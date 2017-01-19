В своих карикатурах он высмеивал хулиганов, пьяниц, лодырей и непочтительное отношение к женщинам

В текущем году «Псковская правда» отметит свой столетний юбилей . Специально к этой дате в псковском многопрофильном правовом лицее № 8 собирают информацию обо всех редакторах, журналистах, фотокорреспондентах и представителях других специальностей, работавших в газете начиная с 1917 года.Работа эта очень кропотливая. Поиск идет в архивах, библиотеках, интернете. В некоторых случаях помогают коллеги и родственники наших будущих героев. Над чем сегодня трудятся лицеисты, рассказывает руководитель Музея истории школы Марина Остапенко.– Мы даже не ожидали, что придется столкнуться с таким объемом работы! – признается Марина Владимировна. – Начинали поиски с Алиной Нгуен, потом подключились другие ученики. Сейчас мы решили разделиться. Например, за сбор информации о фотокорреспондентах отвечает Миша Сербин. Он учится в девятом классе.А вот и без того внушительный список журналистов «Псковской правды» пополняется буквально каждый день. Понятно, что одному человеку эту работу не осилить. Скорее всего, ребята разделятся по темам, которые журналисты освещали на страницах газеты.

Главные темы газетных фотографий: портреты, выборы, партийная жизнь, сельское хозяйство, образование, промышленные предприятия, праздники, городской пейзаж.

Статистика – дело тонкое!

На связи

Василий Селиванов мог работать как художник, а мог и заменить в типографии любого рабочего-печатника.

На все руки мастер

Псковский гидросамолет

Самый знаменитый плакат Василия Селиванова – «Медаль за оборону Ленинграда».

«Звали к жизни и к победе»

На страницах газеты «На страже Родины» Василий Селиванов создал новый художественный образ любимого народом литературного героя Василия Теркина.

Кстати

Сейчас, по словам нашей собеседницы, Михаил Сербин занимается… статистикой.– Чем интересна статистика? Во-первых, она позволяет проанализировать, сколько фотографий и по какой теме было напечатано в газете, – поясняет наша собеседница. – Во-вторых, мы стараемся составить максимально полный список фотокорреспондентов, когда-либо работавших в редакции. Ищем информацию о награждении их государственными орденами и медалями. Пытаемся проанализировать, за какие снимки главные редакторы поощряли фотокорреспондентов, ведь сегодня мы видим ЭПОХУ именно их глазами. Фотографии, опубликованные в газете, в большинстве случаев не постановочные, а значит, беспристрастные…К сожалению, такому анализу поддаются только снимки в послевоенных номерах газеты. До войны многие фотографии просто не подписывали. И хотя в некоторых случаях Марина Остапенко и ее помощники имеют свои версии по поводу авторства, но со стопроцентной гарантией утверждать это нельзя.Марина Остапенко и ее помощники продолжают общаться со всеми псковичами, кто откликнулся на публикации в газете и помог в сборе информации о том или ином сотруднике газеты.– Недавно мы встречались с Петерсонами, – продолжает рассказ Марина Владимировна. – Они подарили нашему Музею истории школы картину, написанную Владимиром Францевичем. Принесли также воинский билет, книжку ветерана инженерных войск Ленинградского и Курского фронтов, трудовую книжку своего родственника, а также все удостоверения на награды, которые нам не удавалось найти раньше. Все документы мы отксерокопировали и вернули владельцам.Постоянно поддерживаем связь также с Мееровичами. Общаемся по телефону, в соцсетях, поздравляем друг друга с праздниками. Мне кажется, что мы уже очень близкие, почти родные люди.Завершить тему фотокорреспондентов Марина Остапенко предложила рассказом о Василии Николаевиче Селиванове.Он родился на Украине в 1902 году. Приехал в Псков из Одессы, где бросил учебу в медицинском институте ради помощи сестре Нине. Женщина зарабатывала немного, и поднимать в одиночку троих детей было очень трудно. Брат откликнулся на просьбу сестры и приехал в Псков.– Василий Николаевич Селиванов работал в газете начиная с 1923 года, – уточнила Марина Владимировна. – Сначала был репортером в «Псковском набате» и «Псковском пахаре», а потом предложил свои услуги как художник. Дело в том, что еще во время жизни в Одессе он учился в частной художественной студии. Поэтому в газету «Псковский набат» Василий Николаевич устроился на должность художника-иллюстратора. Рисовал карикатуры, в которых высмеивал хулиганов, пьяниц, лодырей, а также непочтительное отношение к женщинам. К сожалению, все карикатуры в газете не подписаны. О том, кто их автор, мы узнали только из статьи его дочери.Судя по найденным документам, Василий Николаевич был личностью неординарной.В частности, выполнял очень сложную работу цинкографа, литографа, хромолитографа. Про таких людей раньше говорили, что он на все руки мастер.– Труд художника в ту пору в газете был очень востребован, поскольку фотографий в «Псковском набате» практически не было, за исключением разве юбилейного выпуска, – констатирует наша собеседница. – Были рисунки. Большинство из них нарисовал Василий Селиванов.Проработал в газете он вплоть до 1926 года. По меркам того времени – очень большой срок. Народ в газете подолгу не задерживался. Была большая текучка кадров.В 1926 году псковичи собрали деньги, на которые был построен гидросамолет.– Гидросамолет следовало передать военному начальству в Ленинграде, – продолжает рассказ Марина Остапенко. – С заданием сфотографировать и зарисовать момент передачи гидросамолета в город на Неве был командирован Василий Селиванов. Задание он с честью выполнил, но с тех пор… влюбился в Ленинград и даже захотел там жить. В 1927 году Василий Николаевич нашел работу в городе на Неве и навсегда уехал из Пскова. Устроился в молодежную газету «Смена», где возглавил художественный отдел.В годы Великой Отечественной войны Василий Николаевич Селиванов работал не только художником, но и военным фотокорреспондентом газеты «На страже Родины». Часто выезжал на передовые позиции Ленинградского фронта, а с марта 1942 года он стал редактором Ленинградского объединения «Окна ТАСС».– Зима 1942 года в блокадном Ленинграде выдалась очень суровой, – продолжает рассказ собеседница. – И в таких условиях Василий Селиванов практически один выполнял обязанности целого коллектива! В блокадном Ленинграде он выпустил более 70 плакатов, которые выходили тиражом до 10 тысяч экземпляров. Самым первым стал плакат «Убей зверя». Позднее были созданы плакаты «Убей врага!» (1942 г.), «Пусть дух Суворова отвагой полки на подвиг осенит! Вперед, боец! Назад ни шагу, в бою будь стоек, как гранит!» (1942 г.), «Сон фрица в новогоднюю ночь» (1943 г.), «За город Ленина вперед!» (1943 г.), «Письма и посылки» (1943 г.), «Смерть немецко-финским захватчикам!» (1944 г.), «Под ударами Красной Армии немецкие генералы научились: поднимать руки, протягивать ноги и смазывать пятки» (1944 г.), «Близится время, когда Красная Армия совместно с армиями наших союзников сломает хребет фашистскому зверю» (1944 г.), «Суд идет!» (1944 г.), «С Новым годом!» (1944 г.), «Всё ли ты сделал для того, чтобы получить высокий урожай победы?» (1945 г.).Огромные по размерам плакаты развешивали везде: на жилых домах, в учреждениях.Василий Селиванов работал в сотрудничестве с поэтами Саяновым, Инбер, Прокофьевым, но главным неизменным его соавтором был талантливый поэт-сатирик Флит. Насколько трудно пришлось самому Василию Николаевичу, сегодня можно только догадываться.– Селиванов пришел из редакции газеты, где его задачей было сделать качественную фотографию, – размышляет собеседница. – А в объединении «Окна ТАСС» перед ним была поставлена совершенно иная задача – нарисовать плакат с призывом! Так Селиванов за короткий срок достиг выдающихся успехов и в этом деле. Его плакаты отличались «динамичной композицией, ярким колоритом, казалось бы, диссонирующим с суровым временем блокады, но так нужным, зовущим к победе и жизни».В настоящее время плакаты Василия Селиванова хранятся в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.С будущей женой – Антониной Михайловной Лебедевой – Василий Николаевич познакомился в Пскове на опере Римского-Корсакова «Псковитянка». Пятьдесят лет они прожили душа в душу, в день знакомства всегда ходили в театр.