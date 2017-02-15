Чиновников накажут за ОДН
Продолжаем разбираться в непростой ситуации с платежами за общедомовые нужды
Страсти, связанные с ОДН, не утихают. Чиновники пытаются исправить собственные ошибки. А мы, как и обещали, продолжаем знакомить вас с новой информацией.
Губернатор Псковской области Андрей Турчак назвал ситуацию с ОДН в Псковской области «банальной чиновничьей глупостью».
– Жители не обеспокоены, они просто убиты таким отношением к себе, – заметил глава региона на заседании администрации. – Кроме как чиновничьей глупостью по-другому это не назовешь. Здесь нет никакой политики, это банальная чиновничья глупость. Сами себя высекли, а теперь будете из этой ситуации выходить.
– Ситуация с ОДН в Псковской области спровоцирована глупостью. В этом губернатор А.А. Турчак совершенно прав, – высказался в социальной сети «Фейсбук» директор псковской управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов. – Я сам не понимаю, как люди, отвечающие за нововведение, не могли взять калькулятор в руки и проверить начисления хотя бы в своем доме. Но это еще не все, самое плохое то, что эта ситуация со всей очевидностью дает нам повод усомниться в разработке и всех других нормативов и тарифов в Псковской области. Для восстановления доверия теперь необходимо создать общественный контроль (экспертизу) при комитете по тарифам. Где можно контролировать уровень зарплат и трат ресурсоснабжающих организаций, да и просто предлагать перераспределить траты, а также поднять вроде уже пропущенную тему об уменьшении тарифов в результате введения ОДН и, как следствие, уменьшения нормативных потерь у ресурсников
Заместитель губернатора Александр Кузнецов сообщил, что уже готовятся приказы о наказании ряда должностных лиц. По словам Александра Кузнецова, «лучшим извинением станет перерасчет в феврале». Его обещают сделать как для тех, кто еще не получил новых квитанций, так и для тех, кто уже квитанции оплатил.
Сейчас в администрации области ищут управляющие компании, которые неправильно применяют нормативы. При выставлении счетов за электричество они учитывают площади подвалов, чердаков и подсобных помещений.
В домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета, с 1 января 2017 года при расчете общедомовых нужд ресурсоснабжающие организации начали применять повышающий коэффициент 1,5. Александр Кузнецов сообщил, что сейчас областные власти ведут разговор с ресурсниками, чтобы те пока отложили применение повышающего коэффициента.
• Прокурор Псковской области Сергей Белов на вопрос о том, что делать с квитанциями собственникам жилья, учитывая, что информация меняется и дополняется каждый день, разъяснил:
• Платить обязательно, но следом отправлять требование произвести перерасчет. Прокуратура региона обещала оказать содействие в случае, если будут возникать проблемы с этим.
• Ждать изменений на федеральном уровне. Очевидно, что какие-то коррективы будут вноситься. К примеру, никто не исключает, что собственникам будет дано право выбора – по нормативу платить или по приборам учета (сейчас закон, утверждают в прокуратуре, однозначно указывает на плату по нормативу).
Губернатор Псковской области Андрей Турчак назвал ситуацию с ОДН в Псковской области «банальной чиновничьей глупостью».
– Жители не обеспокоены, они просто убиты таким отношением к себе, – заметил глава региона на заседании администрации. – Кроме как чиновничьей глупостью по-другому это не назовешь. Здесь нет никакой политики, это банальная чиновничья глупость. Сами себя высекли, а теперь будете из этой ситуации выходить.
– Ситуация с ОДН в Псковской области спровоцирована глупостью. В этом губернатор А.А. Турчак совершенно прав, – высказался в социальной сети «Фейсбук» директор псковской управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов. – Я сам не понимаю, как люди, отвечающие за нововведение, не могли взять калькулятор в руки и проверить начисления хотя бы в своем доме. Но это еще не все, самое плохое то, что эта ситуация со всей очевидностью дает нам повод усомниться в разработке и всех других нормативов и тарифов в Псковской области. Для восстановления доверия теперь необходимо создать общественный контроль (экспертизу) при комитете по тарифам. Где можно контролировать уровень зарплат и трат ресурсоснабжающих организаций, да и просто предлагать перераспределить траты, а также поднять вроде уже пропущенную тему об уменьшении тарифов в результате введения ОДН и, как следствие, уменьшения нормативных потерь у ресурсников
Заместитель губернатора Александр Кузнецов сообщил, что уже готовятся приказы о наказании ряда должностных лиц. По словам Александра Кузнецова, «лучшим извинением станет перерасчет в феврале». Его обещают сделать как для тех, кто еще не получил новых квитанций, так и для тех, кто уже квитанции оплатил.
Сейчас в администрации области ищут управляющие компании, которые неправильно применяют нормативы. При выставлении счетов за электричество они учитывают площади подвалов, чердаков и подсобных помещений.
В домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета, с 1 января 2017 года при расчете общедомовых нужд ресурсоснабжающие организации начали применять повышающий коэффициент 1,5. Александр Кузнецов сообщил, что сейчас областные власти ведут разговор с ресурсниками, чтобы те пока отложили применение повышающего коэффициента.
Официально• Прокуратура региона опротестовала постановление областной администрации о введении нормативов (претензии вызывает аналоговый метод расчета). Следовательно, в ближайшее время ожидается решение. Если протест будет отклонен, прокуратура намерена обжаловать его в суде. Цель одна – рассчитать нормативы расчетным методом. К слову, именно такую задачу поставили в администрации профильному комитету. Так что совершенно точно можно говорить, что нормативы пересчитают. Это лишь вопрос времени.
• Прокурор Псковской области Сергей Белов на вопрос о том, что делать с квитанциями собственникам жилья, учитывая, что информация меняется и дополняется каждый день, разъяснил:
• Платить обязательно, но следом отправлять требование произвести перерасчет. Прокуратура региона обещала оказать содействие в случае, если будут возникать проблемы с этим.
• Ждать изменений на федеральном уровне. Очевидно, что какие-то коррективы будут вноситься. К примеру, никто не исключает, что собственникам будет дано право выбора – по нормативу платить или по приборам учета (сейчас закон, утверждают в прокуратуре, однозначно указывает на плату по нормативу).
Комментарии: 2
Комментарии
Анонимный
15 Февраля 2017 - 17:26
Себя-то накажет?
пенсионер
15 Февраля 2017 - 17:28
Андрея Тарасова нужно назначить вместо Кузнецова, правда нам жильцам жаль потерять такого управляющего. Но на благо Псковщины готовы и на это...
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