Питерская бабушка кошмарит гдовский бизнес
Бизнес-омбудсмен посоветовал предпринимателям написать на бабулю жалобу в УВД
Предприниматели обратились за защитой в «Псковскую правду».
- Живу в селе Чернево Гдовского района. На всю деревню у нас один предприниматель, который работает и платит налоги, он делает срубы, - рассказал Юрий Наследов, который пришел к нам в редакцию. – Я ему помогаю. Все было бы хорошо, если бы не одна питерская дачница, которую к нам на лето привозят ее родственники. Женщина пожилая, ей уже за семьдесят. Она постоянно пишет на нас жалобы, якобы ей мешает шум. Это продолжается уже три года. Нас бесконечно проверяют разные надзорные органы: и Роспотребнадзор, и прокуратура. Нарушений они не находят. Дошло до того, что я приехал на сессию в Псков (я учусь заочно), а мне в очередной раз звонят из прокуратуры: приезжайте, будем на вашем участке производить замеры. Самой дачницы сейчас нет, зимой она живет в Петербурге, но свои жалобы на нас пишет и оттуда с завидной регулярностью. Это сильно надоело и мешает работать. Как нам быть?
Вопрос читателя «Псковская правда» адресовала областному уполномоченному по защите прав предпринимателей Аркадию Мурылеву.
- Если надзорные органы получат повторную жалобу, они имеют право ответить жалобщику по результатам предыдущей проверки. Написать: «По вашему обращению уже проводилась проверка. Ее результаты таковы…» Проводить проверку снова вовсе не обязательно. Это на усмотрение самого надзорного органа, - ответил Аркадий Мурылев. – Если по одной и той же жалобе проверяют несколько раз, это уже может расцениваться как чрезмерное внимание. Гдовским предпринимателям я могу посоветовать самим написать в УМВД или прокуратуру жалобу на необоснованные претензии этой старушки.
- Живу в селе Чернево Гдовского района. На всю деревню у нас один предприниматель, который работает и платит налоги, он делает срубы, - рассказал Юрий Наследов, который пришел к нам в редакцию. – Я ему помогаю. Все было бы хорошо, если бы не одна питерская дачница, которую к нам на лето привозят ее родственники. Женщина пожилая, ей уже за семьдесят. Она постоянно пишет на нас жалобы, якобы ей мешает шум. Это продолжается уже три года. Нас бесконечно проверяют разные надзорные органы: и Роспотребнадзор, и прокуратура. Нарушений они не находят. Дошло до того, что я приехал на сессию в Псков (я учусь заочно), а мне в очередной раз звонят из прокуратуры: приезжайте, будем на вашем участке производить замеры. Самой дачницы сейчас нет, зимой она живет в Петербурге, но свои жалобы на нас пишет и оттуда с завидной регулярностью. Это сильно надоело и мешает работать. Как нам быть?
Вопрос читателя «Псковская правда» адресовала областному уполномоченному по защите прав предпринимателей Аркадию Мурылеву.
- Если надзорные органы получат повторную жалобу, они имеют право ответить жалобщику по результатам предыдущей проверки. Написать: «По вашему обращению уже проводилась проверка. Ее результаты таковы…» Проводить проверку снова вовсе не обязательно. Это на усмотрение самого надзорного органа, - ответил Аркадий Мурылев. – Если по одной и той же жалобе проверяют несколько раз, это уже может расцениваться как чрезмерное внимание. Гдовским предпринимателям я могу посоветовать самим написать в УМВД или прокуратуру жалобу на необоснованные претензии этой старушки.
КстатиВ 1884 году в селе Чернево появилась первая в Псковской области фабрика по производству спичек. Ее построил местный предприниматель князь Салтыков. Псковские спички получили название «Сфинкс» и с этикеткой «Черневская спичечная фабрика князя Ивана Федоровича Салтыкова» продавались по всей России. В то время для растопки печей пользовались угольками, а огонь добывали при помощи кресала и трута. Так что спички не только облегчили жизнь местному люду, но и дали работу на фабрике. Предприятие после 1917 года национализировали большевики. Спичечной фабрике присвоили имя пролетарского поэта Демьяна Бедного. Коробки спичек с изображением крейсера «Аврора» знала вся страна. Во время Великой Отечественной войны наиболее ценное фабричное имущество эвакуировали, а остальное взорвали или утопили в реке Плюсса, чтобы не досталось фашистам. После войны фабрику восстанавливать не стали, на ее месте построили деревообрабатывающее производство.
Комментарии: 1
Ранее в разделе
Комментарии
Татьяна
11 Февраля 2017 - 11:54
Бабка, скорее всего, хочет каких-то преференций. И науськивают её те, кто помоложе! Заявление в полицию надо писать обязательно, а то, похоже, эта семейка удержу не знает... Похоже на завуалированное вымогательство, без наказания такое оставлять нельзя! Сумасшедших - лечить, вымогателей- в тюрьму, или жизни не будет...
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
11 Февраля 2017
- Опубликована полицейская сводка Псковской области за 10 февраля10:22
- Талантливых псковичей приглашают на конкурс «Казачья застава»10:15
- В Новосокольниках проверили, как живут неблагополучные семьи10:12
- Псковичам предлагают сообщать о пьяных водителях10:09
- Сегодня в Пушкинских Горах пройдет второй день конференции «Литургия и театр»10.02, 09:50
- Эскиз спектакля «Моцарт и Сальери» покажут в Пскове 11 февраля10.02, 09:49
- Ольга Санаева: Каждая Ольга должна побывать в Пскове09.02, 16:36
- Псковичам покажут новостройки двух жилых комплексов от компании «Скандинавия»09.02, 14:09
- Псковичам рассказали, каким будет седьмой день Пушкинского театрального фестиваля09.02, 11:45
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят, как уберечься от гриппа и ОРВИ09.02, 10:57
- Организаторы сообщили о переносе торжественного открытия соревнований по биатлону в Островском районе09.02, 10:20
- Россельхозбанк и АККОР обсудили с регионами механизм льготного кредитования аграриев09.02, 09:59
- Как и куда будут путешествовать дети, выяснит «Псковская правда»08.02, 17:23
- Вечером псковичей ждут на лекции Майи Кучерской08.02, 14:37
- Псковский Сбербанк оказал помощь будущим новосёлам08.02, 12:03
- Максим Блинов получил гран-При фестиваля «Монокль»08.02, 09:59
- Всего 20 билетов осталось на «Пещное действо»07.02, 15:33
- Правительство РФ выделило 510 млн рублей на строительство путепровода в Великих Луках07.02, 11:11
- Театры из Петербурга и Новосибирска сегодня покажут два спектакля в Пскове07.02, 10:35
- Пять автомобилей Скорой помощи получили районные больницы Псковской области07.02, 10:33
Лидеры обсуждений
- Оплата за проезд в автобусах станет электронной (ВИДЕО)
- Нормативы на общедомовые нужды сделают платежи прозрачными
- В пресс-центре «Псковской правды» расскажут всё о новой школе
- Армен Мнацаканян: Социальные выплаты задерживает почта
- Где построят новый полигон ТБО
- Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю
- Жители поселка Дачное: Мы сделали детскую площадку, а ее разобрали и увезли
- Олег Брячак пропал
- 10 вопросов об электронной системе оплаты проезда в Пскове (ВИДЕО)
- Псковичам расскажут о зарплате и условиях службы по контракту в 2017 году
Фото
В Пскове родители сдавали ЕГЭОстановка автобуса возле школы в БорисовичахЛица псковичей для проекта «Я – Россия»Появились кадры строительства Северного обхода ПсковаВесь фото архив
Видео
Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаВесь видео архив