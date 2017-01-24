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Возрастной ценз не нужен

24 Января 2017 - 11:34
Главная → Заметки → Общество → #всевпсков
Ольга Санаева уверена: сделать детские перевозки безопасными можно только в одном случае - если дети останутся дома
- Неоднократно в России отсрочивали решение о запрете перевозки детских организованных групп (более 8 человек) на автобусах старше 10 лет. Обещают, что эта мера заработает с 1 июля нынешнего года. Не прекратятся ли после этого детские турпоездки в принципе?

- Безопасность – условие существования детского туризма. Я не сторонница снижения безопасности, но, на мой профессиональный взгляд, возраст автобуса не является мерилом безопасности. В стране автобусов не так много, и нужно уделять внимание другим аспектам. Мы на совещании с ГИБДД это объясняли, но Министерство промышленности лоббирует возрастной показатель, понятно, для чего. Но у нас нет как такового производства туристических автобусов. Нужно мотивировать транспортников к покупке автобусов другими мерами. 

Безопасность должна соблюдаться для любых туристов, и взрослых тоже. Автобус может быть технически неисправен и в 5-летнем возрасте. И вы не отличите на первый взгляд, 5 или 15 лет автобусу, произведенному хорошей фирмой.

- Как усилить безопасность перевозок?

- В Ханты-Мансийске (в декабре там в ДТП с участием автобуса погибло 12 человек, включая 10 детей.  – Ред.) могло быть меньше жертв, если бы дети были пристегнуты и сидели на своих местах. Мы сопровождающим всегда говорим, что взрослые должны пройти по салону несколько раз, убедиться, что дети не бродят, что дети пристегнуты. Любой пассажир должен знать, где огнетушитель, где аптечка. Важен режим труда и отдыха водителя. Из этих кирпичиков составляется безопасность.

Ранее нам удалось несколько раз перенести введение решения правительства по возрасту автобусов. Думаю, срок до июля установлен, чтобы выработать какие-то решения. Мы хотим, чтобы возрастной ценз на транспорт был отменен. Сделать детские перевозки на 100 % безопасными можно только в одном случае - если дети останутся дома. Но я читала эссе ребят, которые приезжали в ваш регион и теперь участвуют в конкурсе «Все в Псков». Они пишут: «Горжусь теперь тем, что я русский». Без таких проектов это было бы невозможно. 
 

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