10 вопросов об электронной системе оплаты проезда в Пскове (ВИДЕО)
Как будем платить за проезд
Информация о введении электронной системы оплаты проезда в городском транспорте Пскова, опубликованная на прошлой неделе, вызвала множество вопросов у наших читателей. «Псковская правда» обобщила их и адресовала руководству «Псковпассажиравтотранса».
– Когда электронные билеты появятся в продаже?
– Первые электронные билеты поступят в продажу в феврале.
– Сколько будет стоить электронная карта и где ее купить?
– Стоимость самой пластиковой карточки составит 70-80 рублей. В эту сумму планируется включить стоимость одной-двух поездок (то есть сама многоразовая карточка обойдется пассажирам в 30-50 рублей). Приобрести единую транспортную карту можно будет у кондукторов или в обычных точках продаж проездных – в кассе на улице Коммунальной, 77/1, и на улице Леона Поземского, 123.
– Как псковичи могут пополнить карту?
– Бесконтактные карты будут действовать по принципу пополняемого электронного кошелька. Пополнить свою электронную карту так же просто, как и класть деньги на мобильный телефон – с помощью платежных терминалов Qiwi (их в городе порядка 400), через системы Сбербанка (банкоматы, платежные терминалы, приложение «Сбербанк-онлайн», кассы банка). Проверить текущее состояние счета на этой персональной карточке можно будет через сайт «Псковпассажиравтотранса» или через специальное приложение для смартфонов. Кроме того, на чеке, который будет выдавать кондуктор, приложив вашу карту к валидатору, будет прописана сумма-остаток.
Поездка в городских автобусах обойдется на 1 рубль дешевле, если платить электронной картой, а не наличными.
– Без карты ехать в автобусе не разрешат?
– На начальном этапе внедрения новой системы оплаты проехать в городском пассажирском транспорте можно будет по бумажным ежемесячным проездным билетам, а также оплачивая разовые поездки как деньгами, так и при помощи электронных карт. Новую систему оплаты планируется внедрять постепенно. Как только у кондукторов появятся валидаторы, рулонных талончиков уже не будет. В чеках из валидаторов будет прописано время и данные кондуктора. По сути, вы получите документ, которым можно воспользоваться, если у вас возникают жалобы к водителю или кондуктору.
– То есть в переходный период можно будет ездить по проездным?
– В переходный период можно будет пользоваться проездным. Но в конечном счете мы все равно придем к тому, что в городе будет единая система электронных карт.
– Кондукторам теперь придется сложнее: носить с собой и сумку с мелочью, и валидатор?
– При использовании электронных карт мелочи значительно поубавится. Более того, сейчас при сдаче смены кондуктору приходится пересчитывать выручку, сверять с выданными билетами и прочее. С введением электронных платежей этот процесс автоматизируется.
– Введение валидаторной системы – это первый шаг, чтобы убрать кондукторов? Потом будут автобусы с турникетом?
– Турникеты – прошедший век. Везде, где они были установлены, теперь от них отказываются, так как они создают определенные неудобства. Мы будем использовать валидаторы. Поэтому нет речи о том, что мы будем увольнять контролеров, кондукторов.
– Скидка на проезд по электронной карте предусмотрена?
– Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдется дешевле, чем за наличные. Пока мы будем вводить систему, проезд в городском транспорте будет обходиться псковичам в 23 рубля, а в случае использования единой транспортной карты – 22 рубля.
– Планируете ли вы ввести электронные карты для льготников по аналогии с льготными проездными?
– Мы планируем различные виды карт. Электронные карты для льготных категорий населения будут персонифицированы. Но на первом этапе ввести карты для льготных категорий граждан сложно, потому что в этом процессе задействованы не только мы, но и управление соцзащиты.
– Зачем понадобилось вводить электронные карты?
– Внедрение электронных карт в автобусах Пскова связано с государственной программой распространения электронных платежей в сфере пассажирских перевозок. Наша цель – уйти от рулонных билетов и проездных. Весь мир работает давно на электронных картах, и мы не первые здесь, даже в России во многих регионах такая система работает.
Эта система позволит нашему предприятию определить, сколько мы перевозим пассажиров. По продаваемым рулонным билетам мы знаем точное число пассажиров, а продавая проездные на месяц, мы не знаем, сколько вы поездок сделали – 40, 50 или 60. Теперь нам будет проще установить. Также статистика и аналитика поездок позволит определить, на каком маршруте нужно добавить автобусы, какие поездки более востребованы и так далее.
Спешим обрадовать горожан: ежемесячные проездные останутся. Более того, появится целая линейка новых предложений для удобства пассажиров.
– Мы стремимся к тому, чтобы общегражданский проездной ушел в разряд электронных карт, – пояснил директор ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт. – Будут электронные карты с разными тарифными планами. Мы будем работать с соцзащитой на предмет выдачи карт социальной группе, затем – школьной и студенческой. Но эти карты будут внедряться не в феврале, и, может, даже не в марте.
Внедрение электронной системы оплаты проезда разбито на этапы и будет идти постепенно. На первом же этапе наряду с электронными картами будут ходить и общегражданские проездные, и студенческие, и школьные, льготные. Переходный период продлится весь февраль и, возможно, март. Насколько оперативно будет внедряться новая система, зависит от разных факторов, в том числе и от того, насколько быстро будут привыкать к ней пассажиры.
– Когда электронные билеты появятся в продаже?
– Первые электронные билеты поступят в продажу в феврале.
– Сколько будет стоить электронная карта и где ее купить?
– Стоимость самой пластиковой карточки составит 70-80 рублей. В эту сумму планируется включить стоимость одной-двух поездок (то есть сама многоразовая карточка обойдется пассажирам в 30-50 рублей). Приобрести единую транспортную карту можно будет у кондукторов или в обычных точках продаж проездных – в кассе на улице Коммунальной, 77/1, и на улице Леона Поземского, 123.
– Как псковичи могут пополнить карту?
– Бесконтактные карты будут действовать по принципу пополняемого электронного кошелька. Пополнить свою электронную карту так же просто, как и класть деньги на мобильный телефон – с помощью платежных терминалов Qiwi (их в городе порядка 400), через системы Сбербанка (банкоматы, платежные терминалы, приложение «Сбербанк-онлайн», кассы банка). Проверить текущее состояние счета на этой персональной карточке можно будет через сайт «Псковпассажиравтотранса» или через специальное приложение для смартфонов. Кроме того, на чеке, который будет выдавать кондуктор, приложив вашу карту к валидатору, будет прописана сумма-остаток.
Поездка в городских автобусах обойдется на 1 рубль дешевле, если платить электронной картой, а не наличными.
– Без карты ехать в автобусе не разрешат?
– На начальном этапе внедрения новой системы оплаты проехать в городском пассажирском транспорте можно будет по бумажным ежемесячным проездным билетам, а также оплачивая разовые поездки как деньгами, так и при помощи электронных карт. Новую систему оплаты планируется внедрять постепенно. Как только у кондукторов появятся валидаторы, рулонных талончиков уже не будет. В чеках из валидаторов будет прописано время и данные кондуктора. По сути, вы получите документ, которым можно воспользоваться, если у вас возникают жалобы к водителю или кондуктору.
– То есть в переходный период можно будет ездить по проездным?
– В переходный период можно будет пользоваться проездным. Но в конечном счете мы все равно придем к тому, что в городе будет единая система электронных карт.
– Кондукторам теперь придется сложнее: носить с собой и сумку с мелочью, и валидатор?
– При использовании электронных карт мелочи значительно поубавится. Более того, сейчас при сдаче смены кондуктору приходится пересчитывать выручку, сверять с выданными билетами и прочее. С введением электронных платежей этот процесс автоматизируется.
– Введение валидаторной системы – это первый шаг, чтобы убрать кондукторов? Потом будут автобусы с турникетом?
– Турникеты – прошедший век. Везде, где они были установлены, теперь от них отказываются, так как они создают определенные неудобства. Мы будем использовать валидаторы. Поэтому нет речи о том, что мы будем увольнять контролеров, кондукторов.
– Скидка на проезд по электронной карте предусмотрена?
– Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдется дешевле, чем за наличные. Пока мы будем вводить систему, проезд в городском транспорте будет обходиться псковичам в 23 рубля, а в случае использования единой транспортной карты – 22 рубля.
– Планируете ли вы ввести электронные карты для льготников по аналогии с льготными проездными?
– Мы планируем различные виды карт. Электронные карты для льготных категорий населения будут персонифицированы. Но на первом этапе ввести карты для льготных категорий граждан сложно, потому что в этом процессе задействованы не только мы, но и управление соцзащиты.
– Зачем понадобилось вводить электронные карты?
– Внедрение электронных карт в автобусах Пскова связано с государственной программой распространения электронных платежей в сфере пассажирских перевозок. Наша цель – уйти от рулонных билетов и проездных. Весь мир работает давно на электронных картах, и мы не первые здесь, даже в России во многих регионах такая система работает.
Эта система позволит нашему предприятию определить, сколько мы перевозим пассажиров. По продаваемым рулонным билетам мы знаем точное число пассажиров, а продавая проездные на месяц, мы не знаем, сколько вы поездок сделали – 40, 50 или 60. Теперь нам будет проще установить. Также статистика и аналитика поездок позволит определить, на каком маршруте нужно добавить автобусы, какие поездки более востребованы и так далее.
В перспективе рассчитываться за проезд в автобусах можно будет, используя банковскую карту с поддержкой технологии PayPass, или через платежные системы Apple Pay и Samsung Pay.
КстатиСредства на внедрение этой системы заложены в бюджете Псковской области. Это не деньги предприятия «Псковпассажиравтотранс». На внедрение программы заложено 4,6 млн рублей. Цена проекта в целом составляет около 30-35 млн рублей, но мы нашли способ минимизировать затраты.
Александр Гизбрехт: Проездные билеты останутся, но перейдут в разряд электронныхСудя по откликам, больше всего наших читателей взволновал вопрос о возможной отмене проездного билета, по которому в течение месяца можно было совершать неограниченное число поездок на городском транспорте. Многие уже заранее подсчитывали убытки: так как оплата поездок, пусть даже со скидкой, по электронной карте при необходимости добираться на работу и домой на нескольких автобусах в разы превышала бы стоимость проездного билета. «Поездки в автобусе мне теперь обойдутся в 2,5 тысячи вместо 950 рублей. Буду ходить пешком!» – позвонила нам возмущенная псковичка.
Спешим обрадовать горожан: ежемесячные проездные останутся. Более того, появится целая линейка новых предложений для удобства пассажиров.
– Мы стремимся к тому, чтобы общегражданский проездной ушел в разряд электронных карт, – пояснил директор ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт. – Будут электронные карты с разными тарифными планами. Мы будем работать с соцзащитой на предмет выдачи карт социальной группе, затем – школьной и студенческой. Но эти карты будут внедряться не в феврале, и, может, даже не в марте.
Внедрение электронной системы оплаты проезда разбито на этапы и будет идти постепенно. На первом же этапе наряду с электронными картами будут ходить и общегражданские проездные, и студенческие, и школьные, льготные. Переходный период продлится весь февраль и, возможно, март. Насколько оперативно будет внедряться новая система, зависит от разных факторов, в том числе и от того, насколько быстро будут привыкать к ней пассажиры.
Комментарии: 6
Комментарии
Аля
07 Февраля 2017 - 12:50
В Москве сама карта стоит 50 руб. , а у нас как всегда дороже....
Катя
07 Февраля 2017 - 12:59
В Москве и проезд без карты 50 рублей, а с картой 35. А тут только на рубль дешевле))))
наталья
07 Февраля 2017 - 13:29
А если забыл карту?
Анонимный
07 Февраля 2017 - 13:48
Я вот на автобусе езжу крайне редко, может раза два-три в месяц. На кой мне сдалась карта? Почему я за нее должен заплатить 50 рублей? Для удобства автопарка? Нет уж, спасибо.
Елена
07 Февраля 2017 - 13:53
Скажите пожалуйста, а деньги на каток в следующем месяце сгорят ? Или останутся?
Алексей
07 Февраля 2017 - 14:07
Меня, как псковича, волнует взаимодействие кондукторов с туристами. Останутся ли разовые билеты, или будут исключительно электронные карты?
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
07 Февраля 2017
- Правительство РФ выделило 510 млн рублей на строительство путепровода в Великих Луках11:11
- Театры из Петербурга и Новосибирска сегодня покажут два спектакля в Пскове10:35
- Пять автомобилей Скорой помощи получили районные больницы Псковской области10:33
- Основным днём масленичных гуляний в Пскове станет 26 февраля10:19
- На «Лыжню России» довезут10:17
- Система фото- и видеофиксации пополнила бюджет области на 50 млн рублей10:05
- Подписаться на «Псковскую правду» можно по цене прошлого года10:04
- Псковская область выберет логотип перинатального центра голосованием06.02, 15:04
- Германн оскорблять, графиня капут (РЕЦЕНЗИЯ НА СПЕКТАКЛЬ)06.02, 14:37
- Псковский оркестр выступит вместе с солистами телевизионного проекта канала «Культура»06.02, 14:36
- Джазбенд с мировым именем выступит в Пскове06.02, 12:20
- «Фальшивый купон»: Кромешная Россия (РЕЦЕНЗИЯ НА СПЕКТАКЛЬ)06.02, 10:52
- Каким будет четвертый день XXIV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля06.02, 10:11
- «Псковская правда» собирает вопросы для Армена Мнацаканяна06.02, 09:29
- Полицейские просят помощи в поисках человека05.02, 13:25
- Вечером и ночью спасатели выезжали на ДТП в Островский и Палкинский районы05.02, 09:05
- Сегодня к вечеру усилится мороз05.02, 08:40
- Полиция просит псковичей рассказать пожилым родственникам об участившихся квартирных кражах04.02, 10:45
- Названо количество ДТП в регионе за сутки04.02, 10:39
- Псковичам расскажут о зарплате и условиях службы по контракту в 2017 году03.02, 14:18
Лидеры обсуждений
- Оплата за проезд в автобусах станет электронной (ВИДЕО)
- «Псковская правда» собирает вопросы для Игоря Потапова
- Нормативы на общедомовые нужды сделают платежи прозрачными
- В пресс-центре «Псковской правды» расскажут всё о новой школе
- Армен Мнацаканян: Социальные выплаты задерживает почта
- Где построят новый полигон ТБО
- Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю
- Олег Брячак пропал
- Жители поселка Дачное: Мы сделали детскую площадку, а ее разобрали и увезли
- Псковичам ответят на вопросы по онкологии
Фото
Лица псковичей для проекта «Я – Россия»Появились кадры строительства Северного обхода ПсковаРежиссер Борис Бирман представил псковичам свою работуПсковичи получили возможность пообщаться с Николаем КолядойВесь фото архив
Видео
Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаВесь видео архив