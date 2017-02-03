Всех, кто хочет войти в историю, ждут в передвижной студии 4 февраля

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Псков стал городом января в проекте «Я Россия». Как мы уже сообщали в одном из прошлых номеров, жители областного центра активно участвовали в интернет-голосовании и буквально вырвали победу у конкурентов – Омска, Самары, Волгограда и Екатеринбурга.Многие зрители телеканала «Россия» уже обратили внимание на межпрограммные ролики, которые несколько месяцев появляются в эфире. Теперь героями этих роликов станут и псковичи. Участники проекта – самые обычные люди совершенно разных возрастов и профессий. «Псковичи, берите родных, друзей, соседей и приезжайте!» – призывают в социальных сетях организаторы.В Пскове съемочная группа развернет передвижную студию в торгово-развлекательном центре «Акваполис».С 12.00 до 18.00 в субботу 4 февраля каждый желающий сможет сфотографироваться и тут же увидеть свою фотографию на большом экране.Фотографии участников будут опубликованы на, а в социальной сети «ВКонтакте» в группе #ЯРОССИЯ можно не только найти новости проекта, но и обсудить их. Самые выразительные портреты станут основой эфирного оформления телеканала «Россия».Акция «Я Россия» вызвала настоящий ажиотаж. Организаторы признаются, что не ожидали такого приема: к студии выстраиваются очереди. На акцию приходят целыми семьями.Съемочная группа уже побывала в Севастополе, Иркутске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Казани, Астрахани, Мурманске и Перми. Очередь за Псковом!Псков, ул. Кузбасской Дивизии, 19. «Акваполис».Суббота, 4 февраля.С 12.00 до 18.00 часов.