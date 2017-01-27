Аграрии подвели итоги работы и обсудили, как привлечь кадры на село

Сельхозпродукции на 30 миллиардов

Кого оставят без дотаций

Как привлечь специалистов

Сельское хозяйство Псковской области медленно, но верно развивается. И даже несмотря на неблагоприятные для аграриев погодные условия в прошлом году, целевые показатели по основным отраслям выполнены, причем по ряду направлений область занимает лидирующие позиции на Северо-Западе.Но не только положительные результаты работы отрасли в прошлом году и задачи на этот год рассмотрели аграрии на состоявшемся совещании заместителя губернаторас главами районов, начальниками управлений сельского хозяйства и руководителями ведущих хозяйств области. Не обошли стороной участники встречи проблемные вопросы сферы АПК.Озвучивая основные итоги работы в 2016 году, Сергей Перников отметил, что в общей сложности сельское хозяйство области получило порядка 2 млрд рублей – из федерального и регионального бюджетов.– Общий объем продукции сельского хозяйства в 2016 году составил порядка 30 млрд рублей. Из 186 сельхозпредприятий прибыль обеспечили 111 организаций. В 2015 году таких предприятий было 90.Общая прибыль за 2016 год составила 5,5 млрд рублей, – сообщил заместитель губернатора.По направлению «растениеводство» регион продолжает программу, связанную с вводом земель в сельхозоборот. В прошлом году с полей области, несмотря на неблагоприятные погодные условия, было собрано более 116 тысяч тонн зерна, при этом сохранен показатель на уровне 2015 года. Также на уровне 2015 года – цифры по урожаю картофеля и овощей: более 152 тысяч тонн и 46 тысяч тонн соответственно.– У нас собрано 11 % зерна и 10 % всего картофеля в нашем федеральном округе, – подчеркнул Сергей Перников.В прошлом году Псковская область была лидером по индексу роста в мясном животноводстве. По росту валового надоя молока в хозяйствах всех категорий регион на втором месте среди субъектов Северо-Западного федерального округа. Валовое производство скота на убой в живом весе в прошлом году составило 185 тысяч тонн, валовое производство молока – 199 тысяч тонн.– Мы полностью обеспечиваем молоком себя и имеем возможность продавать его в другие регионы РФ, – отметил Сергей Перников.Вместе с тем одной из серьезных проблем в АПК региона является кадровый дефицит, и одна из причин этой проблемы – невысокая заработная плата работников сельхозотрасли.– Средняя зарплата в отрасли – 15 400 руб. К сожалению, ряд предприятий в регионе даже не достигает этой цифры. Хотелось бы надеяться на то, что в 2017 году с учетом поддержки федеральной власти и областной администрации мы сможем повысить средний уровень заработной платы в сельском хозяйстве, – подчеркнул Сергей Перников.И одной из мер, стимулирующих улучшение этого показателя, станет новый критерий для выплаты дотаций.– В следующем году дотации будут выплачиваться тем предприятиям, где заработная плата составляет не меньше, чем среднемесячная по отрасли, – сообщил начальник управления сельского хозяйства области Николай Романов. – Например, в отрасли свиноводства на одних предприятиях средняя зарплата – 40 тысяч рублей, а на других – 8. То есть те хозяйства, которые не будут выполнять показатель по уровню заработной платы, поддержки не получат. Подходить к этому вопросу будем взвешенно, но минимальный уровень в этом году должен быть достигнут.Кроме того, по словам начальника сельхозуправления, в этом году сохранятся дотации на содержание молочного племенного стада. Что касается дотаций на произведенное молоко, то ставка субсидии в этом году уменьшится с 1,7 руб до 1,1 руб.Серьезная поддержка будет оказана по программе мелиорации – на эти цели запланировано 50 млн рублей из областного бюджета и 82 млн рублей – из федерального. Также увеличится размер грантовой поддержки малых форм хозяйствования.– За пять лет 86 фермеров региона получили субсидии на 190 млн рублей. Все меры поддержки в текущем году сохранятся, – отметил он.Не обошли вниманием участники совещания и вопрос подготовки и закрепления кадров на селе.– Поддержка развития АПК и развитие сельских территорий невозможны без подготовки высококачественных специалистов и закрепления их на производстве, – отметил ректор Великолукской сельхозакадемии Владимир Морозов. По его словам, анализ, проведенный академией, показал, что в настоящее время в АПК области не хватает 150 специалистов с высшим образованием и 50 – со средним специальным. В то же время всего 12 % выпускников в 2016 году отправились работать на село.– Эта цифра не может нас устраивать, – подчеркнул он, добавив, что причины таких показателей кроются в недостаточно эффективной работе по профориентации, а также в условиях, которые ждут молодых специалистов на производстве.– На некоторых предприятиях выпускникам предлагают зарплату от 6 тысяч рублей. В то время как хорошо успевающий студент в академии получает стипендию свыше 11 тысяч рублей, – отметил ректор.Также Владимир Морозов обратил внимание на то, что с каждым годом уменьшается количество абитуриентов из сельской местности и студентов-целевиков.– На целевую подготовку нужно обратить серьезное внимание, – сказал ректор, предложив главам муниципалитетов к 15 февраля представить от каждого района по одной кандидатуре выпускника для обучения в рамках целевой подготовки.Помочь решить кадровую проблему должен и ресурсный центр, созданный на базе Псковского агротехнического колледжа. Директор учебного заведения Сергей Янкин рассказал, что в настоящее время в колледже обучаются 1600 студентов по 20 специальностям.– Техникумом подписаны соглашения с предприятиями региона по прохождению практики. Такое сотрудничество планируется продолжить и в дальнейшем, – сообщил он.Сергей Перников обратил внимание руководителей образовательных организаций на высокую потребность на рынке труда в специалистах аграрной отрасли. Он рекомендовал активизировать связь образования с бизнесом и готовить специалистов по конкретным направлениям с дальнейшим прохождением практики и трудоустройством выпускников на предприятия.