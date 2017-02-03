Шоковые квитанции. Вице-губернатор Кузнецов объяснил, как будем платить за январь
Мы взяли обычную квитанцию нашей читательницы. И попробовали разобраться
Тем, кто уже оплатил январские квитанции, обещают зачесть эти деньги в счет следующего платежа.
За несколько дней телефон редакции буквально раскалился. Кто-то негодовал, кто-то плакал, кто-то пытался скрыть эмоции за маской иронии. Но повод был один – псковичи увидели новые цифры в платежках за общедомовые нужды.
Напомним, с 1 января 2017 года нас обязали оплачивать общедомовые нужды по нормативу. Раньше мы ориентировались на показания общедомовых приборов учета.
Многие ожидали, что с 1 января суммы за ОДН снизятся. Ведь мы больше не будем платить «за себя и за того парня». Закон был призван защитить добросовестных плательщиков от коммунального беспредела. В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда.
– Я пенсионерка, живу одна. За месяц использую всего 1 куб. воды. За январь мне пришел счет: ОДН на 400 рублей. Такая же беда и с электроэнергией. Я за весь прошлый год по общедомовым нуждам за электроэнергию заплатила 130 рублей. Счет за январь составил 249 рублей, – пожаловалась пенсионерка Татьяна Кротова. – Это беспредел!
И это лишь одно из обращений. Остальные похожие. Разнятся лишь суммы в квитанциях. Претензия одна – цифры неадекватно завышены.
– За последние несколько дней мы наблюдаем всплеск обращений граждан, – не стал отрицать проблему заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. – Мы, как и другие субъекты РФ, должны были разработать нормативы на ОДН согласно новым стандартам. И мы это сделали. Нормативы для нас рассчитывала специализированная московская компания, которую выбирали по конкурсу. Правильность расчетов проверили, в том числе и общественники. Нарушений по расчету не нашли.
Есть два метода расчета нормативов: аналоговый и расчетный. Аналоговый метод предполагает сбор информации от муниципалитетов буквально по каждому дому: какое количество общедомовых нужд он потребляет. Но аналоговый метод учитывает и потери. Это и протечки в подвалах, и несанкционированно подключенные к жилым электросетям ларьки. Второй метод – расчетный. Он учитывает, сколько тот или иной дом должен потреблять ресурсов в идеальных условиях.
Наши чиновники уже сравнили суммы по ОДН, которые получились методом аналогов и расчетов. Оказалось, что расчет аналоговым методом сильно бьет по карманам потребителей. Вторая методика делает счета за ОДН на несколько порядков меньше!
– Закон позволяет до 1 июня текущего года перейти на расчетный метод, – сказал Александр Кузнецов. – Но мы не станем дожидаться июня (как это ранее заявлял руководитель комитета ЖКХ региона. – Прим. ред.), и квитанции, сформированные по расчетному методу, жители Псковской области получат уже в феврале. Логичный вопрос сегодня: могли бы мы сразу посчитать нормативы по расчетному методу? Ответ – не могли. Закон требует, чтобы первая квитанция была сформирована по методу аналогов.
Сейчас администрация Псковской области готовит нормативный акт, согласно которому жители региона по итогам января 2017 года заплатят за коммунальные ресурсы, потраченные на общедомовые нужды, не больше, чем в предыдущие месяцы. В документе будет прописано, что суммы за ОДН в январских квитанциях должны быть оплачены не в полном объеме, а в пределах декабря прошлого года.
– Не может одна лампочка в подъезде нажечь столько электричества, как весь пятиэтажный дом, – согласился Александр Кузнецов. – Невозможно 200 литрами воды вымыть один квадратный метр на лестничной клетке.
Жалоб от негодующих псковичей поступает очень много, теперь проверками займется жилищная инспекция и прокуратура.
В феврале нам обещают другие тарифы на ОДН.
Откуда же тогда в квитанциях взялись такие суммы?
– Мы проверяли данные, которые предоставил исполнитель, исходя из чистой математики, ошибок в расчетах нет, – сказал председатель общественного совета при областном комитете по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов. – Но есть вопросы к исходным данным, которые предоставляли самому исполнителю. Самый большой вопрос – верно ли указаны площади жилого фонда. Их указывали на основе данных еще 1989 года. Данные управляющих компаний по площадям общедомового имущества, на которые начисляется норматив, тоже вызывают много вопросов. Не всегда площади, указанные в квитанциях и на сайте реформы ЖКХ, совпадают. При расчете площади общедомового имущества в правилах говорится следующее: принимать к расчету полностью площадь, где проходят коммуникации. Но часто в подвале горит только одна лампочка, например рядом с узлами учета. На остальной территории ничего, кроме проводов, нет. Стоит ли принимать эти площади к расчету? На этот вопрос нужно ответить как можно скорее. На наш взгляд, именно это и вызвало слишком большие суммы по электроэнергии.
– В действующем законодательстве не нашли нормы, которая позволяла бы жильцам принимать решение о переходе вновь на оплату ОДН по счетчикам, – сказал руководитель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов.
Закон разрешает лишь платить по счетчику сверх норматива. Если, к примеру, на общем собрании собственники решат, что управляющая компания должна залить им каток во дворе, они заплатят за использованную воду дополнительно. Поскольку такое использование воды не входит в перечень общедомовых нужд.
– Вопрос этот поднимают на каждом семинаре, – сказал Алексей Кириллов. – Мнения разделились. Одни говорят, что не запрещено, разрешено, другие не согласны.
– Мы пять лет всех убеждали, что нужно устанавливать узлы учета, – сказал Александр Кузнецов. – Конечно, мы должны предоставить потребителю такую возможность. Нужно платить ровно столько, сколько дом потребляет. Будем выходить с предложениями изменить закон на федеральный уровень. В ближайшие дни я встречусь с заместителем министра строительства и ЖКХ Андреем Чибисом, который формировал эти нормативные акты.
Методику расчета нормативов обсудят публично.
– Может быть, при расчете мы чего-то не заметили. У нас много компетентных людей, которые могут указать нам ошибки, – заметил Александр Кузнецов. – Вдруг запятую не там поставили, и получилось лишних 200 литров. Нынешние нормативы не догма и требуют доработки.
Мы взяли обычную квитанцию нашей читательницы. И попробовали разобраться.
Содержание и ремонт – 19,15 рубля (это ставка платы, которая принималась на общем собрании собственников перед тем, как заключить договор управления данным домом) * 51,40 кв.м (площадь квартиры) = 984,31 рубля. Эти деньги идут управляйке. С них они платят зарплату работникам, налоги, проводят текущий ремонт и т.д. Почитать о том, что должна делать УО (минимум), можно в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 (ред. от 09.07.2016).
Лифт – собственно содержание лифта и аварийка. Эти деньги идут МП г. Пскова «Псковлифтсервис» или тому, с кем заключен договор на обслуживание лифта. На тариф сложно повлиять, так как он коммерческий.
В. мусора – плата ООО «АСПО» за вывоз мусора. 1,01 рубля (тариф) * 51,40 (площадь квартиры). Тариф не логичный, привязан к площади, а не к людям. Ну, какой есть. В этом году планируются изменения, и мусор приравняют к коммунальной услуге, как вода или электричество. Тоже немало интересного нас ждет.
Освещение – это раньше и был ОДН. Рассчитывали его как разницу показаний ОПУ (общедомового прибора учета) и суммы всех ИПУ (индивидуальных приборов) + нормативов, у кого не установлены ИПУ. В квитанции это – 2524,9 кВт. Затем необходимо найти долю ОДН (%) на конкретную квартиру, поделив площадь квартиры (51,40 кв.м) на площадь общего имущества (3708,3 кв.м) = 0,013861 %. А теперь умножаем долю на ОДН (0,013861 * 2524,9 = 34,99713). Получилось, что данная квартира должна за 34,9974 кВт электроэнергии, умножаем это на тариф 2,99 рубля и получаем плату – 104,6422 рубля. Эти деньги идут ресурснику – ОАО «Псковэнергоагент». Ресурсник выставляет счета за предыдущий месяц (в данном случае за декабрь), поэтому в этой квитанции они есть. Со следующего месяца этой строки не будет.
ХВ на СОИ – холодная вода на содержание общего имущества.
Считается по формуле – 0,106 куб.м (норматив – берем из Приказа №123-ОД от 31.10.2016 (в редакции приказа №145-ОД от 26.12.2016) * 922,1 кв.м (площадь ОИ, но не вся, а только та, где проходят соответствующие коммуникации) * (51,40 кв.м / ??? кв.м) (площадь квартиры / площадь жилых и нежилых помещений) * 24,11 рубля (тариф за холодную воду) = 4,93 рубля.
В данном случае 0,2045 куб.м это и есть объем коммунального ресурса, потраченный на СОИ для конкретно этой квартиры.
Подогр. на СОИ – это сложно объяснить. Есть норматив на горячую воду на СОИ (0,126 куб.м). Его и применяют в домах, где нет индивидуальных тепловых пунктов. А вот там, где воду греют непосредственно в доме, применяется понятие подогрев. Это количество затраченной энергии для подогрева объема холодной воды = нормативу горячей воды на СОИ. Рассчитывается умножением 1429,37 рубля/гкал (тариф) * 0,0162 гкал (объем тепла, необходимый для подогрева ХВП на СОИ (0,2045 куб.м холодной воды) = 23,09 рубля.
ХВП на СОИ – холодная вода для подогрева на содержание общего имущества. Все то же самое, что и с ХВ на СОИ, только другой норматив (0,126 куб.м). Почему в данном случае плата равная, мне сказать сложно. Из переменных в формуле – только площадь и норматив. УО применяла в расчете площадь ту же, что и при расчете ХВ на СОИ.
Эл.эн. на СОИ – электричество на содержание общего имущества. Заменит собой строчку Освещение. Расчет такой же, как ХВ на СОИ. 5 кВт.ч (норматив из Приказа №123-ОД) * 1910,6 кв.м (расчетная площадь общего имущества) * (51,4 кв.м / 3708,3 кв.м) (доля квартиры в общем имуществе) * 2,99 руб./кВт.ч (тариф) = 395,91 рубля.
За несколько дней телефон редакции буквально раскалился. Кто-то негодовал, кто-то плакал, кто-то пытался скрыть эмоции за маской иронии. Но повод был один – псковичи увидели новые цифры в платежках за общедомовые нужды.
Напомним, с 1 января 2017 года нас обязали оплачивать общедомовые нужды по нормативу. Раньше мы ориентировались на показания общедомовых приборов учета.
Многие ожидали, что с 1 января суммы за ОДН снизятся. Ведь мы больше не будем платить «за себя и за того парня». Закон был призван защитить добросовестных плательщиков от коммунального беспредела. В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда.
– Я пенсионерка, живу одна. За месяц использую всего 1 куб. воды. За январь мне пришел счет: ОДН на 400 рублей. Такая же беда и с электроэнергией. Я за весь прошлый год по общедомовым нуждам за электроэнергию заплатила 130 рублей. Счет за январь составил 249 рублей, – пожаловалась пенсионерка Татьяна Кротова. – Это беспредел!
И это лишь одно из обращений. Остальные похожие. Разнятся лишь суммы в квитанциях. Претензия одна – цифры неадекватно завышены.
– За последние несколько дней мы наблюдаем всплеск обращений граждан, – не стал отрицать проблему заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. – Мы, как и другие субъекты РФ, должны были разработать нормативы на ОДН согласно новым стандартам. И мы это сделали. Нормативы для нас рассчитывала специализированная московская компания, которую выбирали по конкурсу. Правильность расчетов проверили, в том числе и общественники. Нарушений по расчету не нашли.
Есть два метода расчета нормативов: аналоговый и расчетный. Аналоговый метод предполагает сбор информации от муниципалитетов буквально по каждому дому: какое количество общедомовых нужд он потребляет. Но аналоговый метод учитывает и потери. Это и протечки в подвалах, и несанкционированно подключенные к жилым электросетям ларьки. Второй метод – расчетный. Он учитывает, сколько тот или иной дом должен потреблять ресурсов в идеальных условиях.
Кликните на картинку, чтобы увеличить.
Наши чиновники уже сравнили суммы по ОДН, которые получились методом аналогов и расчетов. Оказалось, что расчет аналоговым методом сильно бьет по карманам потребителей. Вторая методика делает счета за ОДН на несколько порядков меньше!
– Закон позволяет до 1 июня текущего года перейти на расчетный метод, – сказал Александр Кузнецов. – Но мы не станем дожидаться июня (как это ранее заявлял руководитель комитета ЖКХ региона. – Прим. ред.), и квитанции, сформированные по расчетному методу, жители Псковской области получат уже в феврале. Логичный вопрос сегодня: могли бы мы сразу посчитать нормативы по расчетному методу? Ответ – не могли. Закон требует, чтобы первая квитанция была сформирована по методу аналогов.
Сейчас администрация Псковской области готовит нормативный акт, согласно которому жители региона по итогам января 2017 года заплатят за коммунальные ресурсы, потраченные на общедомовые нужды, не больше, чем в предыдущие месяцы. В документе будет прописано, что суммы за ОДН в январских квитанциях должны быть оплачены не в полном объеме, а в пределах декабря прошлого года.
– Не может одна лампочка в подъезде нажечь столько электричества, как весь пятиэтажный дом, – согласился Александр Кузнецов. – Невозможно 200 литрами воды вымыть один квадратный метр на лестничной клетке.
Жалоб от негодующих псковичей поступает очень много, теперь проверками займется жилищная инспекция и прокуратура.
В феврале нам обещают другие тарифы на ОДН.
Одна лампочка в подвалеНас уверяют, что нормативы, введенные в Псковской области, одни из самых низких.
Откуда же тогда в квитанциях взялись такие суммы?
– Мы проверяли данные, которые предоставил исполнитель, исходя из чистой математики, ошибок в расчетах нет, – сказал председатель общественного совета при областном комитете по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов. – Но есть вопросы к исходным данным, которые предоставляли самому исполнителю. Самый большой вопрос – верно ли указаны площади жилого фонда. Их указывали на основе данных еще 1989 года. Данные управляющих компаний по площадям общедомового имущества, на которые начисляется норматив, тоже вызывают много вопросов. Не всегда площади, указанные в квитанциях и на сайте реформы ЖКХ, совпадают. При расчете площади общедомового имущества в правилах говорится следующее: принимать к расчету полностью площадь, где проходят коммуникации. Но часто в подвале горит только одна лампочка, например рядом с узлами учета. На остальной территории ничего, кроме проводов, нет. Стоит ли принимать эти площади к расчету? На этот вопрос нужно ответить как можно скорее. На наш взгляд, именно это и вызвало слишком большие суммы по электроэнергии.
Есть ли шанс платить по счетчику?Граждан, дома которых оборудованы общедомовыми счетчиками, очень волнует вопрос, смогут ли они снова рассчитываться за ОДН, руководствуясь показаниями приборов.
– В действующем законодательстве не нашли нормы, которая позволяла бы жильцам принимать решение о переходе вновь на оплату ОДН по счетчикам, – сказал руководитель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов.
Закон разрешает лишь платить по счетчику сверх норматива. Если, к примеру, на общем собрании собственники решат, что управляющая компания должна залить им каток во дворе, они заплатят за использованную воду дополнительно. Поскольку такое использование воды не входит в перечень общедомовых нужд.
– Вопрос этот поднимают на каждом семинаре, – сказал Алексей Кириллов. – Мнения разделились. Одни говорят, что не запрещено, разрешено, другие не согласны.
– Мы пять лет всех убеждали, что нужно устанавливать узлы учета, – сказал Александр Кузнецов. – Конечно, мы должны предоставить потребителю такую возможность. Нужно платить ровно столько, сколько дом потребляет. Будем выходить с предложениями изменить закон на федеральный уровень. В ближайшие дни я встречусь с заместителем министра строительства и ЖКХ Андреем Чибисом, который формировал эти нормативные акты.
Методику расчета нормативов обсудят публично.
– Может быть, при расчете мы чего-то не заметили. У нас много компетентных людей, которые могут указать нам ошибки, – заметил Александр Кузнецов. – Вдруг запятую не там поставили, и получилось лишних 200 литров. Нынешние нормативы не догма и требуют доработки.
Учимся читать квитанцию
Мы взяли обычную квитанцию нашей читательницы. И попробовали разобраться.
Содержание и ремонт – 19,15 рубля (это ставка платы, которая принималась на общем собрании собственников перед тем, как заключить договор управления данным домом) * 51,40 кв.м (площадь квартиры) = 984,31 рубля. Эти деньги идут управляйке. С них они платят зарплату работникам, налоги, проводят текущий ремонт и т.д. Почитать о том, что должна делать УО (минимум), можно в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 (ред. от 09.07.2016).
Лифт – собственно содержание лифта и аварийка. Эти деньги идут МП г. Пскова «Псковлифтсервис» или тому, с кем заключен договор на обслуживание лифта. На тариф сложно повлиять, так как он коммерческий.
В. мусора – плата ООО «АСПО» за вывоз мусора. 1,01 рубля (тариф) * 51,40 (площадь квартиры). Тариф не логичный, привязан к площади, а не к людям. Ну, какой есть. В этом году планируются изменения, и мусор приравняют к коммунальной услуге, как вода или электричество. Тоже немало интересного нас ждет.
Освещение – это раньше и был ОДН. Рассчитывали его как разницу показаний ОПУ (общедомового прибора учета) и суммы всех ИПУ (индивидуальных приборов) + нормативов, у кого не установлены ИПУ. В квитанции это – 2524,9 кВт. Затем необходимо найти долю ОДН (%) на конкретную квартиру, поделив площадь квартиры (51,40 кв.м) на площадь общего имущества (3708,3 кв.м) = 0,013861 %. А теперь умножаем долю на ОДН (0,013861 * 2524,9 = 34,99713). Получилось, что данная квартира должна за 34,9974 кВт электроэнергии, умножаем это на тариф 2,99 рубля и получаем плату – 104,6422 рубля. Эти деньги идут ресурснику – ОАО «Псковэнергоагент». Ресурсник выставляет счета за предыдущий месяц (в данном случае за декабрь), поэтому в этой квитанции они есть. Со следующего месяца этой строки не будет.
ХВ на СОИ – холодная вода на содержание общего имущества.
Считается по формуле – 0,106 куб.м (норматив – берем из Приказа №123-ОД от 31.10.2016 (в редакции приказа №145-ОД от 26.12.2016) * 922,1 кв.м (площадь ОИ, но не вся, а только та, где проходят соответствующие коммуникации) * (51,40 кв.м / ??? кв.м) (площадь квартиры / площадь жилых и нежилых помещений) * 24,11 рубля (тариф за холодную воду) = 4,93 рубля.
В данном случае 0,2045 куб.м это и есть объем коммунального ресурса, потраченный на СОИ для конкретно этой квартиры.
Подогр. на СОИ – это сложно объяснить. Есть норматив на горячую воду на СОИ (0,126 куб.м). Его и применяют в домах, где нет индивидуальных тепловых пунктов. А вот там, где воду греют непосредственно в доме, применяется понятие подогрев. Это количество затраченной энергии для подогрева объема холодной воды = нормативу горячей воды на СОИ. Рассчитывается умножением 1429,37 рубля/гкал (тариф) * 0,0162 гкал (объем тепла, необходимый для подогрева ХВП на СОИ (0,2045 куб.м холодной воды) = 23,09 рубля.
ХВП на СОИ – холодная вода для подогрева на содержание общего имущества. Все то же самое, что и с ХВ на СОИ, только другой норматив (0,126 куб.м). Почему в данном случае плата равная, мне сказать сложно. Из переменных в формуле – только площадь и норматив. УО применяла в расчете площадь ту же, что и при расчете ХВ на СОИ.
Эл.эн. на СОИ – электричество на содержание общего имущества. Заменит собой строчку Освещение. Расчет такой же, как ХВ на СОИ. 5 кВт.ч (норматив из Приказа №123-ОД) * 1910,6 кв.м (расчетная площадь общего имущества) * (51,4 кв.м / 3708,3 кв.м) (доля квартиры в общем имуществе) * 2,99 руб./кВт.ч (тариф) = 395,91 рубля.
КстатиНормативы на ОДН ввели в Псковской области позже, чем в других субъектах РФ. Большинство регионов перешли к нормативам еще год-полтора назад.
Комментарии: 4
Комментарии
Анонимный
02 Февраля 2017 - 22:38
Вы, псковские молодцы, что своевременно тревогу забили. В г.Владимире вообще бардак - только один ОДН за электричество некоторые УК уже накидали по 5 руб.на кв.м.!!!!!
Анонимный
02 Февраля 2017 - 22:40
Там только обещаны на региональном уровне "конкретные меры" к управляющим компаниям в виде предписаний и привлечения к административной ответственности.
из Владимира
02 Февраля 2017 - 22:42
Альберт Русанен «ЖКХ-Контроль» рассказал, что на прошлой неделе на закрытом совещании с управляющими компаниями он сказал, что на каждую компанию, которая решила срубить бабла, найдётся механизм воздействия. На что ему посоветовали, не лезть в их дела.
Анонимный
02 Февраля 2017 - 22:52
Разницу между оплатами по нормативу и по общему счетчику управляшки будут пригребать себе. Даёшь НАРОДНОЕ ВЕЧЕ!
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