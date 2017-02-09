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Слизни атаковали великолукскую семью с детьми (ФОТО)

09 Февраля 2017 - 09:31
Главная → Заметки → Общество
По ночам они ползают по квартире и оставляют следы на мебели
В великолукском доме на ул. Карла Либкнехта происходят страшные вещи: вф квартирах вечная сырость, пол гниет и обваливается, зимой к жителям забегают полевые мыши, весной прыгают земляные блохи, а теперь частыми гостями стали и слизни. Люди живут как в фильме ужасов - спасаются мышеловками и солью.

Квартиру в этом доме Ольге дали, как сироте, более 10 лет назад. Сейчас она живет здесь с мужем и двумя детьми, младшему - всего два года.

- Я когда ходила беременная вторым ребенком, обращалась по поводу непригодности жилого помещения в прокуратуру, к уполномоченному по правам ребенка, - рассказывает женщина. – Писала, что в квартире сырость, все гниет и разваливается, что нет фундамента, а пол находится на уровне асфальта. Упоминала о том, что зимой к нам забегают мыши полевые, а весной и осенью - блохи. 

Приходили проверяющие, были специалисты из Роспотребнадзора, но ситуация не изменилась. Мыши продолжали бегать, блохи скакать, а пол в прихожей совсем провалился, и его пришлось менять своими силами.
 

Чтобы доказать, что слизни в квартире – не выдумка, Ольга в выходные собирала их в трехлитровую банку, а потом предъявила сотрудникам управляющей компании. Те в ответ оставили ей флакон с дихлофосом и посоветовали ставить ловушки из пива.

- Как только пол поменяли, так и начались проблемы со слизнями, - рассказывает Ольга. - Поначалу вылезали один раз в 2-3 недели, а сейчас ползет все больше. Жутко. Я на днях пять штук по 8-10 см выкинула. Жирные такие, противные. Соседи предположили, что они под полом по трубам ползают. А я обратила внимание на то, что крышка, которая отделяет квартиру от подпола, где мы хранили заготовки, вся в следах от слизней. С тех пор мы там ничего не храним.



С незваными гостями все эти годы Ольга боролась собственными силами – обрабатывала квартиру специальными растворами, ставила мышеловки. 

- Тут с дочкой сидели в комнате, и прямо посередине дня по стенке побежала мышь. Ну что, посмеялись. Ставили в прошлом году мышеловки, сейчас не поставить - ребенку 2 года и он лезет везде. Как вытравливать слизней? Советуют солью. Они от нее тают, и остается только лужа. Картина не из приятных.  



К слову сказать, Ольга давно пытается доказать, что ее квартира непригодна для жилья. По этому поводу н еоднократно обращалась в разные инстанции. 

- Когда приходила комиссия, на улице было +20, а у нас еще топили, кажется, это был май. Конечно, доказать, что у нас постоянно сыро, было трудно. Решение комиссии я пробовала оспорить, но без результатов. Да и как? В прокуратуре судят по присланным выводам и заключениям, сами же они на место не выходят. Я даже в Псков ездила к заместителю губернатора. Но потом все это бросила, так как была уже беременна.



Специалисты Роспотребнадзора в Великих Луках отметили, что никаких обращений от жильцов ни в этом, ни в прошлом году не поступало, но при этом вспомнили, что около 5-6 лет назад в этот дом выходили с проверкой.

-  Какая-то причина, откуда эти слизни выползают, была, - подтвердили нам сотрудники ведомства. - Я сама помню, тогда впервые увидела это чудо. Но какое было тогда заключение, не помню. А что касается крыс и мышей, то по этому поводу жильцы должны подать заявку в свою управляющую компанию, и ее сотрудники должны сделать обработку.  



В Роспотребнадзоре посоветовали в этой ситуации, прежде всего, обратиться с письменным заявлением, составленным в двух экземплярах, в управляющую компанию.

- Сотрудники УК должны выйти на место и посмотреть, что происходит. Думаю, что лезут слизни из технического подполья, которое есть в доме. При необходимости управляющая компания должна заказать санобработку. А если уж там им не помогут, тогда пускай пишут заявление к нам, мы будет работать с УК, которая, получается, не выполняет свои функции. 
 

Официально

Директор «УО Южный микрорайон» Светлана Красильникова:

- Обращений от жильцов дома не было, но после вашего звонка мы вышли на место и сами все посмотрели. Дом двухэтажный, семья, которая жалуется на появление слизней, живет на первом этаже. В квартире действительно сыро и тепло, что, возможно, и служит причиной появления этой живности. Все осмотрев, мы приняли следующее решение. Во-первых, отремонтировать кран на кухне, который подтекает. Во-вторых, проверить состояние  инженерных сетей, которые расположены в подпольных каналах, на предмет разного рода утечек. А дальше будем смотреть по ситуации. Возможно, летом нужно будет получше сделать систему отвода воды. 
 

Кстати

Со своей проблемой Ольга обратилась на сайт губернатора 1 февраля, пока ответа нет. Глава администрации Великих Лук Виктор Каменский попросил дополнительно указать адрес дома. А меж тем обращение помечено как «проблема решена».
 

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