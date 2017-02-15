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Псковичам предлагают пройти опрос о роли музеев в их жизни

15 Февраля 2017 - 11:57
Главная → Заметки → Общество
Участниками могут стать жители старше 15 лет
Псковичам предлагают принять участие в онлайн-опросе, посвященному роли музеев в социально-культурной сфере региона.

Его результаты помогут выявить проблемы в сфере обслуживания, проанализировать социокультурные практики и тенденций развития музеев в городе Пскове.
 

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