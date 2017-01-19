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Юрий Вяземский: Какие умные дети живут в Пустошке!

19 Января 2017 - 10:10
Главная → Заметки → Общество
Две школьницы из Псковской области вышли в полуфинал известного интеллект-шоу на Первом канале
Это стало уже традицией – юные жители Псковской области успешно представляют регион на всероссийских мероприятиях. Совсем недавно мы болели за Вову Чернова и Алю Воробьеву из студии циркового искусства «Циркачонок», которым не хватило баллов для выхода в финал всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». В феврале за право стать студентками МГИМО будут бороться две 11-классницы. Они прошли в полуфинал известной олимпиады «Умницы и умники».
 

Диана Дубинина: «После «Умниц и умников» весь город мной гордится!»

Диана живет и учится в Пустошке. В этом году оканчивает 11 класс. Признается, что пока не решила, где продолжит свое обучение. 

– На самом деле, я не хочу загадывать на будущее, – говорит она. – Посмотрим, как  ЕГЭ сдам. Но одно я знаю точно – хочу учиться в Москве. С профессией не определилась, но есть широкий спектр занятий, которые меня интересуют.

Участие во всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиаде «Умницы и умники» – реальный шанс для Дианы получить высшее образование в Москве. Поэтому за возможность поучаствовать в знаменитой передаче она сразу ухватилась. К слову сказать, в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах Диана далеко не новичок – участвует начиная с 5 класса. Даже в свободное время она соревнуется – в прошлом году заняла первое место в конкурсе пасхальных чтений в Пскове.

– Один раз попробовала, мне понравилось, – рассказывает она. – Это ведь так интересно – проверять себя, видеть других сильных ребят. Они меня вдохновляют двигаться дальше и дальше. 

Диана постоянно находится в процессе подготовки к очередному испытанию – читает, изучает, штудирует. Общаясь со мной, готовилась к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по литературе, который прошел 13 января. 29 января у нее уже история, а в феврале – обществознание. Но только в «Умницах и умниках» ей впервые повезло – она стала серебряным призером регионального этапа и получила приглашение приехать на съемки передачи в Москву. 

– Получается, что «Умницы и умники» – это ваша первая победа за 5 лет? – изумляюсь я.

– Именно, – Диана отвечает так, словно сама до конца не верит в случившееся.

– И, не занимая никаких мест, вы все это время не опускали руки и продолжали участвовать в олимпиадах? – не унимаюсь я.

– Меня все всегда здорово поддерживали и поддерживают: учителя, друзья, родители, –  отвечает она. – А после «Умниц и умников» весь город мной гордится!
 

Программа с участием Дианы в эфир выйдет только весной. В ноябрьских и декабрьских выпусках участвовали победители региональных этапов и те, кто был определен жребием из числа участников с большим количеством орденов.


За три месяца до эфира на Первом участники получили три темы – творчество Николая Некрасова и Алексея Толстого, история Руси с 1223 по 1480 год, история и культура Турции. Какая конкретно тема и кому попадется, оставалось только гадать. 

– Как ни странно, мне более близка была тема о Турции, – говорит Диана. – История этой страны – это невероятно интересно. Но досталась «Русь 1223–1480». Я выиграла в конкурсе красноречия – за 40 секунд лучше всех раскрыла тему «Русь сильна князьями» – и получила право выбирать дорожку первой. Выбрала красную, но не ответила на один вопрос (как оказалось, никто в студии на него не знал ответа), пошла ва-банк и выиграла. Это значит, что я в полуфинале.

Съемки проходили в течение трех дней. Было отснято сразу 12 передач.

– Вся съемочная группа – профессионалы, все было легко и быстро. Больше всего запомнился Юрий Павлович Вяземский. Я просто восхищена им, он такой молодой на самом деле, веселый и очень умный. Что касается самой игры, то, конечно, я волновалась. Все ребята сильные, все готовились, конкуренция, но это соревнования. Нужно было переживания направить в нужное русло, что я и сделала. Теперь жду полуфинала. Темы должны сказать в конце января.
 

Валерия Алексеева: «При подготовке выбирать приходилось между сном и чтением»

Вместе с Дианой в съемках программы участвовала и победительница регионального этапа олимпиады «Умницы и умники» Валерия Алексеева. Мы уже писали о Лере и ее победе в одном из номеров.

Валерия учится в псковском лицее № 19 и очень любит историю. А еще ее увлекает политика, поэтому свою жизнь хочет связать с дипломатией.

– Я истинный фанат истории, с огромным желанием изучаю и познаю этот увлекательный предмет, – признается она. – Нравится мне и алгебра, получаю удовольствие от решения сложных заданий, которые заставляют работать на износ.

Валерии в ходе регионального этапа, проходившего в Пскове, ведущий программы Юрий Вяземский вручил звание «бессмертной», которое гарантировало прохождение в полуфинал при правильном ответе всего на один вопрос. Надо сказать, что Валерии оно здорово пригодилось. 

 – К сожалению, в конкурсе красноречия, который помогает членам жюри распределить участников на дорожки, – рассказывает она, – мне не удалось показать хороший результат, мои оппоненты по игре смогли меня опередить. Из-за этого я довольствовалась только зеленой дорожкой, самой «медленной». 

Валерия ответила на все вопросы, заданные ведущим. Ей досталась именно та тема, которую она усерднее всего учила и готовила – жизнь и творчество Алексея Константиновича Толстого. 

– Из трех тем двумя я владела достаточно хорошо, – говорит Валерия. – Только с историей Турции у меня не сложилось, я учила совершенно другое. Кстати, во время подготовки больше всего выматывала такая страшная вещь, как лень. Времени не хватало катастрофически, иногда приходилось выбирать между сном и чтением.

Однако в качестве агониста выйти сразу в следующий этап у Леры не получилось. Соперники обошли ее на своих дорожках. Тут и помогло ей приобретенное звание. 

– Конечно, страх и волнение были. Все же на тебя направлено несколько камер, в жюри сидят уважаемые и компетентные люди, перед которыми не хочется показать себя с плохой стороны. Что же касается самого проведения съемок, то была уникальная и потрясающая атмосфера, которая надолго мне запомнится. Желание вернуться туда и окунуться в игру снова не пропадает и сейчас. Удивило то, насколько разные были участники, приехавшие из разных регионов нашей необъятной страны. Каждый продемонстрировал себя как уникальная личность, все имеют абсолютно разные хобби и интересы: кто-то пишет повести, кто-то делает прекрасные снимки. Со всеми получилось найти общий язык, за несколько дней мы сильно сплотились и сейчас продолжаем общаться в социальных сетях.
 

Кстати

На передачу в Москву приглашают тех, кто занял первые три места в региональном этапе. Третьим участником четвертьфинала из Псковской области стал Владимир Тропец. Он, к сожалению, в полуфинал не прошел.
 

Справка

Кирилл Семенов, выпускник МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа», дошел до финала и стал студентом МГИМО.
 

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