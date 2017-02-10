Наступивший год в жизни «Псковской правды» будет особенным

Осенью полюбившееся не одному поколению псковичей издание отметит столетие со дня выхода первого номера газеты.

Все эти годы корреспонденты, фотокорреспонден ты, ответственные секретари, главные редакторы и представители других газетных специальностей, не считаясь с личным временем, делали все, чтобы читатели были в курсе событий, происходивших на псковской земле.

В канун юбилея мы хотим вспомнить всех поименно. Рассказать, какими были «газетчики» на работе и дома, за что их уважали, а кое-кто даже и побаивался их острого пера. Нашими помощниками в этом нелегком деле стали руководитель музея истории школы № 8 Марина Владимировна Остапенко и ученики «Многопрофильног о правового лицея № 8».



Владимир Яковлевич Мартынюк.



Самый плодотворный

В сборе информации о фотокорреспонден тах газеты Марине Остапенко помогает ученик девятого класса Михаил Сербин. Поскольку материалов о представителях этой газетной специальности у наших помощников набралось достаточно много, то лицеист попытался систематизироват ь всю полученную информацию.

- При анализе работы фотокорреспонден тов газеты мы пришли к выводу, что самым «плодовитым» автором в послевоенные годы был Владимир Яковлевич Мартынюк, - констатирует Марина Владимировна. – Он работал в редакции «Псковской правды» с 1948 по 1962 годы. Вдвойне приятно было узнать, что он наш земляк, коренной пскович, ведь очень многие сотрудники (особенно - редакторы) приезжали на работу в Псков по заданию партии и были иногородними…

Владимир родился в Пскове в 1922 году. С 1930 по 1938 годы Мартынюк учился в 4-й железнодорожной школе. Потом осваивал профессию электромонтера в Псковском паровозном депо. С 1939 по 1941 годы работал киномехаником в железнодорожном клубе.







Испытание войной

Война ворвалась в жизнь Владимира Яковлевича гораздо раньше, чем это произошло с его сверстниками. Юноша принимал участие в финской компании в составе отдельного лыжного батальона, сформированного в города Луга Ленинградской области.

С 1941 по 1943 годы находился в действующей Красной Армии (около года - начальником радиостанции). В боях под Витебском был тяжело ранен. Выхаживали 21-летнего бойца уже в глубоком тылу - в Сибири. Однако в строй вернуться он уже не смог…



Владимир Яковлевич Мартынюк был награжден медалями «За отвагу» (1943 г.), «За победу над Германией» и «За доблестный труд» (обе – 1946 г.).

Инвалидом 3 группы приехал он в Ивановскую область, где устроился на работу заведующим хозяйством фабрики и по совместительству киномехаником.







Возвращение домой

После освобождения Пскова в 1944 году Владимир Яковлевич вернулся домой. Работал старшим техническим инспектором Псковской областной конторы «Главкинопрокат» .

Впервые Владимир Яковлевич переступил порог редакции «Псковской правды» в 1947 году. Сначала его приняли на работу внештатным корреспондентом, а в марте следующего года уже зачислили в штат с окладом 690 рублей в месяц.

В служебной характеристике значится, что Мартынюк очень ответственно относился к своей работе. Руководство считало его добросовестным, инициативным и исполнительным работником.

В 1948 году свет увидел тысячный послевоенный номер газеты «Псковская правда». Несмотря на небольшой к тому времени стаж работы в редакции, благодарность была объявлена и фотокорреспонден ту Владимиру Яковлевичу Мартынюку.



Позднее его неоднократно премировали за оперативность и высокое качество фотографий. Например, в 1956 году Мартынюк получил премию в размере 400 рублей за «умелое обслуживание областной сельскохозяйстве нной выставки, за иллюстрации сельхозполос и оперативность в работе». Иногда его поощряли за отдельные снимки, иногда по итогам работы за определенный период.

- После того, как Михаил Сербин начал заниматься статистикой, выяснилось, что Мартынюк – безусловный лидер по количеству опубликованных на страницах послевоенной газеты снимков, - делится выводом Марина Владимировна. – Причем, тематика его фотографий самая разнообразная: партийная жизнь, сельское хозяйство, промышленность, восстановление Пскова, образование, культура, городской пейзаж, здравоохранение, спорт. Но большинство снимков в газете все-таки составили портреты людей того времени: передовиков производства, депутатов, рабочих.

В «Псковской правде» он проработал вплоть до 1962 года.







По знакомству?

Интересно, что фотокорреспонден тами в «Псковской правде» в первые послевоенные годы работали в подавляющем большинстве… ленинградцы.

- В их числе - Мазелёв, Капустянский, Васютинсикй, Капустин и Тарасевич, - перечисляет наша собеседница. – Многие работали в ТАСС, выполняли ответственные партийные задания. Каким образом их снимки могли появиться на страницах «Псковской правды»? Выскажу предположение, что всех пригласил редактор газеты Сергей Васильевич Перминов, поскольку они были коллегами - ленинградцами. Возможно, уезжая в разрушенный Псков с партийным заданием в короткие сроки наладить выпуск областной газеты, он «подстраховался» и попросил о помощи знакомых.



Одной из таких ярких личностей, некоторое время публиковавших свои снимки в «Псковской правде», был Рафаил Абрамович Мазелев (1911 – 1975 г.г.). Профессионал высочайшего класса, он с 1931 года работал в Ленинградском отделении ТАСС. В 30-е годы Рафаил Абрамович с честью выполнил ряд ответственных правительственны х заданий: снимал экспедицию по спасению ледокола «Малыгин» в Арктике, операцию по подъему ледокола «Садко» (получил личную благодарность Сталина, Молотова, Ворошилова).

В годы войны Мазелев работал военным корреспондентом фотохроники Ленинградского отделения ТАСС на Ленинградском и ряде других фронтов. Сделал много снимков «Дороги Жизни», которые позднее вошли в издания, посвященные героическим дням блокады и защиты Ленинграда. Самый известный снимок Дмитрия Шостаковича в дни блокады тоже принадлежит Мазелеву. Одновременно он снимал жизнь военных на кораблях и в фортах, на военных базах, за что его неоднократно отмечало руководство ТАСС.



Его снимки о боевых делах КБФ и лучших людях КБФ печатались как в советской, так и зарубежной прессе.



Рафаил Абрамович Мазелев был награжден медалью «За оборону Ленинграда» (1943 г.) и орденом «Красной звезды» (1944 г.).

Война закончилась для Рафаила Абрамовича в Берлине. После войны он работал в издательствах, много фотографировал для книг и альбомов.

