​Руководитель УФАС рассказала о том, кто чаще всего игнорирует антимонопольное законодательство и какие штрафы ждут нарушителей

Штраф 600 тысяч за незаконный сбор

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Уступить дорогу бизнесу

Кстати

Бизнес действует предельно аккуратно, а вот нарушителями антимонопольного законодательства чаще всего являются органы власти и монополисты. Какие дела рассмотрело Псковское УФАС России в минувшем году и каких результатов удалось добиться, на пресс-конференции 25 января рассказала руководитель ведомства Ольга Милонаец.– В 2016 году Псковское УФАС рассмотрело 82 заявления (в 2015 году – 128) по признакам нарушения антимонопольного законодательства по статьям закона «О защите конкуренции», – сообщила Ольга Милонаец.Руководитель ведомства рассказала, что управление находится в судебном процессе с государственным предприятием «Псковавтотранс», которое незаконно взимает с пассажиров автовокзальный сбор «за бронь».– Мы совершенно точно уверены, что сбор незаконен, тем более судебные инстанции это подтвердили, – сказала Милонаец. – Раз права граждан нарушены, нужно отменить.По другому похожему случаю – о завышенной стоимости комиссии «Почты России» за оплату квитанций ЖКХ – пока только выдано предупреждение. В конце года антимонопольная служба получила жалобу на «Почту России». Человек пожаловался на то, что платит за свет 20 рублей и примерно столько же за квитанцию по почте. УФАС предложило «Почте России» до 1 февраля пересмотреть свои расценки за оплату по квитанциям.Ольга Милонаец отметила, что «Почта России» не является монополистом там, где, например, есть банки, но почти на 80 % территории региона она занимает доминирующее положение по взиманию коммунальных платежей.Предупреждение должно быть исполнено до 1 февраля, в противном случае будет возбуждено уголовное дело. УФАС рекомендует «Почте России» отменить минимальный платеж, а также предлагает установить процент от суммы квитанции, которая оплачивается.2017 год начался с внесения изменений в закон о торговле, отмены ретробонусов и плат за полки. Также был расширен перечень антимонопольного органа в части возбуждения административного производства без антимонопольного дела.– Неделю назад мы получили поручение от правительства проверить торговые сети в части оплаты поставок по договорам с поставщиками – своевременно ли производится оплата, – рассказала Ольга Милонаец. Она также добавила, что всем торговым сетям и органам местного самоуправления разосланы методические рекомендации, как работать в условиях поправок к закону о торговле. Проверки в этой сфере пройдут до 17 марта.В этом году УФАС вынесло предостережение руководителю одной из псковских муниципальных аптек в связи с его заявлением в СМИ о необходимости сокращения количества аптек в Псковской области.По ее словам, если в областном центре аптек действительно много, то во многих районах их остро не хватает. В связи с этим руководитель ведомства предложила закрыть государственные аптеки там, где наблюдается высокая конкуренция, и открыть их там, где аптек не хватает.– Государство не должно конкурировать с коммерческими структурами в тех отраслях, где и так существует нормальная конкуренция, – сказала Ольга Милонаец.По поводу вызвавшего резонанс нового принципа начисления средства за содержание общедомового имущества в многоквартирных домах псковская ФАС жалоб пока не получала. При этом Ольга Милонаец обратила внимание на то, что антимонопольная служба полномочна рассматривать жалобы к нормативно-правовым актам, вводящим новые правила по начислению управляющими компаниями платежей за коммунальные ресурсы для содержания общего имущества, но не может рассматривать жалобы к конкретным случаям начисления, то есть конкретным квитанциям. В таком случае гражданам необходимо обращаться с жалобой в Роспотребнадзор.