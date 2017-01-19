Как воспитывали будущих офицеров
Анатолий Головков – читатель об истории и военном деле
Когда я узнал о возрождении в Пскове кадетского корпуса (в сентябре прошлого года), то невольно вспомнил свою Alma-mater, как поступал в структуру, идентичную кадетскому корпусу, а именно – артиллерийское подготовительное училище (АПУ).
Основной целью АПУ было повышение качества подготовки кадров для комплектования артиллерийских училищ. Они были созданы согласно Постановлению Совета Министров СССР от 1946 года. Комплектовались юношами 15-16 лет, годными по состоянию здоровья. Преимущество имели дети, чьи отцы погибли на фронте, дети военнослужащих и сироты.
Большой конкурс объяснялся просто. Время было трудное, послевоенное, голодное. Каждый рот в семье был на счету, а в этом училище юноша находился на полном государственном обеспечении.
Но тут приключилась со мной неприятная история. Сидим в столовой. Ждем. Вдруг подходит парень с соседнего стола и забирает мою ложку. Я не простил такого хамства, дал ему в лоб и забрал ложку назад. Все это видел дежурный офицер. После обеда нас построили. Ребята зашептали: «Ну все – выгонят». Как я мысленно ругал себя за этот поступок! Раздалась команда: «Выйти из строя!» Вышел я чуть живой. Но вместо наказания услышал, что назначили меня старшиной батареи. Думаю, что это в какой-то степени помогло моему дальнейшему поступлению в училище.
Наша школа – семилетка – находилась на окраине Харькова, так что километра три приходилось идти по железнодорожной линии. В то время на юг через Харьков летом частенько проходили так называемые экспрессы: состав из трех-четырех вагонов, впереди – два паровоза. Шли экспрессы на повышенной скорости. На это время проезд всех других поездов на три-четыре часа приостанавливали.
В этот раз мы, как всегда, шли по рельсам гурьбой в школу. Когда очередной экспресс приблизился к нам, то мы разошлись по обеим сторонам от пути. И вот ребята, оказавшиеся на моей стороне, увидели в окошке поезда… СТАЛИНА со Звездой Героя на груди! До этой встречи я был уверен, что у Сталина непременно должно быть много орденов.
Ребята, оказавшиеся на противоположной стороне пути, нам не поверили.
Мы десятки раз видели эти правительственные поезда – никакой охраны не было! Единственное, что было, так это то, что перекрывали железнодорожный вокзал в Харькове.
На сборы мы выезжали на берег реки Северный Донец в шести километрах от села Малиновка (помните кинофильм «Свадьба в Малиновке»?). Лагерь Харьковского гарнизона был оснащен стрелковым тиром, артполигоном, спортивными городками. Нас знакомили с 76-миллиметровой противотанковой пушкой ЗИС-3 и 122-миллиметровой гаубицей, мы несли караульную службу.
Заканчивались сборы учениями с холостой стрельбой и марш-броском на 10 километров. Наш комбат подполковник Стеценко обычно стрелял из 122-миллиметровой гаубицы с закрытых позиций. И как стрелял! Недаром – фронтовик, строевик, красавец, вся грудь – в орденах. Нам было на кого равняться.
А теперь о некоторых из них.
Историк – Любовь Николаевна. Училась в МГУ вместе с дочерью Сталина Светланой. Никогда не рассказывала материал точно по учебнику. Всегда находила какой-нибудь яркий пример, который оживлял класс, заставлял мыслить. По отношению ко мне применяла такой педагогический прием. Спросит сегодня и поставит «5». На следующий урок материал я не учу. А она неожиданно снова вызывает и… конфуз. Но «2» никогда не ставила, а приглашала вечером на консультацию, куда я приходил с уже выученным уроком.
Преподаватель черчения – Орис. Только представьте – в школе преподавал профессор! У доски он работал с мелком, но при этом не каждый компьютер смог бы повторить нарисованную им композицию. А в конце года он обычно рассказывал о встрече с Маяковским.
Литератор – Инцкирвелли. Во-первых, красавица, во-вторых, редкостная умница. Когда она говорила, то мы все – 25 мальчишек – сидели не шелохнувшись. И конечно, «Евгения Онегина» знали почти наизусть.
Преподаватель физкультуры – Гулеев. Мастер спорта по бегу и лыжам, рекордсмен Харькова. Это был наш кумир. Все мальчишки военного времени любили спорт. Хороший спортсмен, чемпион училища у нас в табели о рангах стоял выше отличника учебы. На спартакиаде суворовских, нахимовских и артиллерийских училищ в Киеве по легкой атлетике мы заняли первое место. Нам подарили спортивную форму и деньги на оборудование волейбольной площадки.
Мы уважали учителей, а они вкладывали в нас свою душу.
До революции в российских военных училищах словесности и языкам уделялось больше часов, чем военным наукам. Можно быть превосходным офицером в строевом отношении и не иметь качеств, необходимых для воспитателя. Наши офицеры чаще пытаются решить конфликты «по-строевому», игнорируя педагогические методы. А задача офицеров военного училища – воспитать достойного гражданина Отечества. Этого же требует и федеральный государственный образовательный стандарт: суть новых стандартов – развитие личности ребенка…
Обратимся к истории. Как говорил адмирал Нахимов, есть три способа воздействия на человека: поощрение, наказание и личный пример. Так вот самым действенным из перечисленных Нахимов считал личный пример.
В наше время это было так: «Делай, как я!»
Мы очень любили свою форму и много времени уделяли уходу за ней. В конце недели наш командир взвода подполковник Павел Матвеевич Мельников подводил итоги за неделю – своего рода «разбор полетов». Так мы никогда не видели его в гражданской одежде.
В канцелярии висел список с оценками за четверть. Там же на видном месте – распорядок дня. Раз в месяц выпускали стенгазету…
Так воспитывали в нашей стране будущих военных. Даже немецкие генералы признавали: «Русский офицер никому не уступит в личной храбрости, русский офицер считает долгом чести идти впереди солдат, принимая на себя первую пулю».
Основной целью АПУ было повышение качества подготовки кадров для комплектования артиллерийских училищ. Они были созданы согласно Постановлению Совета Министров СССР от 1946 года. Комплектовались юношами 15-16 лет, годными по состоянию здоровья. Преимущество имели дети, чьи отцы погибли на фронте, дети военнослужащих и сироты.
На полном гособеспеченииПо форме обучения АПУ представляли собой трехгодичные интернаты. Программа включала общеобразовательные предметы курса средней школы и военные (с преобладанием артиллерийских знаний). Когда я окончил АПУ, то уже в среднем военном училище учился по двухгодичной программе, а не трехгодичной, как гражданские юноши.
Конкурс в подготовительное училище был 7 человек на место.
Большой конкурс объяснялся просто. Время было трудное, послевоенное, голодное. Каждый рот в семье был на счету, а в этом училище юноша находился на полном государственном обеспечении.
К нам мечтала попасть даже ГурченкоПрямо скажем, эти 15-16-летние мальчишки в военной форме были в Харькове в почете. Когда мы шли на парад по центральной улице, то студенты медицинского института из окон общежития забрасывали нас цветами. А Людмила (в ту пору – Люська) Гурченко считала за счастье попасть к нам на бал. Она была на год моложе и училась в школе…
Но тут приключилась со мной неприятная история. Сидим в столовой. Ждем. Вдруг подходит парень с соседнего стола и забирает мою ложку. Я не простил такого хамства, дал ему в лоб и забрал ложку назад. Все это видел дежурный офицер. После обеда нас построили. Ребята зашептали: «Ну все – выгонят». Как я мысленно ругал себя за этот поступок! Раздалась команда: «Выйти из строя!» Вышел я чуть живой. Но вместо наказания услышал, что назначили меня старшиной батареи. Думаю, что это в какой-то степени помогло моему дальнейшему поступлению в училище.
Встреча со СталинымТак получилось, что мои детские годы пришлись на военное лихолетье. Первыми воспитателями, наставниками и учителями были вчерашние фронтовики. Директор школы № 47 – фронтовик, командиры взводов и батарей в училище – только фронтовики…
Наша школа – семилетка – находилась на окраине Харькова, так что километра три приходилось идти по железнодорожной линии. В то время на юг через Харьков летом частенько проходили так называемые экспрессы: состав из трех-четырех вагонов, впереди – два паровоза. Шли экспрессы на повышенной скорости. На это время проезд всех других поездов на три-четыре часа приостанавливали.
В этот раз мы, как всегда, шли по рельсам гурьбой в школу. Когда очередной экспресс приблизился к нам, то мы разошлись по обеим сторонам от пути. И вот ребята, оказавшиеся на моей стороне, увидели в окошке поезда… СТАЛИНА со Звездой Героя на груди! До этой встречи я был уверен, что у Сталина непременно должно быть много орденов.
Ребята, оказавшиеся на противоположной стороне пути, нам не поверили.
Все разговоры о сотнях охранников по пути следования составов оказались выдумкой.
Мы десятки раз видели эти правительственные поезда – никакой охраны не было! Единственное, что было, так это то, что перекрывали железнодорожный вокзал в Харькове.
Лагерные сборыЕжегодно в июле первые и вторые курсы выезжали на лагерные сборы. Главной задачей их было укрепление физического здоровья воспитанников, ознакомление с основами артиллерийского дела, строевыми приемами, сдача норм ГТО.
На сборы мы выезжали на берег реки Северный Донец в шести километрах от села Малиновка (помните кинофильм «Свадьба в Малиновке»?). Лагерь Харьковского гарнизона был оснащен стрелковым тиром, артполигоном, спортивными городками. Нас знакомили с 76-миллиметровой противотанковой пушкой ЗИС-3 и 122-миллиметровой гаубицей, мы несли караульную службу.
Заканчивались сборы учениями с холостой стрельбой и марш-броском на 10 километров. Наш комбат подполковник Стеценко обычно стрелял из 122-миллиметровой гаубицы с закрытых позиций. И как стрелял! Недаром – фронтовик, строевик, красавец, вся грудь – в орденах. Нам было на кого равняться.
Дорогие мои учителяНе могу не сказать несколько слов о моих учителях. Считается, что учитель должен быть для детей примером, авторитетом, хорошо знающим свой предмет. Учитель – это не профессия, а скорее призвание, ведь невозможно работать в школе и не любить детей и предмет, который ведешь. Все сказанное относится и к моим школьным учителям, и к педагогам в АПУ.
А теперь о некоторых из них.
Историк – Любовь Николаевна. Училась в МГУ вместе с дочерью Сталина Светланой. Никогда не рассказывала материал точно по учебнику. Всегда находила какой-нибудь яркий пример, который оживлял класс, заставлял мыслить. По отношению ко мне применяла такой педагогический прием. Спросит сегодня и поставит «5». На следующий урок материал я не учу. А она неожиданно снова вызывает и… конфуз. Но «2» никогда не ставила, а приглашала вечером на консультацию, куда я приходил с уже выученным уроком.
Преподаватель черчения – Орис. Только представьте – в школе преподавал профессор! У доски он работал с мелком, но при этом не каждый компьютер смог бы повторить нарисованную им композицию. А в конце года он обычно рассказывал о встрече с Маяковским.
Литератор – Инцкирвелли. Во-первых, красавица, во-вторых, редкостная умница. Когда она говорила, то мы все – 25 мальчишек – сидели не шелохнувшись. И конечно, «Евгения Онегина» знали почти наизусть.
Преподаватель физкультуры – Гулеев. Мастер спорта по бегу и лыжам, рекордсмен Харькова. Это был наш кумир. Все мальчишки военного времени любили спорт. Хороший спортсмен, чемпион училища у нас в табели о рангах стоял выше отличника учебы. На спартакиаде суворовских, нахимовских и артиллерийских училищ в Киеве по легкой атлетике мы заняли первое место. Нам подарили спортивную форму и деньги на оборудование волейбольной площадки.
Мы уважали учителей, а они вкладывали в нас свою душу.
Кадетами не рождаютсяДля того чтобы юноша стал настоящим кадетом, существуют офицеры-воспитатели, главным «оружием» которых всегда было слово. Помните, как в Библии сказано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
До революции в российских военных училищах словесности и языкам уделялось больше часов, чем военным наукам. Можно быть превосходным офицером в строевом отношении и не иметь качеств, необходимых для воспитателя. Наши офицеры чаще пытаются решить конфликты «по-строевому», игнорируя педагогические методы. А задача офицеров военного училища – воспитать достойного гражданина Отечества. Этого же требует и федеральный государственный образовательный стандарт: суть новых стандартов – развитие личности ребенка…
Обратимся к истории. Как говорил адмирал Нахимов, есть три способа воздействия на человека: поощрение, наказание и личный пример. Так вот самым действенным из перечисленных Нахимов считал личный пример.
В наше время это было так: «Делай, как я!»
Как и кадетам, нам запрещалось курить, употреблять алкоголь, не говоря уже о наркотиках.
Всегда на передовойНа папиросы и алкоголь у нас попросту не было денег, да и мы в то время были другими, не такими, как современная молодежь. А вот другой бич – дедовщина у нас была. О ней мы знали еще от кадетов старых времен, и метод борьбы с ней только силовой…
Мы очень любили свою форму и много времени уделяли уходу за ней. В конце недели наш командир взвода подполковник Павел Матвеевич Мельников подводил итоги за неделю – своего рода «разбор полетов». Так мы никогда не видели его в гражданской одежде.
В канцелярии висел список с оценками за четверть. Там же на видном месте – распорядок дня. Раз в месяц выпускали стенгазету…
Так воспитывали в нашей стране будущих военных. Даже немецкие генералы признавали: «Русский офицер никому не уступит в личной храбрости, русский офицер считает долгом чести идти впереди солдат, принимая на себя первую пулю».
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