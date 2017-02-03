Чем занимались псковские археологи весь прошлый год

Новосокольнический район: Новое богатое поселение

Красногородский район: Могильник у дороги

Островский район: Языческое погребение

Великие Луки: Укрепления в крепости

Новосокольнический район: Селища под ЛЭП

Псков: Второго захаба в Кремле нет

Псков: Схрон ювелира в ТЭЦ

4287 объектов культурного наследия находится в Псковской области. 1 памятник приходится на 150 жителей или на 10 квадратных километров площади региона.

Археологом выходного дня может стать каждый пскович, достаточно следить за обновлениями официальной группы Археологического центра «ВКонтакте». Несколько раз прошлым летом там объявляли о поиске волонтеров на сложные объекты с коротким сроком исполнения работ. В частности, волотнеры работали на месте прокладки газопровода у базы «Юность» и в Псковском кремле. В общей сложности откликнулось около четырех десятков человек.- Нам это позволило серьезно продвинуть работы, а волонтерам - прикоснуться к истории, - говорит директор Археологического центра Псковской области. – Например, в Островском районе красивые места, повезло с погодой. Приехавшие на помощь и покупались в озере, и позанимались археологией.Желающие более длительно потрогать руками историю принимают участие в волонтерских лагерях. Два года назад во время работы такого лагеря определяли границы партизанского края в Стругокрасненском и Псковском районах, а в прошлом году исследовали более 150 землянок партизан на озере Ратец в Псковском районе. Археологи принимали участие в Вахте памяти у деревни Балаздынь в Невельском районе. Задача поисковиков – нахождение останков погибших в Великую Отечественную и достойное перезахоронение, а археологи стремятся понять, как погиб боец и почему именно так был захоронен.Над чем еще работали сотрудники Археологического центра Псковской области в прошлом году, рассказала директор учреждения Марина Кулакова.У деревни Горожане Новосокольнического района открыто ранее неизвестное поселение X-XI века, то есть времен Ольги и князя Владимира. Археологи говорят о мощном культурном слое толщиной до одного метра. Поселение было богатым, торгово-ремесленным. Возникло оно на пути, соединяющем север и юг Руси. Привел археологов на это место местный поисковик. Отыскивая останки воинов Великой Отечественной войны, он наткнулся на средневековые предметы. Его находки, среди которых украшения, монеты, керамика, уже хранятся в Псковском музее.Год назад «Псковская правда» подробно писала об обнаружении средневекового кладбища у дороги в Красногородском районе. Напомним, рабочие брали песок у дороги для посыпки гололеда, а наткнулись на кости. Обратились к поисковикам. Те поначалу решили, что это захоронение погибших пленных, которых немцы перегоняли в Прибалтику. Выехавшие на место археологи установили, что это средневековый могильник.Точную датировку останков из курганной группы должен дать радиоуглеродный анализ. Пока что они датированы VI-VIII веками, то есть временем, когда Русь не только еще не приняла христианство, но и до пришествия Рюрика с варягами, а современной письменности еще не существовало. Курганную группу исследовали на месте прокладки газопровода к биатлонной базе «Юность» у деревни Смоленка.Два года проектировщики бились над тем, чтобы обойти могильник, но в итоге вынуждены были пригласить археологов. В ходе полевого исследования изучено 13 погребений, работа с найденными материалами продолжится в течение длительного времени.Прошлым летом во время реставрации крепости в Великих Луках укрепляли Комендантский пруд. Во время работ обнаружили подлинные конструкции, укреплявшие берега в XVIII веке. Конструкции похожи на срубы. Их зафиксировали и оставили для будущих поколений. Авось однажды потомки захотят укрепить берега по прапрадедовский технологии. Пока что пруд укрепили современными методами.113 км исследовали археологи на будущей трассе высоковольтной линии электропередач от Новосокольников до границы со Смоленской областью. Порой идти приходилось буквально по болоту. Зато удалось выявить шесть новых памятников археологии, представленных селищами.Именно к такому выводу пришли специалисты, изучая место, где предположительно находился Смердий захаб в Псковском кремле. Долгое время считалось, что захабов было два: тот, через который все сейчас проходят в Кром к Троицкому собору, и симметричный ему у заложенных сейчас Смердьих ворот. Да и в летописях упоминается какой-то «захабень» на этом месте. Раскопки под стеной Крома, за которой плещется Великая, показали – второго захаба в Кремле не было, «захабень» - это, скорее всего, узкий проход у стены архиерейских палат. Раскоп законсервировали, фирме «Карат», которая занимается разработкой проекта реконструкции Кремля, предложено продумать вопрос музеефикации найденных археологами частичек псковской старины. Сам проект в прошлом году Министерство культуры забраковало. Весной специалисты должны вынести заключение: есть ли в нем хоть какое-то рациональное зерно, позволяющее начать работы в этом году и не потерять финансирование.Закрытая несколько лет назад ТЭЦ на набережной силами частного инвестора превратится в элитный жилой дом. Но сначала пригласили археологов. В культурном слое XV-XVI века нашли предметы из XI-XII веков – золотое вторсырье, которое ювелир отложил для дальнейшей работы. В этом году археологи продолжат свою работу, они уже обещают публике еще более интересные находки. То же самое они говорят о Великих Луках, где в прошлом году определили границы культурного слоя.В декабре ЮНЕСКО вернуло псковичам на техническую доработку документы по номинации на включение в Список всемирного наследия. В нее входят 18 памятников: Приказные и Поганкины палаты, Гремячая и Покровская башни, а также 14 храмов. Необходимо уточнить площадь объектов, их координаты. Отредактированные документы ждут в Париже к 1 сентября. Об этом рассказала председатель Госкомитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева. Также она сообщила о состоянии дел на объектах, которые у всех на слуху.Оказывается, не приняты работы подрядчика, выполнявшего консервацию Дома Батова. Выяснилось, что в щитах на дверных проемах и окнах есть щели, которые не мешают дождю попадать внутрь, а западные ветра задувают в здание снег. До конца января подрядчик должен вновь представить объект к сдаче.По Дому губернатора (он же – библиотека имени Каверина) определен подрядчик. Это та же компания, которая занималась крепостью в Великих Луках. Работы должны начаться в самое ближайшее время. Елена Яковлева надеется, что объект в самом центре города окажется под пристальным вниманием общественности и специалистов, которые уберегут подрядчика от ошибок.В этом году также начнутся работы по проекту Всемирного банка на Доме Постникова (он же «мешок») и в Варлаамовском угле, включая башни в устье Псковы. Завершается разработка проекта по Музейному кварталу (Поганкины палаты, картинная галерея в школе Фан-дер-Флита, Дом ксендза), который тоже является проектом Всемирного банка. Процесс затормозился из-за смены проектировщика. Первый проект, представленный итальянцами, не вписывался в русскую традицию сохранения культурного наследия.На этот год запланировано укрепление берега у Мирожского монастыря и ремонт Южной башни с оградой Снетогорского монастыря. Как уже писала «Псковская правда», есть данные о выделении финансирования на Мелетовскую церковь: противоаварийные работы и первую часть проекта реставрации живописи.