Два года мать пытается поставить сына на ноги



Младшенькому Юрию материнской любви досталось больше, чем другим детям, а всего их у Валентины Федоровой 12.​

Из местных

Первая любовь и первая беда

Валерий и Валентина

«Виду не подавала»

Любимый прогульщик



Куры в хозяйстве Валентины Дмитриевны жили всегда.​

Черные куры

Самый страшный день

Всё в ваших руках

Операция в Санкт-Петербургской медицинской академии длилась 11 часов.

Спасибо всем добрым людям!

Лечить!

Другой Юра

Сегодня у Валентины Дмитриевны двенадцать детей и девять внуков. Про внуков бабушка любит напевать: «восемь девок, один я». Но в ближайшее время в роду Федоровых ждут пополнения. Валентина Федоровна очень надеется, что родится именно внук.

Кстати

Деньги можно перечислить на карту Сбербанка его сестре Татьяне (№ карты 4276510014111782) с пометкой «для Юры».

«Псковскую правду» позвали в дорогу земляки Валентины Дмитриевны Федоровой. Рассказали, что в деревне Искра Дновского района живет удивительная женщина. Она вырастила и воспитала 12 детей! Жизнь у Валентины Дмитриевны нелегкая, но никто и никогда не видел слез этой представительницы слабого пола. Более того, дом у нее всегда полон гостей, а хозяйка с радостью привечает и родственников, и соседей, и даже совершенно посторонних людей.Но сейчас этой женщине трудно. Очень трудно. В дом Валентины Дмитриевны пришла беда, с которой даже ей, такой сильной и мужественной, не справиться.Дновский район. Два часа езды от областного центра на машине. До Искры мы добрались без проблем, а вот в самом населенном пункте пришлось изрядно поплутать. Вроде бы точный адрес знали, а как доехали до Молодежной улицы, так растерялись: все коттеджи по типовому проекту построены, таблички с номерами домов – большая редкость, да и те не по порядку стоят. Пришлось воспользоваться старым проверенным способом – искать местных. Они и подсказали, где находится дом Федоровых.Нас там ждали. Да еще как ждали! Валентина Дмитриевна сразу за стол повела. Сказала, что никаких разговоров, пока не отведаем ее дымящейся, ароматной картошки со… свежими грибами.– Можно сказать, новогодний урожай, в лес за опятами 28 декабря ходили, – пояснила она. – Снега тогда не было, тепло, вот грибы и пошли.– Я, можно сказать, местная, в двух километрах отсюда – в деревне Заполье родилась, – рассказала гостеприимная хозяйка. – Там и жила. В школу ходила сначала Гарицкую, а потом в Искре построили. Нас всех туда и перевели. После окончания школы поступила в Идрицкий техникум. Приехала в Искру на время, а получилось, что осталась навсегда. Здесь тогда ветврачом работал замечательный человек – Шота Карапетович Козарян. Он меня и уговорил остаться работать в совхозе.Хозяйство в здешних краях тогда было богатое. Совсем немного совхоз не дотягивал до миллионера.– В основном с поросятами имела дело. По 14 тысяч в год выращивали, а один раз рекорд поставили – 17 тысяч! – с гордостью вспоминает Валентина Дмитриевна. – Мы на ВДНХ в Москву ездили. Поставим перегородки в открытую машину, посадим туда свиноматку с поросятами – и в путь. Один раз из столицы наша свинарка самовар привезла. Так ее на ВДНХ наградили. Много у нас орденоносцев-свинарок было. Совхоз какой хороший был! Сколько экскурсий организовывали, где мы только ни побывали: и на севере, и на юге. Все оплачивало хозяйство. А вот в санаторий было не заставить ехать. В профсоюз вызовут, отругают: «Денег вам на дорогу дадим, только поезжайте!» Но не принято было у наших людей ездить куда-то на отдых. В деревне-то и отпуска свои обычно на сенокосе проводили.Потом Валентина встретила первую любовь. С Александром Петровым познакомилась на танцах в клубе. Родом он из Кемеровской области, а жил в Искре, работал трактористом. Вышла замуж. Пошли дети. Первым родился Валера. Сейчас ему 40 лет. Но своей семьи нет и, как предполагает мама, теперь уже вряд ли будет. Позже родились Илья, Таня, Денис, Дима и Маша.А потом в семью Валентины пришла беда. Любимый муж и папа разбился на мотоцикле.Как поднять малых ребятишек? В эти черные для Валентины дни встретился на ее пути Валера, который согласился и мужем стать, и отчимом для шестерых ребятишек. Валерий был очень работящим, трудился на пилораме.– Меня тогда страх не покидал, что не справлюсь я одна с ребятами, – признается собеседница. – А сейчас столько лет прошло, и думаю: а ни фига бы я не пропала!Вскоре семья Валентины прибавилась еще на два человека. Родились девочки-двойняшки – Лида и Аня. Потом в семье радовались появлению на свет Володи, Василия, Галины и Юрия.– Разница в двадцать лет получилась между старшим братом и мной, – рассказывает Валентина Дмитриевна. – Такая же разница и у моих детей.Умер ее супруг Валерий в 41 год. Это была вторая беда в жизни Валентины Дмитриевны. На руках – двенадцать детей, самому младшенькому сыночку Юре тогда исполнилось одиннадцать месяцев.– Тяжело было с двенадцатью детьми, но виду я не подавала, – признается она. – Бывало, плакала по ночам в подушку, но никто об этом не знал и не видел. Некоторые даже завидовали: «Вот у тебя все хорошо!» Я никому здесь своими жалобами не надоедала. Пенсию ребятам исправно платили. Мы лет шесть назад только корову сдали. У меня астма началась. А так по три коровы было, две лошади да еще жеребенок.Дети росли и, как могли, помогали матери. Однако удержать при себе всех детей Валентине Дмитриевне не получилось. Развалился совхоз, и разлетелись птенцы из родительского гнезда.Четверо уехали в Питер, двое обосновались в Пскове, еще трое живут в Дно.Сама Валентина Дмитриевна 37 лет отработала ветврачом. Имеет водительские права даже на трактор, а минувшим летом, говорит, еще вовсю разъезжала по делам на скутере.Больше всего материнской любви досталось, конечно, самому младшенькому в семье – Юрию.Юра родился 27 апреля 1996 года. До восьмого класса учился в Искровской школе, а после ее закрытия продолжил обучение в Дновской гимназии, где записался на самбо.– Первые шестеро детей у меня покладистые, работящие, а другие шестеро – небо и земля, вроде и работящие, но уже с характером, с вывертом, – констатирует Валентина Дмитриевна. – Вот что значит отцы разные!Как признается собеседница, повоевала она с маленьким Юрой немало. Если в младших классах тот ходил в школу с удовольствием, то позднее с хворостиной приходилось искать прогульщика.После школы всего полтора года отучился Юра на слесаря, а потом решил бросить. Начал медкомиссию проходить. Собирался идти в армию. Но комиссия по зрению его не пропустила.– Куры у меня всегда разноцветные были: белые, рыжие, красные…– рассказывает о днях, предшествовавших трагедии, женщина. – А в начале июня 2014 года из-под клуши одни черные полезли. Я тогда в сердцах даже воскликнула: «Господи, да что это такое? Никогда такого чуда не было». А вскоре все с Юрой и произошло. И еще. В тот же год мне 60 лет должно было исполниться. 19 июня – день рождения. Девчонки приехали ко мне: «Почему не готовишься?» Я отвечаю: «Если честно, то не хочу». Они подумали, что просто денег у меня нет, и предложили свою помощь. Нет, не хочу праздновать день рождения – и все. Впервые такое чувство было. А раньше на моих юбилеях почти вся Искра гуляла.– Их три друга было – Максим, Денис и мой Юрик, – вспоминает самый страшный день в своей жизни Валентина Дмитриевна. – 10 июня 2014 года они отправились в карьер. О том, что там произошло, я до сих пор не знаю. Увидела только, как мальчишки бегут к нашему дому, Юру во двор на лестнице заносят. Встать на ноги он уже не мог. От сильной боли временами терял сознание. Я хоть и ветеринар, но сразу поняла, что дела плохи…Юру отвезли в больницу в Порхов. Там он отлежал десять дней. Врач сказал: «Жить будет, а вот ходить, скорее всего, нет». Тогда Валентина Дмитриевна забила тревогу. Срочно – в Псков, Юре ведь только 18 лет!– В тот день праздник был – День России, – вспоминает собеседница. – Но какой для меня праздник, если сын пластом лежит?! Настояла я, чтобы Юру отправили в Псковскую областную больницу. Врачу сказала: «Не отправите на машине скорой помощи, повезу на коне!» В Псков ехали вместе: впереди скорая, за ней Валентина Дмитриевна на легковушке.В областной больнице Юра отлежал неделю. На фоне стресса у него открылась язва желудка. Началась рвота. Что ни съест – все обратно. Перевели в реанимацию...Пока Юрий находился в областной больнице, сестра съездила в город на Неве и через знакомых договорилась с руководством Санкт-Петербургской медицинской академии. Там пообещали встретить их на вертолете санавиации, но разрешение в Пскове получить не удалось.Валентина Дмитриевна и тут не опустила руки. Нашла машину скорой помощи, которая за 15 тысяч рублей доставила сына из Пскова в Санкт-Петербург.Через три дня питерские врачи сделали все необходимые анализы и назначили день операции.– В 8.30, наверное, его из палаты увезли, – вспоминает мама. – Врач пришел и предложил мне погулять по Питеру часов до 14-15. Я недалеко от академии ушла, сидела на лавочке. Плакала и Бога молила, чтоб всем хорошо было. Потом чувствую: надо ехать. Приехала. Уже четыре часа, а Юры все нет. Пять.Шесть часов. У меня мандраж. Потом вышел интерн и сказал: «Не переживайте, все хорошо! Скоро операция закончится».Позже к Валентине Дмитриевне подошел врач, успокоил ее и сказал: «К сожалению, образовалась костная мозоль. Мы сделали все, что смогли. Спинной мозг не нарушен. Всё в ваших руках, но не ждите быстрого результата».– Низкий поклон золотым рукам двух питерских докторов – Константину Владимировичу и Константину Евгеньевичу! – просит обязательно упомянуть в газетной статье Валентина Дмитриевна. – Они не только сделали сложнейшую операцию, но и оформили для Юры квоту, благодаря которой специальная импортная металлоконструкция обошлась нам бесплатно. А стоит она почти 400 тысяч рублей!Из города на Неве Юрия привезли на «буханке». Помогли друзья и родственники. А дома, как говорится, и стены помогают. После операции Юра впервые смог повернуться сам.Но все эти успехи бессмысленны без длительной и дорогостоящей реабилитации. Откуда деньги у пенсионерки?– Мои названые дочки – Света Степанова (дочь моей бывшей подруги, моя крестница), Лена Афоненкова, Валя Семенова – пробежали по деревне, – вспоминает Валентина Дмитриевна. – Обычно у нас на похороны собирают деньги. Походят по домам и соберут одну-три тысячи рублей. А тут мне деревня 50 тысяч рублей набрала! Спасибо всем добрым людям, кто откликнулся.Благодаря собранным односельчанами деньгам и собственным накоплениям в ноябре 2014 года Федоровы поехали в Сестрорецкий реабилитационный центр. Всего Валентина Дмитриевна тогда потратила на поездку 96 тысяч рублей.В Сестрорецке врачи впервые после трагедии поставили Юру на ходунки.Теперь Юра уже мог проводить в инвалидной коляске почти полдня. Правда, та оказалась не очень удобной из-за колес из каучука.Одной поездки в реабилитационный центр оказалось недостаточно. Все семейные накопления и собранные односельчанами деньги подошли к концу.Летом прошлого года Юрий проходил лечение в больницах Дно, Порхова и Пскова. Пока врачи боролись с одной проблемой, появились пролежни, затем у Юры стали загибаться к груди ноги.Летом прошлого года в деревню Искра приехал губернатор Псковской области Андрей Турчак. В клубе тогда с отчетом о проделанной работе должна была выступать глава Дновского района Валентина Федоровна Тюлина. Народу очень много собралось. Пришли и Валентина Дмитриевна с Юрой на инвалидной коляске. После окончания встречи Валентина Дмитриевна подошла к губернатору и рассказала о своей беде.– Попросила тогда: помогите ради Бога! – рассказывает о памятной встрече наша собеседница. – Одни врачи так говорят, другие иначе. Мы с Юрой всего один раз были на реабилитации. С нами в палате тогда из Белгорода мальчик лежал. Он в аварию попал. Только через 4 года начал ходить. Пусть с костылями, но все-таки пошел. Рассказывал, что у него улучшение началось со спастики (судороги в конечностях. – Прим.). А у Юры сейчас тоже спастика появилась.После встречи в Искре Андрей Турчак дал задание руководителю Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорю Потапову: «За любые деньги – лечить!»А 5 сентября в доме Федоровых раздался неожиданный звонок: маму с сыном приглашали на реабилитацию в Сестрорецк. Сдержал губернатор Псковской области свое обещание. Через два дня с помощью ребят из железнодорожной полиции Юрия перенесли на руках в вагон, погрузили инвалидную коляску и пожелали им с мамой доброго пути и скорейшего выздоровления.На вокзале в Санкт-Петербурге Валентину Дмитриевну встретил старший сын, который довез ее с Юрой до Сестрорецка.В стационаре Юрию провели множество обследований, а также назначили необходимые процедуры: вихревые ванны, электростимуляцию коленных суставов, механотерапию и другие. Деньги на лечение были выделены из бюджета.1 ноября Валентина Дмитриевна вернулась с сыном домой в Искру. Мама старается делать массаж, но в данном случае все-таки нужны руки специалиста. В связи с наступившими улучшениями Юре выписали уже две инвалидные коляски: одну для дома, вторую – прогулочную для улицы. Валентина Дмитриевна очень надеется, что соцслужбы выполнят свое обещание и сын получит новые коляски бесплатно.– Вправлять Юре вывихи тазобедренных суставов врачи отказываются, говорят, что бесполезно, пока он не наберет вес (за последнее время Юра похудел на 26 килограммов. – Прим. авт.), – делится своей главной заботой на сегодняшний день мама из дновской глубинки. – Для этого в Санкт-Петербурге выписали специальное белковое питание, наподобие того, что дают спортсменам для наращивания мышечной массы. Но оно очень дорогое, да его еще не так просто найти. А принимать специальное питание следует не менее двух месяцев, иначе эффекта просто не будет…Валентина Дмитриевна – это просто удивительная женщина и героическая мама. Остаться одной с 12 детьми и не опуститься, не превратиться в постоянно просящую помощи у государства или богатых людей копеечку – на такое способна далеко не каждая женщина. Даже в разговоре с журналистами она никого не обвиняла, не плакала (одну слезинку в углу глаз мы заметили, когда она вспоминала про день, когда с Юрой случилась беда) и НИЧЕГО НИ У КОГО не просила.Сейчас Юра каждый день делает лечебную гимнастику. Где возможно, старается обходиться без маминой помощи. Минувшим летом большую часть дня проводил на коляске в саду или на улице, благо на Молодежной достаточно хороший асфальт.Юре до сих пор помогают друзья детства Максим и Денис: приезжают в гости, возят на машине к врачам или просто на прогулку. Из таких поездок Юра часто привозит маме подарки.– Бывает, поедет с друзьями в Дно, а вернется и протягивает мне розочку, на Новый год вот набор кастрюль подарил, – улыбается собеседница. – Такой он у меня внимательный и заботливый.А еще Юра вернулся к учебе. Понял, какую ошибку совершил, когда бросил занятия.– Хочу встать на ноги, закончить учебу в 11 классе (сейчас Юра учится в Порховской школе-интернате, задания ему привозят на дом или присылают по интернету. – Прим. авт.), – рассказывает о ближайших планах юноша. – Потом пошел бы учиться на помощника машиниста.К сожалению, зимой выезжать из дома на инвалидной коляске Юре удается не часто. Остаются телевизор и интернет. Юра не только сам ведет активную переписку с друзьями, но и маме завел страницу в соцсетях. Пусть с одноклассниками переписывается…Впереди у юноши болезненная и длительная реабилитация. Она требует немалых расходов, а все сбережения семьи давно потрачены. Но останавливаться на полпути Юре уже нельзя. Поэтому «Псковская правда» обращается ко всем читателям с просьбой: если у вас есть такая возможность, то помогите 20-летнему парню, который искренне верит в людскую доброту и в то, что сможет когда-нибудь подняться на своих ногах в кабину паровоза.За 37 лет работы ветврачом Валентина Дмитриевна лечила и поросят, и лошадей, и коров, и кроликов, и собак, и даже аистов. Никому из деревенских не отказывает в помощи и сейчас. Признается, что денег ни с кого не брала, если только шоколадку или что-то из продуктов для детей. Наверное, поэтому и собрали ей земляки такую огромную сумму для поездки Юры на лечение. Обещает, что помнить будет доброту земляков и отца Сергия всегда.