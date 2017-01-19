Архивисты рассказали псковским школьникам, какие клятвы давали псковичи, вступая в партизанские отряды



Партизаны 2-й Ленинградской партизанской бригады принимают партизанскую присягу. Партизаны 2-й Ленинградской партизанской бригады принимают партизанскую присягу.



«Партизанский отряд в походе». Фото М. Трахмана. «Литературная газета». «Партизанский отряд в походе». Фото М. Трахмана. «Литературная газета».





«Советская листовка». Фото М. Трахмана, «Литературная газета». «Советская листовка». Фото М. Трахмана, «Литературная газета».



Партизанская типография. Ленинградская область. 1942 год. Партизанская типография. Ленинградская область. 1942 год.

В прошлом году «Псковская правда» присоединилась к образовательному проекту «Архив - живая память поколений». Сразу несколько сторон - Госархив, управление образования региона, областная соцзащита и академия УФСИН – решили, что настало время преподавать ребятам историю не просто по учебникам, а используя подлинные исторические документы.Архивные материалы - фото, документы – должны работать по-настоящему, а не пылиться на полках. Но не всем школам удается построить занятия так, чтобы ребята приходили с преподавателями в архив. Поэтому инициаторы проекта сами пошли в школы.В прошлом году школьникам рассказывали о тяжелой жизни жителей города Пскова и Псковского края в период немецкой оккупации. Сотрудники архива показывали ребятам электронные копии архивных документов, видео- и фотоматериалы. К 9 Мая архивисты провели 26 уроков для учащихся школ города Пскова, реакция учеников и учителей была удивительная. В новом учебном году уроки истории по архивным документам продолжились. Акцент решили сделать на документах по партизанскому движению.- На уроках мужества в школах №24 и №20 города Пскова мы рассказали учащимся о тяжелом быте партизан, о боевых операциях партизанских соединений в тылу немецких войск, назвали имена и фамилии известных командиров партизанских бригад и партизан - Героев Советского Союза, - рассказала начальник отделения страхового фонда и аудиовизуальных документовДокументы действительно интересны, и поэтому мы публикуем это для наших читателей.О чем же могут поведать архивные документы, электронные копии которых демонстрировались школьникам?Командир 2-й Ленинградской партизанской бригады Николай Григорьевич Васильев, со дня формирования бригады в июле 1941 года до отправки по болезни в советский тыл в конце декабря 1942 года, Герой Советского Союза.Командир 3-й Ленинградской партизанской бригады Александр Викторович Герман, с мая 1942 года до дня своей гибели 6 сентября 1943 года. Герой Советского Союза.Командир второго пулеметного отделения партизанского отряда «Грозный» 2-й Ленинградской партизанской бригады Михаил Семенович Харченко. Герой Советского Союза.Карта маршрута движения партизанского обоза с продовольствием для трудящихся Ленинграда. Выдающейся страницей в истории партизанской войны стал продовольственный обоз, доставленный в марте 1942 года через линию фронта из Партизанского края в блокадный Ленинград. Население края собрало для ленинградцев хлеб, муку, крупу, масло, мясо – все, что еще оставалось в их скудных запасах. На 223 подводы было погружено более трех с половиной тысяч пудов продовольствия. Обоз сопровождала охрана. Обходя вражеские гарнизоны, громя немецкие засады, партизанский обоз благополучно пересек фронт. Продукты были доставлены ленинградцам.Клятва Ленинградского партизана. Многие партизанские отряды формировалась в советском тылу для последующей их заброски за линию фронта. В партизанские отряды патриоты вступали добровольно. При этом доброволец давал клятву и принимал партизанскую присягу. На документе с текстом клятвы ставилась дата и подпись добровольца-партизана.Партизанские листовки и газеты. В партизанских соединениях, действовавших на территории Псковского края, была организована работа типографий. В них был налажен выпуск боевых листков, партизанских листовок и газет. Они распространялись среди населения. В газетах публиковались сводки Совинформбюро. Для партизан стала издаваться газета «Народный мститель». Она распространялась только среди партизан, так как рассказывала о методах партизанской борьбы.Псковская земля была оккупирована врагом в самом начале войны. Но псковичи не покорились врагу. На территории современной Псковской области действовало 29 партизанских бригад, общая численность партизан достигла 57 тысяч человек. Они внесли определенный вклад в общую победу: уничтожили значительное число живой силы и техники противника, превратили оккупированную территорию в зону постоянной опасности; вселяли неуверенность и страх в немецких солдат и офицеров. Но и жертвы были велики. В жестокой борьбе погибло 5675 партизан (каждый 10-й) и 623 подпольщика. Оккупанты сожгли 3823 деревни, уничтожили 7118 мирных жителей, вывезли в другие зоны 150 тыс. человек.