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Владимир Мартынюк: больше него фотографий в послевоенной газете не опубликовал никто
Осенью полюбившееся не одному поколению псковичей издание отметит столетие со дня выхода первого номера газеты.
Все эти годы корреспонденты, фотокорреспонден
В канун юбилея мы хотим вспомнить всех поименно. Рассказать, какими были «газетчики» на работе и дома, за что их уважали, а кое-кто даже и побаивался их острого пера. Нашими помощниками в этом нелегком деле стали руководитель музея истории школы № 8 Марина Владимировна Остапенко и ученики «Многопрофильног
Владимир Яковлевич Мартынюк.
Самый плодотворный
В сборе информации о фотокорреспонден
- При анализе работы фотокорреспонден
Владимир родился в Пскове в 1922 году. С 1930 по 1938 годы Мартынюк учился в 4-й железнодорожной школе. Потом осваивал профессию электромонтера в Псковском паровозном депо. С 1939 по 1941 годы работал киномехаником в железнодорожном клубе.
Испытание войной
Война ворвалась в жизнь Владимира Яковлевича гораздо раньше, чем это произошло с его сверстниками. Юноша принимал участие в финской компании в составе отдельного лыжного батальона, сформированного в города Луга Ленинградской области.
С 1941 по 1943 годы находился в действующей Красной Армии (около года - начальником радиостанции). В боях под Витебском был тяжело ранен. Выхаживали 21-летнего бойца уже в глубоком тылу - в Сибири. Однако в строй вернуться он уже не смог…
Владимир Яковлевич Мартынюк был награжден медалями «За отвагу» (1943 г.), «За победу над Германией» и «За доблестный труд» (обе – 1946 г.).
Инвалидом 3 группы приехал он в Ивановскую область, где устроился на работу заведующим хозяйством фабрики и по совместительству киномехаником.
Возвращение домой
После освобождения Пскова в 1944 году Владимир Яковлевич вернулся домой. Работал старшим техническим инспектором Псковской областной конторы «Главкинопрокат»
Впервые Владимир Яковлевич переступил порог редакции «Псковской правды» в 1947 году. Сначала его приняли на работу внештатным корреспондентом, а в марте следующего года уже зачислили в штат с окладом 690 рублей в месяц.
В служебной характеристике значится, что Мартынюк очень ответственно относился к своей работе. Руководство считало его добросовестным, инициативным и исполнительным работником.
В 1948 году свет увидел тысячный послевоенный номер газеты «Псковская правда». Несмотря на небольшой к тому времени стаж работы в редакции, благодарность была объявлена и фотокорреспонден
Позднее его неоднократно премировали за оперативность и высокое качество фотографий. Например, в 1956 году Мартынюк получил премию в размере 400 рублей за «умелое обслуживание областной сельскохозяйстве
- После того, как Михаил Сербин начал заниматься статистикой, выяснилось, что Мартынюк – безусловный лидер по количеству опубликованных на страницах послевоенной газеты снимков, - делится выводом Марина Владимировна. – Причем, тематика его фотографий самая разнообразная: партийная жизнь, сельское хозяйство, промышленность, восстановление Пскова, образование, культура, городской пейзаж, здравоохранение, спорт. Но большинство снимков в газете все-таки составили портреты людей того времени: передовиков производства, депутатов, рабочих.
В «Псковской правде» он проработал вплоть до 1962 года.
По знакомству?
Интересно, что фотокорреспонден
- В их числе - Мазелёв, Капустянский, Васютинсикй, Капустин и Тарасевич, - перечисляет наша собеседница. – Многие работали в ТАСС, выполняли ответственные партийные задания. Каким образом их снимки могли появиться на страницах «Псковской правды»? Выскажу предположение, что всех пригласил редактор газеты Сергей Васильевич Перминов, поскольку они были коллегами - ленинградцами. Возможно, уезжая в разрушенный Псков с партийным заданием в короткие сроки наладить выпуск областной газеты, он «подстраховался» и попросил о помощи знакомых.
Одной из таких ярких личностей, некоторое время публиковавших свои снимки в «Псковской правде», был Рафаил Абрамович Мазелев (1911 – 1975 г.г.). Профессионал высочайшего класса, он с 1931 года работал в Ленинградском отделении ТАСС. В 30-е годы Рафаил Абрамович с честью выполнил ряд ответственных правительственны
В годы войны Мазелев работал военным корреспондентом фотохроники Ленинградского отделения ТАСС на Ленинградском и ряде других фронтов. Сделал много снимков «Дороги Жизни», которые позднее вошли в издания, посвященные героическим дням блокады и защиты Ленинграда. Самый известный снимок Дмитрия Шостаковича в дни блокады тоже принадлежит Мазелеву. Одновременно он снимал жизнь военных на кораблях и в фортах, на военных базах, за что его неоднократно отмечало руководство ТАСС.
Его снимки о боевых делах КБФ и лучших людях КБФ печатались как в советской, так и зарубежной прессе.
Рафаил Абрамович Мазелев был награжден медалью «За оборону Ленинграда» (1943 г.) и орденом «Красной звезды» (1944 г.).
Война закончилась для Рафаила Абрамовича в Берлине. После войны он работал в издательствах, много фотографировал для книг и альбомов.
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