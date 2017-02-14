Как и в каком возрасте рассказать ребенку об опасности, как донести информацию и при этом не запугать? Как понять, что ребенок стал жертвой насильника?

60% педофилов – это близкие знакомые семьи, 30% – близкие и дальние родственники и только 10% – совершенно незнакомые люди.

Педофил в белом халате

Где ребенка может подстерегать опасность?

Статистика

Кстати

В последние несколько недель в соцсетях то и дело появляются сообщения псковичей, напуганных неадекватным поведением взрослых по отношению к детям, и даже других ребят подозревают в пособничестве педофилам. То мужчины на черном джипе подманивают ребенка выкинутым котенком, то старшие девочки заманивают маленьких во дворы конфетами и предложениями подружиться.К счастью, за последнее время в Пскове полиция не регистрировала инцидентов с детьми, но эти истории – лишнее напоминание, что ни в коем случае нельзя терять бдительность и лучше еще раз объяснить ребенку правила поведения с незнакомцами.Как грамотно рассказать детям о возможной опасности и что нас должно насторожить в поведении ребенка, объясняет доцент кафедры психологии ПсковГУ, кандидат психологических наук– Так и говорить: «Есть злые люди, которые крадут детей. Дети пропадают, и их потом не находят. Поэтому ты должен быть внимателен и острожен. У злого дяди не обязательно будет «зверское» лицо. Он старается понравиться, быть милым и добрым, чтобы похитить ребенка». Бояться этой информации не надо. Предупрежден – значит вооружен. Мы же на бытовом уровне предостерегаем ребенка от разных опасностей. Мы учим, что нельзя перебегать дорогу перед идущим транспортом, говорим, что нельзя трогать острые предметы или зажигать без родителей газовую плиту.– Можно и в три года это сказать на его уровне. Другой вопрос, что мы не оставляем трехлетних детей без присмотра. Здесь риск меньше. А пятилетний ребенок вполне способен усвоить эту информацию.– На естественном любопытстве. К примеру, он говорит: «Ой, там за углом кто-то котенка выбросил» или «Стоит коробка со щенками, пойдем покажу». Ребенка приучают слушаться взрослых. Для дошкольника любой взрослый – авторитет. Поэтому преступник на этом играет. Может еще использовать эффект неожиданности. Покрутится рядом с детской площадкой, услышит, как зовут ребенка, подойдет и скажет: «Ты Вася? Твоя мама попала в аварию, срочно просила тебя привести в больницу». Поэтому ребенку надо постоянно повторять: «Я никогда не буду просить чужих людей тебя куда-то привести!» Он должен это усвоить. Сейчас и у дошкольников есть телефоны. Научите ребенка говорить: «Сейчас я позвоню маме и узнаю». Важно привести ребенку разные примеры, что ему могут сказать. «Ой, у меня племянник недавно гостил, после него осталось мороженое, пойдем угощу». «Я не знаю улицы, сядь, пожалуйста, в машину, покажи мне дорогу». Ребенок должен уяснить, что с незнакомым человеком всегда нужно держать дистанцию. Что еще могут предлагать? Поучаствовать в конкурсе красоты, сняться в ролике. Бывает, что насильники выбирают профессии, связанные с детьми. Ребенок всегда должен отвечать: «Я посоветуюсь с мамой. Мы придем вместе».– Конечно! Младших школьников нужно встречать из школы, средних – не полениться и встретить у подъезда. Я знаю случай, когда мама в окно видела, как ребенок – девятилетний мальчик – входит в подъезд, она совершенно спокойно начала греть обед, а в лифте его изнасиловали. Ребенок должен уяснить: в лифт с незнакомцами, даже порой с соседями, заходить нельзя! Особенно если человек пьющий и судимый. Учите ребенка, что дистанция между ним и незнакомцем должна быть не меньше двух метров. Если увидит что-то подозрительное, пусть сразу сообщит родителям. Родителям тоже следует передавать информацию в правоохранительные органы. Как правило, педофилы крутятся в одном районе. Не получилось с одним ребенком, будет охотиться за другим.– Ко всему, что находится под трусиками, ни один взрослый прикасаться не должен. Только врач и только в присутствии родителей! В учебнике сексопатологии описывается классический пример, когда мужчина на детской площадке подходил к детям и представлялся врачом. На нем был белый халат, и он уводил ребенка с собой.К правилам нужно постоянно возвращаться и просить ребенка их повторить.Буквально научить ребенка, что он должен кричать, если на него вдруг нападут. Лучше пусть будет «Пожар!». На «Помогите!» люди реагируют не очень охотно. Педофилы часто трусливы и не хотят привлекать к себе внимание. Поэтому, если с ребенком отработать тактику, чтобы в случае опасности он орал как бешеный, это поможет ему спастись. Лучше громко кричать и при этом падать на землю, лежащего человека утащить сложнее.– Любые изменения в поведении ребенка – это сигнал, что что-то произошло. Причина не обязательно в насилии, может, у него конфликт со сверстником или учителем. Но внимательный родитель сигнал не пропустит. Был, к примеру, общительный, стал замкнутый. Без видимых причин изменилось настроение. У ребенка появился новый друг в социальных сетях, который просит его делиться секретами, высылать фотографии, предлагает встретиться и никому об этом не говорить. В играх и рисунках ребенка может появиться сексуальная тематика. Родителей должны насторожить симптомы невротических расстройств: преувеличенные страхи, тики, нарушения сна, речи. Опасный симптом – физические повреждения – синяки, ссадины на внутренней поверхности бедер, в области ануса, во рту. У младших школьников может быть и резкое изменение успеваемости, иногда даже в лучшую сторону. Бывает, жертвы сексуального насилия начинают учиться очень хорошо. Маленький ребенок может даже не понимать, что с ним произошло. Сексуальное насилие – это не только половой контакт. Это любые формы сексуального поведения, которые совершают в отношении человека без его согласия, – заставили смотреть, начали показывать или раздеваться, просто прикасаться интимным образом.– Иногда родители не хотят замечать, что кто-то из близких проявляет нездоровый интерес к ребенку.– Когда речь идет о насильнике-отчиме, у мамы срабатывает механизм психологической защиты, она не хочет признавать этот факт, иначе разрушится семейная жизнь, и она ребенка обвиняет во лжи. Нельзя игнорировать слова ребенка, мы ему наносим двойную травму.• Большинство преступлений в отношении детей совершается в подъездах, на чердаках, в подвалах, в лифтах.• На детской площадке.• В кустах, неосвещенных дворах и коридорах.• В раздевалках спортивных секций, бассейнов и на занятиях в кружках.• В социальных сетях.В России без следа пропадают в среднем по 4 ребенка каждые сутки.Только по официальной статистике, одна из 5 девочек и один из 20 мальчиков являются жертвами сексуального насилия.В 99,9% случаев ребенок по доброй воле следует за педофилом, увлеченный каким-либо заманчивым предложением.Более 83% детей, выбранных случайно на улице, согласились проследовать за «подставным незнакомцем» (эксперимент журналистов телеканала «Россия»).У педофила нет особых признаков или черт. Им может оказаться любой человек.