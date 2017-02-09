По ночам они ползают по квартире и оставляют следы на мебели



Чтобы доказать, что слизни в квартире – не выдумка, Ольга в выходные собирала их в трехлитровую банку, а потом предъявила сотрудникам управляющей компании. Те в ответ оставили ей флакон с дихлофосом и посоветовали ставить ловушки из пива.

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Кстати

В великолукском доме на ул. Карла Либкнехта происходят страшные вещи: вф квартирах вечная сырость, пол гниет и обваливается, зимой к жителям забегают полевые мыши, весной прыгают земляные блохи, а теперь частыми гостями стали и слизни. Люди живут как в фильме ужасов - спасаются мышеловками и солью.Квартиру в этом доме Ольге дали, как сироте, более 10 лет назад. Сейчас она живет здесь с мужем и двумя детьми, младшему - всего два года.- Я когда ходила беременная вторым ребенком, обращалась по поводу непригодности жилого помещения в прокуратуру, к уполномоченному по правам ребенка, - рассказывает женщина. – Писала, что в квартире сырость, все гниет и разваливается, что нет фундамента, а пол находится на уровне асфальта. Упоминала о том, что зимой к нам забегают мыши полевые, а весной и осенью - блохи.Приходили проверяющие, были специалисты из Роспотребнадзора, но ситуация не изменилась. Мыши продолжали бегать, блохи скакать, а пол в прихожей совсем провалился, и его пришлось менять своими силами.- Как только пол поменяли, так и начались проблемы со слизнями, - рассказывает Ольга. - Поначалу вылезали один раз в 2-3 недели, а сейчас ползет все больше. Жутко. Я на днях пять штук по 8-10 см выкинула. Жирные такие, противные. Соседи предположили, что они под полом по трубам ползают. А я обратила внимание на то, что крышка, которая отделяет квартиру от подпола, где мы хранили заготовки, вся в следах от слизней. С тех пор мы там ничего не храним.С незваными гостями все эти годы Ольга боролась собственными силами – обрабатывала квартиру специальными растворами, ставила мышеловки.- Тут с дочкой сидели в комнате, и прямо посередине дня по стенке побежала мышь. Ну что, посмеялись. Ставили в прошлом году мышеловки, сейчас не поставить - ребенку 2 года и он лезет везде. Как вытравливать слизней? Советуют солью. Они от нее тают, и остается только лужа. Картина не из приятных.К слову сказать, Ольга давно пытается доказать, что ее квартира непригодна для жилья. По этому поводу н еоднократно обращалась в разные инстанции.- Когда приходила комиссия, на улице было +20, а у нас еще топили, кажется, это был май. Конечно, доказать, что у нас постоянно сыро, было трудно. Решение комиссии я пробовала оспорить, но без результатов. Да и как? В прокуратуре судят по присланным выводам и заключениям, сами же они на место не выходят. Я даже в Псков ездила к заместителю губернатора. Но потом все это бросила, так как была уже беременна.Специалисты Роспотребнадзора в Великих Луках отметили, что никаких обращений от жильцов ни в этом, ни в прошлом году не поступало, но при этом вспомнили, что около 5-6 лет назад в этот дом выходили с проверкой.- Какая-то причина, откуда эти слизни выползают, была, - подтвердили нам сотрудники ведомства. - Я сама помню, тогда впервые увидела это чудо. Но какое было тогда заключение, не помню. А что касается крыс и мышей, то по этому поводу жильцы должны подать заявку в свою управляющую компанию, и ее сотрудники должны сделать обработку.В Роспотребнадзоре посоветовали в этой ситуации, прежде всего, обратиться с письменным заявлением, составленным в двух экземплярах, в управляющую компанию.- Сотрудники УК должны выйти на место и посмотреть, что происходит. Думаю, что лезут слизни из технического подполья, которое есть в доме. При необходимости управляющая компания должна заказать санобработку. А если уж там им не помогут, тогда пускай пишут заявление к нам, мы будет работать с УК, которая, получается, не выполняет свои функции.Директор «УО Южный микрорайон»- Обращений от жильцов дома не было, но после вашего звонка мы вышли на место и сами все посмотрели. Дом двухэтажный, семья, которая жалуется на появление слизней, живет на первом этаже. В квартире действительно сыро и тепло, что, возможно, и служит причиной появления этой живности. Все осмотрев, мы приняли следующее решение. Во-первых, отремонтировать кран на кухне, который подтекает. Во-вторых, проверить состояние инженерных сетей, которые расположены в подпольных каналах, на предмет разного рода утечек. А дальше будем смотреть по ситуации. Возможно, летом нужно будет получше сделать систему отвода воды.Со своей проблемой Ольга обратилась на1 февраля, пока ответа нет. Глава администрации Великих Лук Виктор Каменский попросил дополнительно указать адрес дома. А меж тем обращение помечено как «проблема решена».