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Где в Пскове покататься на коньках

18 Января 2017 - 12:01
Главная → Заметки → Общество
Не забудьте взять паспорт, деньги или телефон, чтобы оставить в залог
В городе наконец-то наступила настоящая зима – с морозом и снегом. Можно смело доставать «ватрушки», санки и лыжи и отправляться на ближайшую горку. Обязательно пользуйтесь моментом и регулярно ходите на каток, ведь это не только весело, но и полезно! Катание на коньках положительно действует почти на все системы организма.

Специально для вас мы узнали, где лед уже залили и можно смело кататься. Выбирайте место, что вам ближе, и вперед!
 

Стадион «747»

Яна Фабрициуса, 18, телефон 669-111

Время работы: рабочие дни – с 17.00 до 22.00, выходные дни – с 14.00 до 22.00. Вход – 50 рублей. Прокат – 70 рублей/час.
 

Каток «Айсберг»

Юбилейная, 67-а, телефон 8-921-703-81-55

Время работы: рабочие дни – с 15.00 до 22.00, выходные дни – с 11.00 до 22.00. Вход – 100 рублей в выходной день, 80 рублей в рабочий день. Прокат – 100 рублей/час, 160 рублей/2 часа. Заточка – 100 рублей.
 

Каток на стадионе «Машиностроитель»

Кузнецкая, 25, телефон 73-86-71

Время работы: понедельник – выходной, вторник – пятница – с 17.00 до 22.00, суббота – воскресенье – с 12.00 до 22.00. Вход – 50 рублей. Прокат – 70 рублей/час.

Каток на Запсковье

Труда, 40, телефон 8-921-506-04-60

Время работы: рабочие дни – с 16.00 до 22.00, выходные дни – с 12.00 до 22.00. Вход – 100 рублей. Прокат – 100 рублей/час.
 

Каток в Городском парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина, «Таблетка»

Октябрьский проспект, 34, телефон 73-70-73

Время работы: с понедельника по четверг – с 15.00 до 22.00, в пятницу – с 15.00 до 22.30, в субботу – с 11.00 до 22.30, в воскресенье – с 11.00 до 22.00. Вход – 80 рублей, для детей до 7 лет и многодетных семей – 40 рублей. Прокат – 80 рублей/час. Заточка – 200 рублей.
 

Ледовый дворец

Псковский район, деревня Борисовичи, телефон кассы 59-00-59

Время работы: расписание постоянно меняется. Вход: в рабочие дни – с  8.00 до 18.00 – 220 рублей для взрослых и 110 рублей для детей до 14 лет, а с 18.00 до 24.00 – 240 рублей для взрослых и 120 рублей для детей до 14 лет; в выходные – 240 рублей для взрослых и 120 рублей для детей до 14 лет. Заточка – 170-220 рублей.
 

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