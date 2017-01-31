В Псковской области изымают из продажи спиртосодержащие настойки
Главный санитарный врач региона считает, что избежать отравлений «Боярышником» поможет введение акциза
В Псковской области сотрудники Роспотребнадзора и полиции проверяют торговые точки в связи запретом на продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Эта мера была принята после случая массового отравления спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутской области в декабре прошлого года, когда суррогатное парфюмерное средство с метанолом вместо этанола унесло жизни 76 человек. В ведомстве отметили, что запрет уже позволил снизить на 33% количество случаев отравлений и на 65% летальных исходов в период новогодних праздников.
Вопрос о круглосуточной продаже неалкогольной спиртосодержащей продукции, которую пьющие люди используют «не по назначению», «Псковская правда» поднимала еще в июле прошлого года. Наши читательницы принесли в редакцию флаконы спиртового лосьона и рассказали, что их «полгорода покупает в ларьках, магазинах, причем, круглосуточно».
- Все эти запреты ночные – смех. Для тех, у кого в семье есть пьющие люди – это беда. Ночью муж ушел из дома в половине первого, вернулся через полчаса, а у самого шесть таких флаконов. У нас все алкоголики двора его пьют, - рассказала посетительница, пояснив, что спирт продают под видом косметических средств, лосьонов.
Однако на тот момент запрета на продажу этой продукции не было.
- Указанная продукция не является алкогольной продукцией, хоть и содержит этиловый спирт. Соответственно, для привлечения к ответственности лиц за продажу, употребление, хранение, перевозку и проч. нет законных оснований, - сообщили нам в полиции.
После печально известных событий в Иркутске в России объявили войну спиртосодержащим настойкам. Розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукции на территории страны была приостановлена на 30 суток и в настоящее время продлена еще два месяца. Роспотребнадзор и правоохранительные органы следят за тем, чтобы запрет на продажу этой продукции не нарушался.
- В целом в области ситуация удовлетворительная, с декабря по настоящее время мы проверили более 250 точек. Массовых продаж не выявляется, - рассказал «Псковской правде» главный санитарный врач региона Александр Нестерук. – В самом начале проверок выявили партию такой продукции в одном из псковских супермаркетов. Реализация этой продукции была приостановлена.
Однако, выявленная партия лосьонов, по словам А.Нестерука, - продукция недешевая, относящаяся к средней ценовой категории. Возможно, люди, страдающие от алкогольной зависимости, и не берут ее.
По его словам, проверки продолжатся. Рейды проводятся как самостоятельно сотрудниками Роспотребнадзора, так и совместно с полицией.
- К сожалению, определенная группа людей пьет все, что горит, - прокомментировал Александр Нестурук ситуацию с отравлением в Иркутске. По его словам, сыграло роль и название продаваемого суррогата – «Боярышник». - Алкоголики всю жизнь пили настойку «Боярышник» из аптек. И когда эту жидкость для ванн назвали «Боярышником», они купились на это название.
По мнению главного санитарного врача, решить проблему отравлений непищевой продукции поможет введение на эту продукцию акцизов – таких же, как на алкоголь.
- В настойках типа «Боярышника» спирт дешевый. Если государство для парфюмерно-косметической и аптечной продукции введет акцизы, тогда не будет экономической выгоды покупать такие настойки – это будет стоить столько же, сколько такой же объем алкоголя. И тогда эта тема закроется. А пока на аптечные настойки, одеколоны акцизов нет, и они получаются заметно дешевле.
В Псковской области ежегодно регистрируется большое количество отравлений алкоголем и спиртосодержащей продукцией, в том числе, и со смертельным исходом.
- Обычно это отравления большими дозами алкоголя и всевозможными суррогатами, - сообщил главный санитарный врач региона.
Он также отметил, что после ограничения продажи спиртосодержащей продукции - в декабре – отравлений было зарегистрировано гораздо меньше.
- Суррогат обычно делают в кустарных условиях, где нет лаборатории, где спирт не перепроверить. Внешне этиловый от метилового ничем не отличишь… На настоящих предприятиях есть производственный контроль, они контролируют каждую партию спирта, которую получают и никогда не допустят, чтобы метанол попал в «пищевку».
Вопрос о круглосуточной продаже неалкогольной спиртосодержащей продукции, которую пьющие люди используют «не по назначению», «Псковская правда» поднимала еще в июле прошлого года. Наши читательницы принесли в редакцию флаконы спиртового лосьона и рассказали, что их «полгорода покупает в ларьках, магазинах, причем, круглосуточно».
- Все эти запреты ночные – смех. Для тех, у кого в семье есть пьющие люди – это беда. Ночью муж ушел из дома в половине первого, вернулся через полчаса, а у самого шесть таких флаконов. У нас все алкоголики двора его пьют, - рассказала посетительница, пояснив, что спирт продают под видом косметических средств, лосьонов.
Однако на тот момент запрета на продажу этой продукции не было.
- Указанная продукция не является алкогольной продукцией, хоть и содержит этиловый спирт. Соответственно, для привлечения к ответственности лиц за продажу, употребление, хранение, перевозку и проч. нет законных оснований, - сообщили нам в полиции.
После печально известных событий в Иркутске в России объявили войну спиртосодержащим настойкам. Розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукции на территории страны была приостановлена на 30 суток и в настоящее время продлена еще два месяца. Роспотребнадзор и правоохранительные органы следят за тем, чтобы запрет на продажу этой продукции не нарушался.
- В целом в области ситуация удовлетворительная, с декабря по настоящее время мы проверили более 250 точек. Массовых продаж не выявляется, - рассказал «Псковской правде» главный санитарный врач региона Александр Нестерук. – В самом начале проверок выявили партию такой продукции в одном из псковских супермаркетов. Реализация этой продукции была приостановлена.
Однако, выявленная партия лосьонов, по словам А.Нестерука, - продукция недешевая, относящаяся к средней ценовой категории. Возможно, люди, страдающие от алкогольной зависимости, и не берут ее.
По его словам, проверки продолжатся. Рейды проводятся как самостоятельно сотрудниками Роспотребнадзора, так и совместно с полицией.
- К сожалению, определенная группа людей пьет все, что горит, - прокомментировал Александр Нестурук ситуацию с отравлением в Иркутске. По его словам, сыграло роль и название продаваемого суррогата – «Боярышник». - Алкоголики всю жизнь пили настойку «Боярышник» из аптек. И когда эту жидкость для ванн назвали «Боярышником», они купились на это название.
По мнению главного санитарного врача, решить проблему отравлений непищевой продукции поможет введение на эту продукцию акцизов – таких же, как на алкоголь.
- В настойках типа «Боярышника» спирт дешевый. Если государство для парфюмерно-косметической и аптечной продукции введет акцизы, тогда не будет экономической выгоды покупать такие настойки – это будет стоить столько же, сколько такой же объем алкоголя. И тогда эта тема закроется. А пока на аптечные настойки, одеколоны акцизов нет, и они получаются заметно дешевле.
В Псковской области ежегодно регистрируется большое количество отравлений алкоголем и спиртосодержащей продукцией, в том числе, и со смертельным исходом.
- Обычно это отравления большими дозами алкоголя и всевозможными суррогатами, - сообщил главный санитарный врач региона.
Он также отметил, что после ограничения продажи спиртосодержащей продукции - в декабре – отравлений было зарегистрировано гораздо меньше.
ВажноЧтобы избежать отравления, алкоголь нужно покупать в проверенных местах: в специализированных магазинах, в сетевых супермаркетах. Не покупать по низкой цене, так как возможно эти напитки приготовлены в кустарных условиях без должного контроля:
- Суррогат обычно делают в кустарных условиях, где нет лаборатории, где спирт не перепроверить. Внешне этиловый от метилового ничем не отличишь… На настоящих предприятиях есть производственный контроль, они контролируют каждую партию спирта, которую получают и никогда не допустят, чтобы метанол попал в «пищевку».
Кстати270 литров лосьона с оптимистическим названием "Счастье" изъяли в продуктовом магазине в центре Пскова. Судя по этикетке, на самом деле речь идет о банальной настойке боярышника. В настоящее время ведется проверка.
Комментарии: 1
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Комментарии
Саша
30 Января 2017 - 18:15
В писковичах проверить надо,там тоже отраву продают.
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