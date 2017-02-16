Газификация области



Уровень газификации Псковской области за последние 5 лет вырос до 47%. Андрей Турчак подписал Программу развития газификации Псковской области до 2015 года. Со стороны «Газпрома» запланированы инвестиции – 2 млрд рублей. Кроме того, в регионе есть свои виды топлива, и они гораздо дешевле. Поэтому Андрей Турчак в начале губернаторства поставил задачу «слезть с мазутно-угольной иглы».

С 2010 г. в регионе реализуется программа развития торфяного и других местных видов топлива. Уже удалось сократить долю мазута и угля в топливно-энергетическом балансе области на 25%.