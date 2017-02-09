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Вера Емельянова о школьном туризме: Очень важно путешествовать по своей стране

09 Февраля 2017 - 12:30
Главная → Заметки → Общество
​Первый вице-губернатор Псковской области поделилась своими воспоминаниями о школьных поездках
По программе «Моя Россия» в минувшем году Псковская область приняла 605 школьников из 19 регионов страны. Все они получили возможность стать участниками конкурса «Все в Псков». В состав жюри вошли первый вице-губернатор Вера Емельянова, федеральный координатор программы «Моя Россия» Ольга Санаева, режиссер и продюсер Дмитрий Месхиев, путешественник Владислав Кетов, директор турбюро «Континент» Светлана Баранова, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич.

– Развивать детский туризм необходимо. Путешествия важны для эмоционального, психологического, интеллектуального и патриотического воспитания ребенка. Получаемые впечатления закладывают основу для мироощущения на всю жизнь, – говорит Вера Васильевна. – Очень важно путешествовать по своей стране. Подрастающее поколение должно знать, ценить и уважать свою Родину. Это поможет школьникам в дальнейшем найти свое собственное место в жизни. В свое время мне, как и всем моим сверстникам, очень повезло. Себежская средняя школа, в которой я училась, организовывала для школьников экскурсионные поездки, прежде всего по Псковской области. Первые свои впечатления мы получали, посещая Псков, Великие Луки, Пушкинские Горы, Печоры, Изборск. Кроме того, особое внимание уделялось посещению патриотических памятных мест, находящихся в близлежащих регионах. Например, поездка в Хатынь была для меня одной из самых запоминающихся.  Путешествуя по своему району, области, мы получали серьезное представление о том, где мы живем и чем мы можем гордиться. Эти экскурсионные поездки дали нам уверенность, что мы живем в необыкновенно богатом регионе и его удивительная история просто неповторима. Нам просто повезло родиться в Псковской области, потому что уникальности ее нет предела.

Посмотреть работы участников можно на сайте в разделе «Конкурсы».

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