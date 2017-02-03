Точка общепита стала самой обсуждаемой темой последнего времени в сфере культурного наследия

Двигайте бегунок вправо и влево, чтобы посмотреть, как дом Бабининых выглядел до и после реставрации.



Свое дело

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Форма окон повторяет историческую. Выбор материала государство отдало на откуп владельца.

Поесть и на выставку

Кладку из типично псковской известняковой плиты обыграли в интерьере кафе.

Второй этаж кафе выполняет функцию выставочного зала.



Компетентно



Дом Бабининых выходит главным фасадом на остатки старинной Изборской улицы.





Справка «ПП»

В доме Бабининых сохранилась одна историческая стена, которую обыграли в интерьере кафе, открытого в памятнике архитектуры. В кафе можно прийти не только поесть, но и на выставку. Владелец здания отверг все претензии по поводу «неправильной» реставрации и эксклюзивно «Псковской правде» рассказал, как создавался проект.Кафе в архитектурном памятнике дом Бабининых открылось на новогодних праздниках. Здание стоит за пожарной частью на Четырех углах. Поводом наведаться сюда для сотрудников «Псковской правды» стало не чувство голода, а общественный резонанс, вызванный реставрацией здания.В ходе работ многие конструктивные элементы здания (скажем честно – большинство) были заменены аналогичными, но из материалов XXI века. Одних псковичей возмутило, что здание по-прежнему числится по ведомству памятников, другие напоминают о принципах законодательства, по которым памятник разрешено восстанавливать в первоначальном виде из новых материалов, если невозможно сохранить оригинальную конструкцию. Иначе и Псковский кремль, воссозданный на руинах после Великой Отечественной войны, можно окрестить новоделом.- С 2008 года мы начали заниматься этим объектом и даже не представляли, насколько сложный путь придется пройти. Это был жилой дом. Люди жили без водопровода, с туалетом «свободного падения». Из благ цивилизации – только свет. Мы за свой счет купили квартиры всем жильцам, - рассказал изданиюВ портфолио его ООО «Спецстрой» возведение двух жилых домов в Печорах, желтых кирпичных многоэтажек на ул. Юбилейной в Пскове (дома №№ 39, 41, 41а, 45), строительство детского сада на ул. Шестака и жилого дома в Тосно под Петербургом.- Дом расселили, и мы стали владельцами развалин, - продолжает Лебедев. – Город выделил нам прилегающий участок для компенсационной застройки.На этом участке сразу за домом Бабининых теперь возвышается офисный центр из желтого кирпича. Бизнесмен не стал отрицать желания заработать, странно, если было бы иначе. Лебедев подчеркивает: зарабатывать надо на хорошем. Приведение объекта культурного наследия в порядок он считает именно таким случаем.Проект реставрации разрабатывала архитектор Галина Тютюнникова (одна из последних ее работ - проект реконструкции набережной Псковы от Троицкого до Кузнецкого моста, включая Финский парк). Узнав о бурной общественной дискуссии, она отказалась общаться с прессой.Ранее, еще в ходе проведения работ, в СМИ звучали слова архитектора о том, что дом Бабининых восстанавливается с использованием сведений о сохранившихся в городе аналогах. Теперь здание в большей степени соответствует своему историческому облику, чем до реконструкции. Внешние конструкции неравнодушные поспешили окрестить сайдингом, между тем, это дерево. Более того, ширина доски деревянной части выбрана нестандартного для сегодняшнего дня размера, но именно так строили прежде.- Выяснилось, что дом ремонтировали в 1946-м году, второй этаж собирали из того, что валялось под ногами. Тогда сохранить сгнившие конструкции возможности не было. Перекрытия железобетонные, металлические перемычки над окнами – все это появилось в 1946 году, хотя этого не было в XVIII веке, - говорит Игорь Лебедев.Инвестор напоминает, что у него, как у всякого собственника или арендатора объекта культурного наследия, есть охранные обязательства. В них прописано, что именно требует государство. По дому Бабининых требования касаются в основном формы и размера как самого здания так и, например, его окон. Если сравнить фотографии дома до реконструкции с его нынешним видом, можно заметить, что окна повторены точь-в-точь, хотя для второго этажа они расположены неестественно низко. А вот выбор материала рам – дерево или пластик – оставлен на усмотрение собственника.- Мы работаем по закону, ничего не нарушаем. Желания с кем-то спорить и что-то доказывать нет абсолютно, - говорит Игорь Лебедев. - Вся полемика развязалась от того, что у нас столько специалистов в любой области жизни! Все во всем разбираются! Но каждый должен заниматься своим делом. Резонанс связан с личными взглядами отдельных товарищей. Есть большая часть людей, которых не устраивают любые изменения.О пустующем историческом зданииузнал от знакомых, когда искал место для открытия кафе. Он продал долю в предыдущем проекте, пиццерии «Juliette» (сейчас кафе на ул. Л.Толстого закрыто на ремонт), и ушел вместе с командой в автономное плавание.- Мне дом достался уже отреставрированным, с табличкой о том, что это памятник архитектуры, - рассказывает Сергей. – Из внутренних работ уже были штукатурка, стяжка и одна сохраненная стена. Интерьер делали сами, максимально старались включить в него историческую стену. Под мои нужды это здание подходит.Кафе также работает как выставочная площадка. В настоящее время стены второго этажа заведения отданы под выставку картин псковского художника Любови Желтышевой, в ближайшее время свои работы представит Сергей Михайлов. Администрация кафе открыта для сотрудничества с другими авторами.- Дом Бабининых не был снесен. Осуществлен демонтаж тех частей и элементов здания, которые на основе акта технического состояния были признаны негодными и подлежащим демонтажу. Большая часть второго этажа появилась в послевоенное время. Есть два экспертных заключения о соответствии проведенных работ общим принципам законодательства об охране памятников. До проведения этих работ изучением объекта никто специально не занимался. Ценность его состоит в том, что своей ориентацией он маркирует участок древней улицы Изборской, идущей от Пароменья, а также в его форме. В ходе проведения работ были замечания, выдавались неоднократные предписания об остановке работ. Основные свои задачи объект сейчас выполняет. Он по-прежнему стоит на месте, маркирует улицу, имеет те же формы.Дом с нынешним адресом Конный переулок, 7а принадлежал семье Бабининых. Они были мещанами, то есть городскими жителями. Сначала дом был полностью деревянным, первое упоминание о постройке на ул. Изборской (ныне не существует) встречается в документах XVIII века. Дом в том виде, как мы его знаем, представляет собой пример типичной застройки губернского Пскова в XIX веке. Два этажа: нижний каменный, верхний деревянный. Район ближнего Завеличья, где стоит дом в ходе освобождения Пскова в 1944-м году подвергся сильному арт-обстрелу, так как по берегу реки проходила немецкая линия обороны. Ученые полагают, что дом Бабининых сильно пострадал от попадания снаряда, здание восстановили в 1946-м году.