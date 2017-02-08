8 Февраля 2017
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Манфред Шюркамп: Вот бы на Ганзу приехал Путин!
Почетный ганзеец проверил, как идет подготовка к большому празднику, и похвалил Псков, сравнив город с хорошей хозяйкой
На минувшей неделе Псков посетил член президиума Международного Ганзейского союза Нового времени г-н Манфред Шюркамп. «Почетного ганзейца» (именно такое звание присвоено было Манфреду Шюркампу в прошлом году в ходе 36-х Ганзейских дней в норвежском Бергене) хорошо знают в Пскове. Во время процедуры выбора города для проведения очередных Ганзейских дней именно он отстаивал позицию проведения очередной Ганзы в Пскове и уже давно сотрудничает с городскими властями в вопросах организации этого значимого мероприятия у нас.
Манфред Шюркамп встретился с и.п. губернатора области Верой Емельяновой, а затем рассказал псковским журналистам о своих ожиданиях от Международных Ганзейских дней в Пскове.
Он отметил, что с каждым посещением видит, как меняется Псков. И даже не смог назвать какие-то недостатки в подготовке города к событию 2019 года:
– Инфраструктура, транспортное сообщение, точки питания – все это устраивает меня как члена Международного Ганзейского союза. Я вижу и заметные изменения вблизи исторических памятников: новые реконструированные набережные, много зеленых зон, парков, детские площадки. Это позитивное развитие.
Почетный ганзеец обратил внимание и на ремонтные работы, которые ведутся в городе. По его словам, Псков «как хорошая домохозяйка заботится о чистоте в доме» и готовится к встрече гостей. А значит, посетители из 16 стран получат хорошие впечатления, разнесут эту информацию по миру и обернется это для Пскова новыми экономическими связями.
– Это мероприятие для большого количества людей. Я восхищаюсь реконструированными набережными, но слабо представляю, что на таких узких пространствах могут расположиться все люди, которые приедут на церемонию. Спортивные арены более приспособлены для этого. Тем более на сцене на церемонии открытия будут выступать первые лица, высокие гости. Нужно, чтобы этих людей хорошо было видно.
– В Германии на Международных Ганзейских днях очень часто на церемонии открытия выступает президент Германии, в Норвегии, Нидерландах – представители королевской семьи. Было бы здорово, если бы Владимир Путин приехал на открытие Ганзейских дней в Пскове, – отметил Манфред Шюркамп.
– Мы делали это для того, чтобы познакомить жителей с культурой страны, в которой будут проходить Ганзейские дни. Тогда нас было два автобуса – 90-95 человек. Места были раскуплены за два дня.
И когда я провел день в Пскове, решил и сюда организовать поездку жителей Герфорда. Я ничего не могу обещать, но такое желание у меня есть.
По словам начальника отдела зарубежных связей и Ганзейского движения муниципальной Думы Татьяны Пустошкиной, этот вопрос прорабатывается – проводятся рабочие встречи в ПсковГУ.
– Предварительно можно сказать, что студентам предложат дополнительный спецкурс «Ганзейский курс волонтера». В него будет входить обучение иностранным языкам, краеведение и психологические тренинги на коммуникацию. Кроме того, будет предложена медицинская программа оказания первой помощи. Планируется, что спецкурс начнет работать с сентября 2017 года, – рассказала она.
Также для граждан Пскова разрабатывается обучающая программа на базе Института непрерывного образования ПсковГУ.
– Возможные варианты того, как это может быть осуществлено. Все они прорабатываются на уровне муниципалитета, передаются на региональный уровень, и, соответственно, областной организационный комитет выносит эти вопросы на рассмотрение федерального организационного комитета под председательством Ольги Голодец, – пояснила Татьяна Пустошкина.
По ее словам, скорее всего, организаторам придется «заранее оговаривать досконально виды и количество товара, который будет ввозиться, чтобы таможенники были осведомлены заранее, что какой город везет и в каком количестве».
Манфред Шюркамп встретился с и.п. губернатора области Верой Емельяновой, а затем рассказал псковским журналистам о своих ожиданиях от Международных Ганзейских дней в Пскове.
Город – как хорошая хозяйка– Я очень рад, что интернациональное сообщество имеет возможность во второй раз проводить Ганзейские дни в России. В первый раз они были проведены в Новгороде в 2009 году, и спустя 10 лет 187 ганзейских городов ждут с нетерпением Ганзейских дней в Пскове. Ожидание от Ганзейских дней в России очень велико, – сообщил Манфред Шюркамп.
Он отметил, что с каждым посещением видит, как меняется Псков. И даже не смог назвать какие-то недостатки в подготовке города к событию 2019 года:
– Инфраструктура, транспортное сообщение, точки питания – все это устраивает меня как члена Международного Ганзейского союза. Я вижу и заметные изменения вблизи исторических памятников: новые реконструированные набережные, много зеленых зон, парков, детские площадки. Это позитивное развитие.
Почетный ганзеец обратил внимание и на ремонтные работы, которые ведутся в городе. По его словам, Псков «как хорошая домохозяйка заботится о чистоте в доме» и готовится к встрече гостей. А значит, посетители из 16 стран получат хорошие впечатления, разнесут эту информацию по миру и обернется это для Пскова новыми экономическими связями.
Было бы здорово, если б приехал Путин…По мнению г-на Шюркампа, городские власти приняли правильное решение – проводить церемонию открытия Ганзейских дней на стадионе «Машиностроитель»:
– Это мероприятие для большого количества людей. Я восхищаюсь реконструированными набережными, но слабо представляю, что на таких узких пространствах могут расположиться все люди, которые приедут на церемонию. Спортивные арены более приспособлены для этого. Тем более на сцене на церемонии открытия будут выступать первые лица, высокие гости. Нужно, чтобы этих людей хорошо было видно.
– В Германии на Международных Ганзейских днях очень часто на церемонии открытия выступает президент Германии, в Норвегии, Нидерландах – представители королевской семьи. Было бы здорово, если бы Владимир Путин приехал на открытие Ганзейских дней в Пскове, – отметил Манфред Шюркамп.
На Ганзу-2019 – автобусамиВ свое время Манфред Шюркамп, будучи вице-мером немецкого Герфорда, организовывал поездки жителей муниципалитета на Ганзейские дни в Новгороде.
– Мы делали это для того, чтобы познакомить жителей с культурой страны, в которой будут проходить Ганзейские дни. Тогда нас было два автобуса – 90-95 человек. Места были раскуплены за два дня.
И когда я провел день в Пскове, решил и сюда организовать поездку жителей Герфорда. Я ничего не могу обещать, но такое желание у меня есть.
Экономика рукопожатий– Три-четыре года назад Псков по приглашению экономической Ганзы посетили представители двух больших предприятий Герфорда, и одно из них нашло себе партнера. Заключили соглашение, как это было принято в Средневековье, пожатием руки. И то, что было устно проговорено, нашло отражение в договоре о кооперации.
В рамках встречи с и.п. губернатора Верой Емельяновой г-н Шюркамп получил приглашение принять участие в Форуме приграничных регионов. Отдельной секцией на форуме станет Ганзейская тема.
Псков готовит волонтеровК проведению Ганзейских дней в Пскове будут привлекаться и жители города. Речь идет о волонтерах.
По словам начальника отдела зарубежных связей и Ганзейского движения муниципальной Думы Татьяны Пустошкиной, этот вопрос прорабатывается – проводятся рабочие встречи в ПсковГУ.
– Предварительно можно сказать, что студентам предложат дополнительный спецкурс «Ганзейский курс волонтера». В него будет входить обучение иностранным языкам, краеведение и психологические тренинги на коммуникацию. Кроме того, будет предложена медицинская программа оказания первой помощи. Планируется, что спецкурс начнет работать с сентября 2017 года, – рассказала она.
Также для граждан Пскова разрабатывается обучающая программа на базе Института непрерывного образования ПсковГУ.
Что ганзейцам разрешат ввозитьВопрос провоза в Россию своих товаров участниками Международных Ганзейских дней требует федерального решения.
– Возможные варианты того, как это может быть осуществлено. Все они прорабатываются на уровне муниципалитета, передаются на региональный уровень, и, соответственно, областной организационный комитет выносит эти вопросы на рассмотрение федерального организационного комитета под председательством Ольги Голодец, – пояснила Татьяна Пустошкина.
По ее словам, скорее всего, организаторам придется «заранее оговаривать досконально виды и количество товара, который будет ввозиться, чтобы таможенники были осведомлены заранее, что какой город везет и в каком количестве».
Комментарии: 1
Комментарии
гарик
07 Февраля 2017 - 21:29
Ждём раньше может дороги начнут нормально делать и траву раскатывать.
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