицины
Благодаря привлечению в регион федеральных средств, строится современный онкоцентр, выделены средства (2 млрд руб.) на создание перинатального центра. Был открыт сосудистый центр. Три года назад регион занимал второе место по количеству смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Регион сделал все, чтобы в 2008 году войти в федеральную целевую программу по оказанию медпомощи сердечно-сосудистым больным в рамках нацпроекта «Здоровье». На реализацию проекта потратили 300 миллионов рублей (половина – средства областного бюджета).
Создание «Моглино»
Постановлением правительства индустриальному парку «Моглино» придали статус особой экономической зоны, на создание которой из федерального бюджета в 2013-2015 годах будет выделено 2,8 млрд рублей, из регионального – 467,8 млн рублей. Здесь будет производиться с/х оборудование, коммунальная техника, электро- и бытовая техника. Уже есть первые резиденты: это датская компания - производитель котельного оборудования, она участвует и в программе энерго-эффективности региона – власти переводят зависимые от привозного мазута и угля котельные на местные виды топлива.
Реконструкция театра драмы
Здание ждало ремонта почти 70 лет. Реконструкция Псковского драмтеатра проводилась по инициативе губернатора. Работы начались в 2012 году. Обновленный театральный комплекс состоит из двух зданий – отреставрированного «Народного дома» и вновь построенных мастерских. В общей сложности на капитальную реконструкцию и оснащение драмтеатра современным сценическим и звуковым оборудованием из федерального и областного бюджетов было направлено около 1,1 млрд рублей. Благодаря реконструкции полезная площадь помещений театра выросла с 2600 до 5500 кв. м.
Привлечение инвестиций
Стартовали проекты: Невельский свиноводческий комплекс (крупнейший в СЗФО, часть Великолукского агрохолдинга, куда входят: мясокомбинат, комбикормовый завод, фирменная торговая сеть. Строительство первой очереди свинокомплекса на 480 тыс. голов начали в 2010 г., в планах увеличить до 2 млн голов. Стоимость инвестпроекта – 50 млрд рублей); ООО «Дедовичский межхозяйственный лесхоз» (лесозаготовка и лесовосстановление, создание лесного питомника, строительство трех заводов: лесопильного, про производству ОСБ плит и т.д., объем привлекаемых инвестиций – 3,177 млрд руб.).
Газификация области
Уровень газификации Псковской области за последние 5 лет вырос до 47%. Андрей Турчак подписал Программу развития газификации Псковской области до 2015 года. Со стороны «Газпрома» запланированы инвестиции – 2 млрд рублей. Кроме того, в регионе есть свои виды топлива, и они гораздо дешевле. Поэтому Андрей Турчак в начале губернаторства поставил задачу «слезть с мазутно-угольной иглы».
С 2010 г. в регионе реализуется программа развития торфяного и других местных видов топлива. Уже удалось сократить долю мазута и угля в топливно-энергетическом балансе области на 25%.
Развитие спорта
Строительство Ледового дворца (открытие состоялось
2 декабря 2011 года, из федерального бюджета на дворец было потрачено 381,3 млн руб., из областного – 50 млн руб.) и получение права на проведение этапа Международного Кубка по биатлону. В 2009 году Псковская область впервые стала столицей летнего биатлона. Областная администрация стала организатором проведения в Острове этапа Международного Кубка по летнему биатлону. Сюда съехались спортсмены со всего мира, трасса их не подвела. Кстати, весь пьедестал почета тогда заняли россияне.
Покровская башня
После пожара 1995 года Покровская башня 15 лет простояла без деревянного шатра. Вопрос реставрации поднимался неоднократно, но начать работы удалось только в 2009 году. Решение о воссоздании сгоревшего шатра самой крупной крепостной башни Пскова принял глава региона Андрей Турчак. Впервые за последние 30-40 лет реставрационные работы по восстановлению кровли финансировались за счет средств областного бюджета. Общая сумма составила 22 млн 248 тыс. рублей. Андрей Турчак во время торжественной церемонии сдачи объекта назвал башню «жемчужиной города».
Юбилей Великих Лук
В 2016 году Великим Лукам исполнилось 850 лет, и правительство России, приняв предложение Псковской области, придало празднику федеральный статус. Особое внимание было уделено подготовке к празднику. В городе появился долгожданный путепровод, отремонтированы фасады зданий, улучшилось дорожное покрытие, завершилась реконструкция крепости, улучшилось качество жизни жителей и повысилась туристическая привлекательность Великих Лук.
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