Проект «Моя Россия» в регионе
24 Января 2017 - 11:37Главная → Заметки → Общество → #всевпсков
В 2016 году Псковская область вошла в Национальную программу детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия»
Цель программы – приобщение молодежи к истории и культуре России.
По программе «Моя Россия» Псковская область приняла 605 школьников из 19 регионов страны. Они представляли Центральный федеральный округ, Санкт-Петербург, Карелию. Все они получили возможность стать участниками конкурса «Все в Псков», проводимого совместно «Псковской правдой» и турбюро «Континент». Каждый ребенок мог прислать на конкурс селфи из Псковской области, эссе с впечатлениями о поездке или рисунок. Селфи прямо сейчас на сайте оценивают читатели, итоги конкурса подведем 13 февраля.
Эссе и рисунки оценит экспертное жюри, в составе которого первый вице-губернатор Вера Емельянова, федеральный координатор программы «Моя Россия» Ольга Санаева, режиссер и продюсер Дмитрий Месхиев, путешественник Владислав Кетов, директор турбюро «Континент» Светлана Баранова, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич.
Отзывы детей со всей России о поездке в Псковскую область:
«Привезу родителей. Женюсь - привезу жену и детей»
«Я все понял про свою страну»
«Родители только в Египет и Турцию возили, а у нас такая красивая страна»
По программе «Моя Россия» Псковская область приняла 605 школьников из 19 регионов страны. Они представляли Центральный федеральный округ, Санкт-Петербург, Карелию. Все они получили возможность стать участниками конкурса «Все в Псков», проводимого совместно «Псковской правдой» и турбюро «Континент». Каждый ребенок мог прислать на конкурс селфи из Псковской области, эссе с впечатлениями о поездке или рисунок. Селфи прямо сейчас на сайте оценивают читатели, итоги конкурса подведем 13 февраля.
Эссе и рисунки оценит экспертное жюри, в составе которого первый вице-губернатор Вера Емельянова, федеральный координатор программы «Моя Россия» Ольга Санаева, режиссер и продюсер Дмитрий Месхиев, путешественник Владислав Кетов, директор турбюро «Континент» Светлана Баранова, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич.
ПризыЗа лучшее эссе главный приз – смартфон от Бюро путешествий «Континент». За лучшее селфи – недельное проживание в фешенебельном загородном отеле «Плесков» всей семьей (двое взрослых + один ребенок). За лучший рисунок – трехдневный экскурсионный тур на Псковщину на 3 человек (2 взрослых и 1 ребенок).
Отзывы детей со всей России о поездке в Псковскую область:
«Привезу родителей. Женюсь - привезу жену и детей»
«Я все понял про свою страну»
«Родители только в Египет и Турцию возили, а у нас такая красивая страна»
КонкретноПо федеральной программе «Моя Россия» в 2013 году дети поехали в Санкт-Петербург, в 2014 году прибавились Москва и города Золотого кольца. С тех пор Петербург и Москва участвуют каждый год, а вот региональная составляющая варьируется. 2015 год посвятили маршрутам Победы, участниками стали уже 14 регионов, включая Смоленск, Брянск, Хабаровск, Владивосток, Крым. Псков с маршрутом «Духовые истоки» присоединился к программе в 2016 году.
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