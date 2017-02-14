Посетившие Псковскую область дети отказываются от идеи эмиграции и обещают вернуться с родителями

Одним днем Псковскую область посетила с рабочим визитом Ольга Санаева, председатель Регионального совета Российского союза туриндустрии и координатор федеральной программы туризма «Моя Россия». В пресс-центре «Псковской правды» Ольга Санаева подвела итоги прошлогодних поездок детей со всей страны в Псковскую область и пообещала привезти к нам своих взрослых коллег.

– Такие программы, безусловно, нужны, результат виден в отзывах детей, – считает Ольга Санаева. – Одна девочка написала, что до поездки в Псковскую область хотела уехать из своей страны, а «вы за три дня перевернули всю мою жизнь, я никогда не предам память своих предков». Важно эту культуру детям прививать. Патриотизм – это чистые улицы и хорошие отели.

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Слово членам жюри конкурса #всевпсков

Программа «Духовные истоки», по которой в прошлом году Псковскую область посетили 605 школьников 12 – 17 лет, включала в том числе посещение Печерского монастыря и мастер-класс по иконописи в Свято-Тихоновской православной гимназии Пскова. Принимающей стороной в Пскове выступило турбюро «Континент», его руководитель Светлана Баранова возглавляет Общественный совет по туризму при Госкомитете по культуре.– Казалось бы: современные дети и религия? Но самое сильное впечатление дети получили от монастыря и совершенно замечательных бесед с отцом Андреем из гимназии, – рассказала Светлана Баранова. – Печоры затрагивали и переворачивали душу детей, а мастер-класс их завораживал и заставлял задуматься о смысле бытия. Для кого-то возможность беседы со священником появилась впервые в жизни.Регионы, куда поедут дети в этом году, объявят весной. Но уже сейчас Ольга Санаева честно предупреждает: Псковской области в этом списке, скорее всего, не будет. Страна большая, и нужно дать школьникам возможность изучить ее максимально широко. Вместе с тем она признает:– Псковская область, безусловно, достойна того, чтобы каждый юный гражданин здесь побывал., первый заместитель председателя Госкомитета Псковской области по культуре:– КПД проекта зашкаливает. Нет ничего лучше сарафанного радио, это лучшая реклама. Детки, увидев Псковскую область, естественно, ее не забудут никогда. Они вернутся с родными и друзьями. По данным нашего мониторинга, в основном в Псков едут семьями в тур выходного дня или на 2-3 дня во время каникул. Зная целевую аудиторию, мы уже можем вырабатывать механизм продвижения региона. Проект детского туризма, реализованный совместно бизнесом и РСТ, как раз способствует продвижению Псковской области. У бизнеса появились новые партнеры, с которыми могут быть реализованы другие проекты.Дмитрий Месхиев, руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области, член жюри:– Детей в Псковскую область нужно вагонами возить. Детский туризм – основа основ. Это не только образование, но еще и приучение к познанию истории родного государства. Это чрезвычайно важный аспект в системе воспитания не только ребенка, но человека вообще. Что касается Псковского региона, то куда еще везти детей, если не сюда. У нас древнейшая земля, где закладывались основы русской государственности. На территории Псковской области дома-музеи композиторов, старинные русские усадьбы. Не беру даже Пушкинский Заповедник, он раскручен. А история Псковского региона – это и есть история России. Детский туризм сюда должен входить в школьную программу. К великому сожалению, порой наша молодежь не знает, кто такой Ленин. Когда я был школьником, мы изучали историю. Мы знали, кто такие княгиня Ольга, Дмитрий Донской, Петр I и какое значение имеет Изборская крепость. Сейчас про это часто ничего не знают. Это трагедия. Это не значит, что в школе плохо учат, учителя стараются, но им очень мешает много факторов. Как раз детский туризм именно через развлекательное познавание может дать очень многое.Светлана Баранова, председатель Общественного совета по туризму при Госкомитете Псковской области, директор турбюро «Континент», член жюри:– Я из того счастливого советского детства, когда обязательно в старших классах совершались экскурсионные поездки, сближавшие одноклассников. Слава богу, туризм не был настолько заадминистрирован, как сейчас. Например, наша поездка классом в Ленинград была веселым приключением: наши педагоги в Пскове посадили нас не в пассажирский поезд, а в почтово-багажный. Мы ехали на пять часов дольше, но удовольствия получили больше всего. Я сама работала в школе учителем истории и всегда возила детей или просто выводила их в город. Понимала, что выйти за пределы классной комнаты очень-очень здорово. Мой урок про Ливонскую войну проходил у Покровской башни. Вы же понимаете, сами объекты вокруг дорисовывают историческую канву. Естественно, детский туризм должен обязательно быть. Это яркие впечатления, дружба, познания. Мне нравятся слова ребенка, который после одной поездки сказал: «Мама, теперь я знаю, зачем я учусь, что я хочу изменить в нашей жизни». Поездки по родной стране образовывают и прививают патриотизм. Для меня экскурсионные поездки стали основой выбора профессии. Мне безумно повезло: в 10-м классе в Эрмитаже девушка-экскурсовод настолько нас захватила, что, стоя на красивой лестнице царского дворца, я подумала, что тоже так хочу. Выбор курса экскурсоводов на пятом курсе института был для меня осознанным.Георгий Василевич, директор Пушкинского Заповедника, член жюри:– Представление о собственной родине, о своей стране – это основополагающее знание, без которого невозможно воспитать интерес молодого человека к культурному и природному наследию и невозможно в принципе привить ощущение любви к родной стране. Потому что то, что ты не знаешь, трудно себе воображать и любить.Мое знакомство с Пушкинским Заповедником – это заслуга родителей, которые приобрели путевку в Псков, Новгород и Пушкинские Горы. Мне тогда шел 13-й год, и не могу сказать, что я запомнил очень многое. Но эмоциональные ощущения от того, что это была яркая и светлая поездка, безусловно, остались. И взрослея, уже будучи студентом, я сознательно со своими друзьями выбрал возобновление движения в этом направлении. С тех пор начались довольно частые возвраты в Пушкинский Заповедник – и в пору, когда был студентом, и в пору, когда был преподавателем и сам мог собрать небольшую группу студентов. Понятно, что в разном возрасте появляются разные ощущения, запоминаются разные детали и разные подробности. Но глубоко убежден в том, что нужно путешествовать семьями и стараться, как можно раньше привозить детей в такие места. Эти поездки остаются на всю жизнь и становятся фундаментом для дальнейших путешествий, воспитывают жажду странствий, без которой туризма просто не существует.