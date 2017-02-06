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Резонанс: Странному поведению бабушки нашлось объяснение

06 Февраля 2017 - 11:04
Главная → Заметки → Общество
В редакцию позвонила дочь, которая объяснила, почему пожилая женщина подходит на улице к незнакомым детям
Две недели назад «Псковская правда» сообщила о неизвестной пожилой женщине, которая вызвала переполох в стане псковских родителей. Подозрительная старушка у магазина «Максимус» подходила к маленьким девочкам, обещала отвести их в магазин игрушек. Об этом подробно написал в своем посте в социальной сети Николай Ромашин. Его девушка, которая стала свидетелем сцены, уверяла, что старушка ведет себя странно и неадекватно.

- В описании я узнала мою маму, - позвонила нам в редакцию псковичка Ольга. – У нее старческая деменция. Но она совершенно безобидна и не причинит детям вреда. Моя мама много лет проработала учителем в школе, преподавала математику. Просто она очень любит детей, скучает по ним, вот и подходит пообщаться. Конечно, мы о ней заботимся, присматриваем, но следить целый день не можем, да и трудно ее удержать дома. Она может гулять самостоятельно, всегда сама возвращается домой. Уверяю вас, она совершенно не опасна.
 

Комментарии: 4
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Комментарии

Иван
06 Февраля 2017 - 12:33
Дочь-умница.Успокоила многих родителей.Спасибо .Мы все старые будем,а болезни никого не щадят.
Анонимный
06 Февраля 2017 - 12:50
ничего себе-учитель математики и старческая деменция...что уж говорить о человеке со средним уровнем интеллекта. вот и напрягай после этого свои мозги и улучшай память...
Галина
06 Февраля 2017 - 15:41
интеллект не спасает от деменции,на это другие причины
Анонимный
06 Февраля 2017 - 18:56
В детстве, думаю, всем мамка строго-настрого наказывала незнакомым дверь не открывать. Так вот, 90-е, мне 7 лет, одна дома. Звонок в дверь, я бегу с табуреткой заглянуть в глазок и вижу незнакомого дядю. Бородатый дядя пьяным голосом требовал открыть ему дверь со словами: "Да это же я, Танюха!". Да, меня зовут Таней, но дверь я не открыла. Пьяный дядька просидел под дверью до вечера, пока не вернулась с работы мама.Оказалось, что это мой родной брат вернулся с армии, а у нас с ним 13 лет разницы. Он до сих пор мне это вспоминает, а мама сказала, что я правильно поступила.
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