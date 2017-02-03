22 000 незаконных рекламных объявлений убрали в Пскове в прошлом году. Но оштрафовали всего двух человек. Каждого – на 500 рублей





На обилие «сорной» рекламы – картонок и фанерок, прикрученных или даже прибитых к деревьям и столбам, – псковичи жаловались не раз. Чаще всего жалобы остаются в пределах соцсетей.



Пообсуждается тема день, соберет свои лайки и комментарии и смывается информационной волной.



В очередной раз привлек внимание к проблеме активист Общероссийского народного фронта Сергей Елизаров.



– Тренируюсь на велосипеде по объездной, проезжаю много километров. Еще прошлым летом заметил картонки с рекламными объявлениями, приделанные к деревьям шурупами или скотчем. Даже остановился и позвонил по телефону рекламы автозапчастей. Там все работает, реклама действующая.



Спросили, где взял номер, рассказал про картонку. «Да, это наша реклама.

Обращайтесь, у нас дешево».



Сергей начал заниматься изучением проблемы. Далеко ходить не пришлось в буквальном смысле. Не только городские окраины, но и центральные улицы кишат картонками и фанерками с рекламой быстрых кредитов, автозапчастей, трезвых грузчиков и пластиковых окон. В большинстве случаев глаз псковича замылен и на этих «мелочах» не концентрируется. Но присмотритесь – город изуродован.



– Вроде делаем красивые парки, но эта реклама портит на корню достижения, – сокрушается Сергей.



Наказать за такую «рекламу» можно, только поймав за руку во время ее монтажа.

Он руководит в региональном отделении ОНФ рабочей группой «Качество повседневной жизни». В конце прошлого года активисты вместе с представителями городской администрации поехали в рейд. Улицы Николая Васильева, Максима Горького, Коммунальная, Маргелова, Юбилейная, Зональное шоссе, Ольгинская набережная – в рейде официально зафиксировали то, что любой пскович и так может видеть по пути на работу каждый день. Объявления изготовлены как на специальном оборудовании, так и вручную.



– Это лишь выборочные места, которые мы зафиксировали, – отмечает Сергей Елизаров. – С лета примерно 10 % рекламы, которую я видел, убрали. Тем не менее проблема с несанкционированной рекламой в городе существует, и мы считаем, что муниципалитет обязан обратить на нее внимание.



Необходимо разработать комплекс мер, направленных на очистку городских улиц от незаконно размещенной рекламы.





Удивительно, но такой комплекс мер в городе уже существует. Об этом «Псковской правде» рассказала Татьяна Иванова, заместитель главы администрации Пскова, в ответе на запрос, направленный изданием в муниципалитет. Очевидно, что имеющиеся меры недостаточны. Работа идет, а реклама висит. Значит, нужно менять подход? В ОНФ именно так и считают: нужно принять конкретное руководство к действию. Свои соображения на этот счет активисты собираются изложить в письме руководству города.



– Ждем ответа. Если работа проведена не будет, можем начать очищать город своими силами, общественность проедет по улицам, срывая рекламу. Но мы бы не хотели перекладывать на граждан работу чиновников, которые должны этим заниматься.



​Как сейчас в Пскове борются с незаконной рекламой на улицах 1. Как узнать, что реклама размещена незаконно?



ugd.pskovadmin.ru/reklama – по этому адресу в интернете на официальном сайте городской администрации можно найти схему размещения рекламных конструкций. Вся законная реклама с конкретными адресами – там. Учтен каждый билборд, афишная тумба, щит на остановке, светодиодный экран и стены государственных и муниципальных зданий, отданные под рекламные места. Все, чего нет на схеме, установлено незаконно. Это касается стационарных конструкций. Что до объявлений, то их размещение регулируется официальными правилами благоустройства. Согласно им «запрещается производить размещение афиш, объявлений, агитационных печатных материалов, иной печатной и наглядной информации, в том числе с лозунгами, призывами, информацией, направленной на дискредитацию граждан и должностных лиц, организаций, иной информацией на стенах, фасадах, ограждениях зданий и сооружений, в том числе находящихся в пользовании, владении или собственности граждан, коммерческих и некоммерческих организаций, столбах, деревьях, на опорах наружного освещения и распределительных щитах, других объектах благоустройства».



2. Я открыл схему, но ничего не понял



Разъяснения по относящимся к схеме вопросам предоставляются в Управлении по градостроительной деятельности администрации города Пскова по адресу: ул. Яна Фабрициуса, д. 2-а (тел.: 66-13-63).



3. Кто и как контролирует законность размещения рекламы на городских улицах?



Управление городского хозяйства удаляет незаконные объявления с деревьев, остановок, фонарных столбов, дверей подъездов и пытается найти тех, кто их разместил. В прошлом году провели 30 рейдов и убрали с улиц более 22 000 незаконных объявлений.



За «крупными формами» следит комитет по управлению муниципальным имуществом.







Внепланово какую-то конструкцию могут проверить на законность только по обращению граждан или бизнеса. Нужно обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова по адресу: ул. Яна Фабрициуса, д. 5-а (тел.: 29-19-02).



4. Хоть кого-то наказали?



Да, двух человек, каждый получил штраф 500 рублей. Немного, если сравнивать это с 22 000 незаконных объявлений и учитывать тот факт, что в городе регулярно появляются нигде не учтенные стационарные конструкции. Трудность в том, что по закону нужно поймать нарушителя прямо в момент прибивки объявления к дереву или монтажа рекламного щита. На каждом перекрестке по чиновнику со схемой для сверки не поставишь. Хотя в рекламе и указана информация с телефоном и адресом, но она не является доказательством виновности, так как всегда можно сослаться на происки конкурентов, которые пытаются подвести под штрафные санкции.

Юлия Шарипова Какими методами городские власти борются в Пскове с незаконными объявлениями и билбордами и что предлагают сами псковичи.На обилие «сорной» рекламы – картонок и фанерок, прикрученных или даже прибитых к деревьям и столбам, – псковичи жаловались не раз. Чаще всего жалобы остаются в пределах соцсетей.Пообсуждается тема день, соберет свои лайки и комментарии и смывается информационной волной.В очередной раз привлек внимание к проблеме активист Общероссийского народного фронта– Тренируюсь на велосипеде по объездной, проезжаю много километров. Еще прошлым летом заметил картонки с рекламными объявлениями, приделанные к деревьям шурупами или скотчем. Даже остановился и позвонил по телефону рекламы автозапчастей. Там все работает, реклама действующая.Спросили, где взял номер, рассказал про картонку. «Да, это наша реклама.Обращайтесь, у нас дешево».Сергей начал заниматься изучением проблемы. Далеко ходить не пришлось в буквальном смысле. Не только городские окраины, но и центральные улицы кишат картонками и фанерками с рекламой быстрых кредитов, автозапчастей, трезвых грузчиков и пластиковых окон. В большинстве случаев глаз псковича замылен и на этих «мелочах» не концентрируется. Но присмотритесь – город изуродован.– Вроде делаем красивые парки, но эта реклама портит на корню достижения, – сокрушается Сергей.Он руководит в региональном отделении ОНФ рабочей группой «Качество повседневной жизни». В конце прошлого года активисты вместе с представителями городской администрации поехали в рейд. Улицы Николая Васильева, Максима Горького, Коммунальная, Маргелова, Юбилейная, Зональное шоссе, Ольгинская набережная – в рейде официально зафиксировали то, что любой пскович и так может видеть по пути на работу каждый день. Объявления изготовлены как на специальном оборудовании, так и вручную.– Это лишь выборочные места, которые мы зафиксировали, – отмечает Сергей Елизаров. – С лета примерно 10 % рекламы, которую я видел, убрали. Тем не менее проблема с несанкционированной рекламой в городе существует, и мы считаем, что муниципалитет обязан обратить на нее внимание.Необходимо разработать комплекс мер, направленных на очистку городских улиц от незаконно размещенной рекламы.Удивительно, но такой комплекс мер в городе уже существует. Об этом «Псковской правде» рассказала Татьяна Иванова, заместитель главы администрации Пскова, в ответе на запрос, направленный изданием в муниципалитет. Очевидно, что имеющиеся меры недостаточны. Работа идет, а реклама висит. Значит, нужно менять подход? В ОНФ именно так и считают: нужно принять конкретное руководство к действию. Свои соображения на этот счет активисты собираются изложить в письме руководству города.– Ждем ответа. Если работа проведена не будет, можем начать очищать город своими силами, общественность проедет по улицам, срывая рекламу. Но мы бы не хотели перекладывать на граждан работу чиновников, которые должны этим заниматься.– по этому адресу в интернете на официальном сайте городской администрации можно найти схему размещения рекламных конструкций. Вся законная реклама с конкретными адресами – там. Учтен каждый билборд, афишная тумба, щит на остановке, светодиодный экран и стены государственных и муниципальных зданий, отданные под рекламные места. Все, чего нет на схеме, установлено незаконно. Это касается стационарных конструкций. Что до объявлений, то их размещение регулируется официальными правилами благоустройства. Согласно им «запрещается производить размещение афиш, объявлений, агитационных печатных материалов, иной печатной и наглядной информации, в том числе с лозунгами, призывами, информацией, направленной на дискредитацию граждан и должностных лиц, организаций, иной информацией на стенах, фасадах, ограждениях зданий и сооружений, в том числе находящихся в пользовании, владении или собственности граждан, коммерческих и некоммерческих организаций, столбах, деревьях, на опорах наружного освещения и распределительных щитах, других объектах благоустройства».Разъяснения по относящимся к схеме вопросам предоставляются в Управлении по градостроительной деятельности администрации города Пскова по адресу: ул. Яна Фабрициуса, д. 2-а (тел.: 66-13-63).Управление городского хозяйства удаляет незаконные объявления с деревьев, остановок, фонарных столбов, дверей подъездов и пытается найти тех, кто их разместил. В прошлом году провели 30 рейдов и убрали с улиц более 22 000 незаконных объявлений.За «крупными формами» следит комитет по управлению муниципальным имуществом. pskovadmin.ru/press_service/control_functions/municipal_control – по этому адресу вывешивают план проверок на следующий месяц. Специалисты проверяют правомерность размещения рекламной информации на отведенных по закону местах и следят, чтобы не появились несанкционированные конструкции. Скажем, в январе проверяли улицы Некрасова, Максима Горького и Леона Поземского. Результаты проверок вывешивают там же, за январь они пока не появились, а вот в декабре нашли 10 незаконных билбордов. Их собственники известны, рекламным агентствам выдано предписание о демонтаже в течение месяца. Незаконные конструкции стоят на самых видных местах, например, вдоль Рижского проспекта или на разделительной полосе улицы Юбилейной.Внепланово какую-то конструкцию могут проверить на законность только по обращению граждан или бизнеса. Нужно обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова по адресу: ул. Яна Фабрициуса, д. 5-а (тел.: 29-19-02).Да, двух человек, каждый получил штраф 500 рублей. Немного, если сравнивать это с 22 000 незаконных объявлений и учитывать тот факт, что в городе регулярно появляются нигде не учтенные стационарные конструкции. Трудность в том, что по закону нужно поймать нарушителя прямо в момент прибивки объявления к дереву или монтажа рекламного щита. На каждом перекрестке по чиновнику со схемой для сверки не поставишь. Хотя в рекламе и указана информация с телефоном и адресом, но она не является доказательством виновности, так как всегда можно сослаться на происки конкурентов, которые пытаются подвести под штрафные санкции.