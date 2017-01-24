Как мы теперь будем платить за ОДН



Зачем же мы ставили общедомовые счетчики, недоумевают псковичи.​

На всех больше не делим

Счетчик нужен все равно

Группа многоквартирных домов Единица измерения <*> Норматив потребления Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения кВт·ч в месяц на кв.метр 2,6 Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения кВт·ч в месяц на кв.метр 5,0 Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период кВт·ч в месяц на кв.метр 2,6 Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода кВт·ч в месяц на кв.метр 2,6

Летом ОДН подешевеет



Андрей Агапов считает, что наши платежи за ОДН не повысятся.​

По лестницам ходят не метры, а люди

Какова общая площадь того или иного дома, можно узнать в Расчетном центре вашего муниципального образования.

Две квитанции

Если в доме не установлен коллективный прибор учета, ресурсоснабжающая организация имеет право применить повышающий коэффициент на оплату ОДН.

№

группы Категория жилых домов Единица измерения <*> Этажность Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения 1 Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением куб. метр в месяц на кв. метр общей площади от 1 до 5 0,223 0,124 от 6 до 9 0,106 0,126 от 10 до 16 0,016 0,016 более 16 0,005 0,005 2 Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением куб. метр в месяц на кв. метр общей площади от 1 до 5 0,124 X от 6 до 9 0,006 X от 10 до 16 0,006 X более 16 0,019 X 3 Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами куб. метр в месяц на кв. метр общей площади 0,114 X 4 Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения куб. метр в месяц на кв. метр общей площади 0,037 X 5 Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания куб. метр в месяц на кв. метр общей площади 0,045 0,045 6 Общежития с общими душевыми куб. метр в месяц на кв. метр общей площади 0,058 0,058 7 Общежития с мойками без душевых куб. метр в месяц на кв. метр общей площади 0,048 0,048

Ликбез

Компетентно

Кстати

Мы обсудили, какие нормативы на ОДН ввели в Псковской области, как будет распределяться метраж общедомовой площади, на который начисляют ОДН, что вообще входит в понятие «общедомовые расходы», за чей счет управляющие компании будут возмещать свои увеличивающиеся расходы и многие другие вопросы.С 1 января 2017 года затраты на общедомовые нужды исключаются из оплаты коммунальной услуги и переходят в состав платы за содержание общего имущества.– Сейчас определены четкие нормативы, которые позволяют конкретно от площади начислять платеж каждому собственнику помещения, – пояснилНормативы рассчитывали в зависимости от этажности дома, года постройки, его технического состояния, степени износа сетей.– Нормативы рассчитывала специализированная организация на основании данных, которые предоставили муниципалитеты и ресурсоснабжающие организации, по методике, разработанной и утвержденной в министерстве, – сообщил Андрей Агапов.К примеру, в те литры воды, которые нам насчитают по общедомовым нуждам, входят уборка лестничных площадок, ежегодная промывка системы при подготовке к отопительному сезону, устранение аварийных ситуаций.При расчете общедомовых нужд за электроэнергию учитывают в том числе и работу лифтов, и работу насосного оборудования.– Мусоропровод, к примеру, тоже должен периодически промываться и прочищаться, – напомнил Андрей Агапов. – На это тоже уходит и вода, и электроэнергия.До 1 января 2017 года ОДН рассчитывали следующим образом: смотрели, сколько воды и электричества поступило в дом по коллективному прибору учета. Затем вычитали из этих показаний сумму поквартирного потребления по индивидуальным счетчикам. Оставшуюся разницу распределяли между жильцами (по доле площади квартиры в общей площади дома). Новый способ оплаты, по мнению властей, будет более справедливым.– Введение нормативов позволит сделать платежи прозрачными, мы больше не будем платить за соседа, – подчеркнул Андрей Агапов. – Добросовестные плательщики могут быть спокойны.Практически все псковичи на протяжении последних нескольких лет получали квитанции с немаленькими суммами за установку общедомовых счетчиков на воду, электрическую энергию и тепло. Возникает резонный вопрос: зачем устанавливали счетчик, если мы будем платить по нормативу?– Счетчик позволит понять, сколько ресурсов дом потребляет фактически, больше или меньше норматива, – пояснил Андрей Агапов. – Ежемесячно будут сниматься показания этих счетчиков в обязательном порядке. Если потребление общедомового ресурса получается больше норматива, это ответственность управляющей компании. Это будет мотивировать УК на выявление неплательщиков, незарегистрированных жильцов, поскольку переплата будет ложиться на плечи именно управляющей компании.Если дом потребляет ресурса меньше норматива, по истечении года управляющая компания обязана на общем собрании собственников показать тот объем средств, который люди переплатили. Предполагается, что переплату можно будет распределить на какие-то энергоэффективные мероприятия.Андрей Агапов (в ответе на вопрос о том, как заставить домоуправление раскрывать эту информацию и чистоплотно снимать показания счетчиков) напомнил, что управляющие компании обязаны предоставлять верные сведения. А если есть какие-то сомнения в их честности, то стоит жаловаться в Жилищную инспекцию. Там по обращению жильцов проведут проверку.Возможно, что с 1 июня 2017 года оплата за ОДН по нормативу немного подешевеет. Сейчас существует два метода расчета ОДН – расчетный и аналоговый. Псковской области посчитали ОДН по комбинированному расчетно-аналоговому методу. Постановление, обязывающее вывести нормативы исключительно по расчетному методу, было подписано правительством уже после того, как у нас были готовы цифры. Поэтому привести в соответствие с требования (то есть вывести исходя из расчетного метода – по формулам) мы решили к лету. И ожидается, что это снизит наши расходы.– Как наши нормативы отличаются от соседних регионов? У нас больше или меньше?– Мы сравнивали наши нормативы с соседними регионами. Они примерно совпадают, – заметил Андрей Агапов. – А норматив по электроэнергии, к примеру, у нас даже ниже, чем в Новгороде и Ленинградской области.– Все говорят, что теперь (фиксированно) мы будем платить значительно больше, чем платили по факту. Разве это справедливо?– Эксперты увеличения не прогнозируют. Как изменятся расходы на ОДН, мы обязательно проанализируем через несколько месяцев, после первых нескольких платежей.– Почему все нормы рассчитываются на метраж квартиры, а не на проживающих? Ведь по лестнице ходят не метры, а люди?– Бывает, что человек приобретает квартиру в собственность, но там не живет и не прописывается, – ответил Андрей Агапов. – А обслуживание по содержанию ведется. И владелец, как и все, должен нести расходы за общедомовые нужды.В январе жители Пскова будут вынуждены оплатить две квитанции за ОДН. Одни квитанции придут от ресурсоснабжающих организаций, где будут обозначены расходы на общедомовые нужды за предыдущий месяц (декабрь прошлого года), и еще одна – от управляющих компаний, где расходы на ОДН будут посчитаны по нормативу, уже за январь.По электроэнергии:• освещение мест общего пользования (лестничных клеток, тамбуров и придомовой территории);• энергия, потребляемая домофонами;• энергия, потребляемая лифтами;• энергия, потребляемая иным электрооборудованием, использующимся в общедомовых нуждах (например, системы видеонаблюдения, насосы, подкачивающие воду на верхние этажи, система автоматического регулирования тепла, оборудование интернет-провайдеров, усилители антенн, системы противопожарного оборудования и дымоудаления и др. – у каждого многоквартирного дома набор электрооборудования индивидуален); кстати, на практике жители редко интересуются перечнем установленного оборудования и узнают о нем, только если что-то выходит из строя;• технологические потери во внутридомовых сетях.По холодной воде:• на мытье лестничных площадок и мусоропровода;• на полив газонов и палисадников;• промывку инженерных сетей;• внутридомовые потери в водопроводных сетях.По горячей воде:• на сброс воды в стояке, когда в многоквартирном доме производится ремонт батарей;• на опрессовку системы отопления после ремонта;• на технологический пролив системы при подготовке к отопительному сезону;• внутридомовые потери в водопроводных сетях.Председатель общественного совета при областном комитете по делам строительства и ЖКХ– Приборы учета ресурсов устанавливаются для того, чтобы мы, как собственники, могли четко контролировать их потребление. Установка приборов учета – это правильный шаг к энергосбережению. Но, конечно, мы должны быть уверены в добросовестности тех, кто устанавливает нам приборы учета, и тех, кто их обслуживает. Если счетчики покажут потребление меньше норматива, жильцы получат приятный бонус к концу года в виде перерасчета, и куда перераспределить эти средства, они будут решать на общем собрании. В том числе могут направить эти средства на оплату ОДН следующего года.Управляющие компании обязаны по первому требованию раскрывать все цифры. Самое главное, в доме должен быть эффективно работающий совет. Я рекомендую жителям для начала договориться между собой, кто чем будет заниматься и кто конкретно от собственников будет уполномочен запрашивать информацию в УК. Нужно выбрать старшего по дому и познакомиться между собой. Давайте будем честными, у нас с соседями большинство незнакомы. Половина жильцов даже договор управления не читали. Для начала мы должны получить информацию: в каком состоянии наш дом, какие есть проблемы, кто нами управляет. Государство с 2008 года пытается сделать из нас активных собственников, постоянно меняя жилищное законодательство, перекладывая на нас бремя ответственности. А люди этому сопротивляются. Самый частый аргумент в ответ – приведите сначала в порядок мою собственность. Но практика показывает, что даже в домах, которые привели в нормативное состояние, жители не проявляют активности в сфере управления. Когда вы изучите договор и выберете актив, вы сможете выстроить эффективные взаимоотношения с управляющей компанией. Никто никому ничего не должен, но у управляющих компаний есть четкие обязанности, определяемые договором.Нормативы разработаны для 7 категорий жилых домов.