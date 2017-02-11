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Питерская бабушка кошмарит гдовский бизнес

11 Февраля 2017 - 09:41
Главная → Заметки → Общество
Бизнес-омбудсмен посоветовал предпринимателям написать на бабулю жалобу в УВД
Предприниматели обратились за защитой в «Псковскую правду».

- Живу в селе Чернево Гдовского района. На всю деревню у нас один предприниматель, который работает и платит налоги, он делает срубы, - рассказал Юрий Наследов, который пришел к нам в редакцию. – Я ему помогаю. Все было бы хорошо, если бы не одна питерская дачница, которую к нам на лето привозят ее родственники. Женщина пожилая, ей уже за семьдесят. Она постоянно пишет на нас жалобы, якобы ей мешает шум. Это продолжается уже три года. Нас бесконечно проверяют разные надзорные органы: и Роспотребнадзор, и прокуратура. Нарушений они не находят. Дошло до того, что я приехал на сессию в Псков (я учусь заочно), а мне в очередной раз звонят из прокуратуры: приезжайте, будем на вашем участке производить замеры. Самой дачницы сейчас нет, зимой она живет в Петербурге, но свои жалобы на нас пишет и оттуда с завидной регулярностью. Это сильно надоело и мешает работать. Как нам быть?
 
Вопрос читателя «Псковская правда» адресовала областному уполномоченному по защите прав предпринимателей Аркадию Мурылеву.

-  Если надзорные органы получат повторную жалобу, они имеют право ответить жалобщику по результатам предыдущей проверки. Написать: «По вашему обращению уже проводилась проверка. Ее результаты таковы…» Проводить проверку снова вовсе не обязательно. Это на усмотрение самого надзорного органа, - ответил Аркадий Мурылев. – Если по одной и той же жалобе проверяют несколько раз, это уже может расцениваться как чрезмерное внимание. Гдовским предпринимателям я могу посоветовать самим написать в УМВД или прокуратуру жалобу на необоснованные претензии этой старушки.
 

Кстати

В 1884 году в селе Чернево появилась первая в Псковской области фабрика по производству спичек. Ее построил местный предприниматель князь Салтыков. Псковские спички получили название «Сфинкс» и  с этикеткой «Черневская спичечная фабрика князя Ивана Федоровича Салтыкова» продавались по всей России. В то время для растопки печей пользовались угольками, а огонь добывали при помощи кресала и трута. Так что спички не только облегчили жизнь местному люду, но и дали работу на фабрике. Предприятие после 1917 года национализировали большевики.  Спичечной фабрике присвоили  имя пролетарского поэта Демьяна Бедного. Коробки спичек с изображением крейсера «Аврора» знала вся страна. Во время Великой Отечественной войны наиболее ценное фабричное имущество эвакуировали, а остальное взорвали или утопили в реке Плюсса, чтобы не досталось фашистам. После войны фабрику восстанавливать не стали, на ее месте построили деревообрабатывающее производство.
 

Комментарии: 1
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Комментарии

Татьяна
11 Февраля 2017 - 11:54
Бабка, скорее всего, хочет каких-то преференций. И науськивают её те, кто помоложе! Заявление в полицию надо писать обязательно, а то, похоже, эта семейка удержу не знает... Похоже на завуалированное вымогательство, без наказания такое оставлять нельзя! Сумасшедших - лечить, вымогателей- в тюрьму, или жизни не будет...
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